Angka-angka mungkin terlihat cukup untuk mengakhiri perdebatan tentang siapa kiper terbaik di dunia, namun perlombaan Ballon d'Or membuktikan bahwa gambarannya tidak selalu bisa diringkas dalam jumlah gol yang kebobolan atau laga dengan nirbobol.

Di antara musim luar biasa yang ditampilkan David Raya bersama Arsenal dan pencapaian bersejarah yang diraih Unai Simon bersama timnas Spanyol, muncul sebuah paradoks yang membuka pintu pertanyaan: apakah pemungutan suara telah berlaku adil terhadap kiper Athletic Bilbao itu, ataukah Raya yang lebih layak meraih penghargaan tersebut setelah penampilannya bersama klub London itu?

Dalam gala Ballon d'Or yang digelar di London pada Senin malam, Simon memastikan kemenangan dalam persaingan memperebutkan penghargaan kiper terbaik, mengungguli Raya dan delapan nominasi lainnya, yaitu Yassine Bounou asal Maroko, Thibaut Courtois asal Belgia, Juan Garcia asal Spanyol, Gregor Kobel asal Swiss, Emiliano Martinez asal Argentina, Edouard Mendy asal Senegal, Matvey Safonov asal Rusia, dan kiper Tanjung Verde Vozinha.

Namun perbandingan angka kedua kiper sepanjang musim memunculkan lebih dari satu tanda tanya, terlebih Raya menjadi salah satu elemen terpenting Arsenal dalam perjalanannya menuju gelar Liga Primer Inggris, sementara Simon kebobolan lebih banyak gol bersama timnya.