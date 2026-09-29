Dalam langkah yang menegaskan dampak Lionel Messi yang tak tertandingi bagi sepakbola Argentina, Argentina akan membiarkan nomor punggung ikonik 10 kosong pada jeda internasional September dan Oktober saat sang legenda bersiap menjalani penampilan perpisahannya bersama tim nasional.

Pelatih Argentina Lionel Scaloni mengonfirmasi keputusan itu dengan mengatakan: "Sampai pertandingan Leo Messi, tidak ada yang akan memakai nomor 10." Alhasil, skuad tidak akan memiliki pemilik nomor 10 untuk laga-laga uji coba mendatang melawan Bolivia dan Burkina Faso, dengan AFA akan mempertimbangkan siapa yang akan mewarisi nomor punggung ikonik itu hanya setelah Messi resmi mengakhiri karier internasionalnya.

Keputusan itu diambil untuk menghormati pemenang Ballon d'Or delapan kali tersebut setelah pengumumannya pada akhir Agustus 2026 bahwa ia akan mundur dari tugas internasional usai karier bersejarah yang berpuncak dengan membawa negaranya menuju dominasi global.