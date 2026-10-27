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Sebuah ironi yang membuka pintu perdebatan: apakah Ballon d'Or menzalimi David Raya setelah ketangguhannya bersama Arsenal?

FEATURES
Analysis
D. Raya
U. Simon
Czechia vs Spain
Czechia
Spain
UEFA Nations League A
Liverpool vs Arsenal
Liverpool
Arsenal
Premier League
Athletic Bilbao vs Real Sociedad
Athletic Bilbao
Real Sociedad
LaLiga
Spanyol
Ceko
Inggris

73 gol tak menghalanginya menang: bagaimana Simon menjungkirbalikkan hitung-hitungan Ballon d'Or?

Angka-angka mungkin terlihat cukup untuk mengakhiri perdebatan tentang siapa kiper terbaik di dunia, namun perlombaan Ballon d'Or membuktikan bahwa gambarannya tidak selalu bisa diringkas dalam jumlah gol yang kebobolan atau laga dengan nirbobol.

Di antara musim luar biasa yang ditampilkan David Raya bersama Arsenal dan pencapaian bersejarah yang diraih Unai Simon bersama timnas Spanyol, muncul sebuah paradoks yang membuka pintu pertanyaan: apakah pemungutan suara telah berlaku adil terhadap kiper Athletic Bilbao itu, ataukah Raya yang lebih layak meraih penghargaan tersebut setelah penampilannya bersama klub London itu?

Dalam gala Ballon d'Or yang digelar di London pada Senin malam, Simon memastikan kemenangan dalam persaingan memperebutkan penghargaan kiper terbaik, mengungguli Raya dan delapan nominasi lainnya, yaitu Yassine Bounou asal Maroko, Thibaut Courtois asal Belgia, Juan Garcia asal Spanyol, Gregor Kobel asal Swiss, Emiliano Martinez asal Argentina, Edouard Mendy asal Senegal, Matvey Safonov asal Rusia, dan kiper Tanjung Verde Vozinha.

Namun perbandingan angka kedua kiper sepanjang musim memunculkan lebih dari satu tanda tanya, terlebih Raya menjadi salah satu elemen terpenting Arsenal dalam perjalanannya menuju gelar Liga Primer Inggris, sementara Simon kebobolan lebih banyak gol bersama timnya.

  • Raya: angka-angka luar biasa di musim penobatan juara liga

    David Raya menjadi salah satu kontributor paling menonjol dalam keberhasilan Arsenal meraih gelar Liga Primer Inggris setelah absen selama 22 tahun, usai tampil mengesankan dalam hal penyelamatan dan menjaga gawangnya tetap bersih.

    Kiper asal Spanyol berusia 31 tahun itu bermain dalam 37 pertandingan di kompetisi tersebut, mencatatkan 19 clean sheet, angka tertinggi di antara para kiper liga, sementara ia hanya kebobolan 26 gol, dengan rata-rata kurang dari satu gol per pertandingan.

    Pengaruh Raya tidak hanya berhenti di batas kompetisi domestik, tetapi ia juga memainkan peran penting dalam mengantar Arsenal ke final Liga Champions Eropa, sebelum timnya kalah dari Paris Saint-Germain melalui adu penalti.

    Di turnamen kontinental tersebut, Raya tampil dalam 14 pertandingan, meraih clean sheet di 9 di antaranya, dan hanya kebobolan 5 gol, dengan rata-rata 0,35 gol per pertandingan.

    Kiper asal Spanyol itu tidak bermain dalam satu pun pertandingan di ajang Piala FA dan Piala Liga, tetapi ia mengakhiri musim dengan total 51 pertandingan bersama Arsenal di berbagai kompetisi, mencatatkan clean sheet dalam 28 pertandingan, dan kebobolan 31 gol, dengan rata-rata 0,60 gol per pertandingan.

  • Simon: Angka yang Kurang Meyakinkan Bersama Bilbao

    Di sisi lain, catatan angka Unai Simon bersama Athletic Bilbao tampak tidak sebanding dengan apa yang diraih Raya bersama Arsenal, setidaknya jika melihat jumlah gol kemasukan dan jumlah pertandingan di mana ia berhasil menjaga gawangnya tetap perawan.

    Di Liga Spanyol, Simon yang berusia 29 tahun ini bermain dalam 37 pertandingan, dengan hanya 6 di antaranya yang berakhir tanpa kebobolan, sementara ia kemasukan 54 gol, dengan rata-rata 1,4 gol per pertandingan.

    Adapun di Liga Champions Eropa, ia tampil dalam 8 pertandingan, dengan menjaga gawangnya tetap perawan hanya dalam dua pertandingan, sementara ia kemasukan 14 gol, dengan rata-rata mendekati dua gol per pertandingan.

    Kiper Bilbao ini juga kemasukan 5 gol dalam satu pertandingan melawan Barcelona pada ajang Piala Super Spanyol, sehingga total penampilannya bersama tim sepanjang musim mencapai 46 pertandingan di berbagai kompetisi, dengan kemasukan 73 gol, dengan rata-rata 1,5 gol per pertandingan.

    Dan ketika membandingkan angka-angka ini dengan apa yang diraih Raya, keunggulan tampak jelas berada di pihak kiper Arsenal, baik dari segi jumlah gol kemasukan maupun jumlah clean sheet. Namun, perbandingan ini saja tidak menceritakan kisah secara utuh.

  • Penyelamatan mengungkap sisi lain dari perbandingan

    Membandingkan dua kiper menuntut kita untuk melihat besarnya tekanan yang dihadapi masing-masing, bukan sekadar berpaku pada jumlah gol kebobolan atau berapa kali tampil dengan gawang tak kebobolan.

    Arsenal biasanya mendominasi penguasaan bola atas banyak lawannya di Liga Inggris dan Liga Champions, hal yang bisa mengurangi jumlah peluang yang sampai ke gawang Raya. Sementara itu, Athletic Bilbao menghadapi periode-periode tekanan yang lebih besar di hadapan sebagian lawannya, sehingga menempatkan Simón pada ujian yang berbeda.

    Statistik dari situs "Sofascore" menjelaskan sebagian dari gambaran ini. Di liga, Raya mencatat 60 penyelamatan dan menggagalkan 70% tendangan yang dihadapinya, sementara jumlah penyelamatannya di Liga Champions meningkat menjadi 36 penyelamatan dengan tingkat keberhasilan mencapai 88%.

    Sebaliknya, Simón melakukan 100 penyelamatan di Liga Spanyol dan menggagalkan 65% dari total tendangan yang diarahkan ke gawangnya. Sedangkan di Liga Champions, ia mencatat 24 penyelamatan dengan tingkat keberhasilan mencapai 63%.

    Angka-angka ini menunjukkan bahwa Simón menghadapi jumlah tendangan yang lebih banyak di liga, sementara Raya unggul dalam persentase penyelamatan sepanjang kedua kompetisi tersebut. Meski demikian, perbedaan jumlah pertandingan dan karakter peluang yang dihadapi masing-masing kiper tetap menjadi faktor penting ketika menafsirkan statistik, dan satu angka saja tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai penampilan.

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  • Piala Dunia: Kartu truf dalam berkas Simeone

    Jika statistik klub memberi Raya keunggulan jelas di beberapa aspek, maka keterlibatan kedua kiper bersama timnas Spanyol memberikan penjelasan penting di balik pilihan terhadap Simon.

    Kiper Athletic Bilbao itu tampil dalam delapan pertandingan yang dilakoni timnas Spanyol di Piala Dunia 2026, dan berperan dalam penobatan gelar untuk kali kedua sepanjang sejarah mereka, sementara Raya tetap duduk di bangku cadangan atas keputusan pelatih Luis de la Fuente.

    Sepanjang perjalanan Spanyol di turnamen tersebut, Simon menjaga gawangnya tetap perawan dalam 7 dari 8 pertandingan, hanya kebobolan satu gol, mencatatkan 10 penyelamatan saja, dan meraih penghargaan Golden Glove sebagai kiper terbaik di Piala Dunia.

    Pencapaiannya tidak terbatas pada perebutan gelar, tetapi juga meluas hingga mencatatkan rangkaian terpanjang dalam sejarah Piala Dunia tanpa kebobolan satu gol pun, setelah menjaga gawangnya tetap perawan selama 650 menit beruntun.

    Rangkaian itu terbentang dari dua pertandingan terakhirnya di edisi 2022 hingga 6,5 pertandingan pertama di Piala Dunia 2026, sebelum diakhiri oleh gol timnas Belgia di babak perempat final.

  • Apakah Piala Dunia menentukan perburuan Ballon d'Or?

    Perbandingan ini mengungkap sebuah paradoks yang jelas: Raya unggul dalam sejumlah indikator statistik selama musim bersama klub, terutama dalam jumlah gol kebobolan dan pertandingan dengan nirbobol, sementara Simon memiliki kartu truf yang sulit diabaikan, yakni perannya dalam mengantarkan Spanyol meraih Piala Dunia, di samping keberhasilannya meraih penghargaan Sarung Tangan Emas serta mencatatkan rekor bersejarah di turnamen tersebut.

    Mungkin pencapaian internasional inilah yang turut menjadi faktor penentu yang menguntungkan Simon di mata para jurnalis yang ikut serta dalam pemungutan suara, meski dengan angka-angka mencolok yang diraih Raya bersama Arsenal.

    Namun, apakah itu berarti Raya diperlakukan tidak adil? Angka-angka semata tidak dapat memberikan jawaban atas pertanyaan ini; statistik memang menonjolkan keunggulannya dalam aspek-aspek penting, tetapi tidak menghapus bobot pencapaian internasional dalam menilai musim seorang penjaga gawang.