"Sebuah keberuntungan bersejarah!" - Joan Laporta mengkritik gol penentu Real Madrid di menit tambahan melawan Celta dan berargumen bahwa gol Barcelona seharusnya dianulir

Laporta tidak menahan diri saat membahas momen krusial dalam pertandingan Madrid baru-baru ini, dengan mengklaim bahwa gol serupa untuk Barcelona seharusnya dibatalkan. Ia mengatakan: “Mereka memiliki keberuntungan historis, tetapi gol itu seharusnya dibatalkan karena pelanggaran sebelumnya. Pelanggaran itu seharusnya ditiupkan terhadap kami; hal itu sudah terjadi pada kami di Anoeta.” Ini merujuk pada kekalahan Barcelona 2-1 melawan Real Sociedad pada Januari lalu.

Menyarankan adanya keunggulan sistemik, dia menambahkan: “Selalu begitu di Real Madrid. Saat mereka dalam kesulitan, mereka mendapat bantuan dari wasit atau sesuatu terjadi... Mereka diberi sedikit keberuntungan.”