Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Sebuah keberuntungan bersejarah!" - Joan Laporta mengkritik gol penentu Real Madrid di menit tambahan melawan Celta dan berargumen bahwa gol Barcelona seharusnya dianulir
Laporta membantah kemenangan Madrid di Celta.
Kontroversi ini bermula dari gol Federico Valverde di menit-menit akhir yang memastikan kemenangan 2-1 untuk Real Madrid atas Celta Vigo pada Jumat. Laporta bersikeras bahwa gol tersebut seharusnya dibatalkan karena pelanggaran dalam prosesnya, dan menyebutnya sebagai contoh dari perlakuan istimewa yang secara historis diterima Madrid dari wasit.
- AFP
Laporta menyerang keberuntungan Madrid.
Laporta tidak menahan diri saat membahas momen krusial dalam pertandingan Madrid baru-baru ini, dengan mengklaim bahwa gol serupa untuk Barcelona seharusnya dibatalkan. Ia mengatakan: “Mereka memiliki keberuntungan historis, tetapi gol itu seharusnya dibatalkan karena pelanggaran sebelumnya. Pelanggaran itu seharusnya ditiupkan terhadap kami; hal itu sudah terjadi pada kami di Anoeta.” Ini merujuk pada kekalahan Barcelona 2-1 melawan Real Sociedad pada Januari lalu.
Menyarankan adanya keunggulan sistemik, dia menambahkan: “Selalu begitu di Real Madrid. Saat mereka dalam kesulitan, mereka mendapat bantuan dari wasit atau sesuatu terjadi... Mereka diberi sedikit keberuntungan.”
Kata-kata pedas untuk lawan politik dalam pemilihan umum
Laporta sedang menjalani kampanye menjelang pemilihan presiden Barcelona yang akan digelar minggu depan. Mengarahkan perhatiannya pada lawan utamanya, Victor Font, Laporta menggambarkan pemilihan ini sebagai pilihan antara kepemimpinan yang autentik dan pendekatan yang terpisah dan didorong oleh data. Ia memperingatkan para anggota tentang metode Font, dengan menyatakan: “Satu-satunya risiko yang dihadapi proyek olahraga Barca adalah Victor Font. Dia mengendalikan Barca melalui komputer. Kita tidak boleh menyerahkan Barca ke tangannya.”
- AFP
Menangani kasus Negreira
Laporta juga mengkritik sikap Font terkait perselisihan hukum Negreira, menyebut penolakan calon lawan untuk mengubah posisinya sebagai tanda kekakuan. Font mengatakan bahwa visinya untuk Barcelona "berbeda secara tajam dengan Barcelona yang kita kenal selama puluhan tahun. Barcelona yang tidak transparan, Barcelona yang tidak jelas, Barcelona Negreira, kasus Neymar, dan Bartogate."
Laporta menanggapi: “Tidak menarik kembali pernyataan adalah tindakan bodoh dan keras kepala,” sambil memberikan peringatan terakhir: “Dia harus berhenti menyebarkan omong kosong dan menciptakan suasana kebingungan. Kita tidak bisa membiarkan seorang teoris lain membawa kita ke jurang kehancuran.”
Iklan