Sebuah ironi sepak bola yang menarik... Atlético yang baru tampil menyerang, sementara Barcelona yang menanggung akibatnya

Nama Atlético Madrid selalu dikaitkan dengan pertahanan yang kokoh dan disiplin taktis, namun tim saat ini tampak berbeda.

Simeone sendiri mengakui perubahan ini ketika ia mengatakan bahwa tim "sedang dalam fase di mana mereka menyerang lebih baik daripada bertahan", sebuah pernyataan yang tidak akan pernah diucapkannya pada tahun-tahun awalnya bersama tim.

Angka-angka tersebut dengan jelas mencerminkan perubahan ini. Saat menghadapi Barcelona asuhan Flick, dan menurut statistik dari "Opta", Atlético mencetak rata-rata 1,75 gol per pertandingan, yang merupakan rata-rata gol tertinggi tim Madrid tersebut melawan Barcelona mana pun selama era Simeone yang berlangsung selama 14 tahun.

Angka ini melampaui pertemuannya melawan pelatih-pelatih ternama seperti Luis Enrique, Ernesto Valverde, dan Xavi, di mana rata-ratanya jauh lebih rendah.