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Sebuah jersey untuk seumur hidup! Argentina menyiapkan penghormatan spesial saat Lionel Messi bersiap mengenakan nomor 10 untuk terakhir kalinya
Nomor ikonik tetap tak tersentuh
Dalam langkah yang menegaskan dampak Lionel Messi yang tak tertandingi bagi sepakbola Argentina, Argentina akan membiarkan nomor punggung ikonik 10 kosong pada jeda internasional September dan Oktober saat sang legenda bersiap menjalani penampilan perpisahannya bersama tim nasional.
Pelatih Argentina Lionel Scaloni mengonfirmasi keputusan itu dengan mengatakan: "Sampai pertandingan Leo Messi, tidak ada yang akan memakai nomor 10." Alhasil, skuad tidak akan memiliki pemilik nomor 10 untuk laga-laga uji coba mendatang melawan Bolivia dan Burkina Faso, dengan AFA akan mempertimbangkan siapa yang akan mewarisi nomor punggung ikonik itu hanya setelah Messi resmi mengakhiri karier internasionalnya.
Keputusan itu diambil untuk menghormati pemenang Ballon d'Or delapan kali tersebut setelah pengumumannya pada akhir Agustus 2026 bahwa ia akan mundur dari tugas internasional usai karier bersejarah yang berpuncak dengan membawa negaranya menuju dominasi global.
- AFP
Argentina bersiap memasuki era baru tanpa nomor 10
Pakar transfer Fabrizio Romano mengonfirmasi kabar tersebut, seraya mencatat bahwa lowongan nomor itu akan mengarah ke "era baru mulai 2027" bagi Argentina. Sementara regulasi FIFA biasanya mewajibkan penomoran berurutan untuk turnamen besar, aturan yang lebih fleksibel terkait laga persahabatan memungkinkan Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA) menjalankan tribut ini.
Hal itu sejalan dengan komentar sebelumnya yang dibuat presiden AFA Claudio Tapia, yang pada 2024 menyiratkan bahwa nomor punggung tersebut harus dipensiunkan untuk menghormati Messi begitu masa bermainnya bersama tim nasional resmi berakhir. Karena itu, laga-laga persahabatan mendatang melawan Bolivia dan Burkina Faso akan membuat daftar skuad melewati nomor 10 sepenuhnya.
Perpisahan emas di Monumental
Grand finale untuk yang terhebat sepanjang masa dijadwalkan berlangsung pada 6 Oktober 2026, ketika Argentina menghadapi Benin di Estadio Monumental milik River Plate yang ikonik. Laga ini akan menjadi penampilan ke-208 sekaligus yang terakhir bagi Messi bersama tim nasional, memberi publik Buenos Aires yang memihak kesempatan untuk menyaksikan sang pahlawan beraksi untuk terakhir kalinya.
Penampilan terakhir ini menjadi pusat dari periode transisi yang direncanakan dengan cermat. Meski skuad memiliki laga lain yang dijadwalkan dalam rangkaian persiapan, termasuk duel di Cordoba melawan Bolivia pada 30 September dan pertandingan kandang kontra Burkina Faso pada 3 Oktober, Messi tidak akan ambil bagian dalam laga-laga tersebut. AFA telah memutuskan untuk menjaganya tetap bugar untuk laga kontra Benin, memastikan seluruh fokus tertuju pada kontribusi terakhirnya untuk tim.
- Getty Images Sport
Transisi peran kepemimpinan
Saat dunia sepak bola bersiap menyambut salam perpisahan emosional Messi, pelatih Scaloni bergerak cepat untuk memastikan transisi kekuasaan yang mulus di dalam skuad. Dengan jabatan kapten segera lowong, staf pelatih telah mengidentifikasi kelompok inti pemain yang akan memimpin tim menuju siklus Piala Dunia 2030.
Scaloni telah terbuka soal hierarki di ruang ganti dan mengapa bek tengah berusia 28 tahun itu menjadi pilihan alami untuk peran tersebut. Sang pelatih secara resmi mengonfirmasi bahwa Cuti Romero akan mewarisi ban kapten, menandai sebuah perubahan signifikan.
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