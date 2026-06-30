Pendapat Joshua Kimmich sangat tepat sekaligus tegas: "Kami tidak bermain bagus melawan lawan mana pun. Tiga kali kami mengalami kesulitan besar saat menghadapi tim-tim yang bukan termasuk kelas dunia. Itu adalah fakta. Kami sepenuhnya pantas tersingkir," katanya setelah tim nasional Jerman tersingkir secara memalukan dari Piala Dunia di babak 16 besar melawan Paraguay.
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Sebuah ilusi yang harus segera diakhiri! Klaim bahwa tim nasional Jerman termasuk kelas dunia hanyalah kebohongan
Hal ini pun secara mulus menjadi bagian dari kronologi krisis berkepanjangan dalam beberapa tahun terakhir. Setelah tersingkir di babak penyisihan grup pada Piala Dunia 2018 dan 2022 serta tersingkir di perempat final pada Kejuaraan Eropa 2024 yang diselenggarakan di kandang sendiri, sepak bola Jerman kini kembali berada di tengah-tengah kekacauan.
Namun, siapa pun yang mencari penyebab kegagalan ini terutama pada pelatih tim nasional Julian Nagelsmann atau bahkan pada kurangnya keberuntungan dalam pertandingan, telah mengabaikan masalah struktural yang telah mendampingi tim DFB selama hampir satu dekade. “Selalu ada sesuatu yang kurang dari kami, termasuk hari ini,” kata Kai Havertz setelah kekalahan pertama Jerman dalam adu penalti sepanjang sejarah Piala Dunia.
Apa yang dimaksud dengan "sesuatu" yang samar-samar ini sebenarnya sudah jelas dan sekaligus menjadi kesimpulan dari turnamen ini. Intinya adalah: Sepak bola Jerman di level elit masih sangat jauh dari kelas dunia secara individu, yang dibutuhkan agar dapat bersaing di level ini sesuai dengan ekspektasi mereka sendiri.
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Masalah Jerman: "Bukan kelas dunia yang dibutuhkan"
Melihat susunan skuad pesaing internasional memperjelas kekurangan tersebut. Negara-negara seperti Prancis, Spanyol, Inggris, atau juara dunia Argentina memiliki banyak pemain profesional yang memegang peran kunci di klub-klub papan atas Eropa dan setiap pekan ditantang di level tertinggi. Bahkan di bangku cadangan tim-tim ini terdapat kualitas yang bisa mengambil alih peran sebagai pemain andalan dalam skuad Jerman.
Sebaliknya, jika dibandingkan secara langsung, skuad Jerman justru terlihat kurang terarah. Mantan pelatih timnas Jerman, Joachim Löw, mengatakan dalam acara “Doppelpass” di Sport1 musim gugur lalu bahwa timnas Jerman “telah mengalami masalah selama beberapa tahun” di posisi-posisi tertentu. “Kami memang memiliki pemain berkualitas tinggi di beberapa posisi, tetapi tidak di posisi lain; tidak ada kualitas kelas dunia yang dibutuhkan jika ingin bersaing secara serius memperebutkan gelar,” demikian penilaiannya.
Hal ini juga tercermin dalam persiapan menjelang Piala Dunia. Situasi kepegawaian memaksa Nagelsmann untuk terus-menerus melakukan eksperimen. Pencalonan sejumlah pemain debutan bukanlah cerminan dari kelimpahan pemain, melainkan bukti dari pencarian yang terus-menerus akan formasi yang efektif.
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Kegagalan Timnas Jerman di Piala Dunia merupakan “akibat dari serangkaian kebijakan yang keliru selama bertahun-tahun”
Hingga menjelang dimulainya turnamen, posisi-posisi penting terkait taktik dan susunan pemain sebagian besar masih belum jelas. Susunan pemain di sisi kiri pertahanan sama tidak pastinya dengan struktur lini tengah ganda. Perdebatan mengenai posisi optimal Kimmich pun terus berlanjut sepanjang masa jabatan Nagelsmann. Di lini depan, tim ini kekurangan seorang penyerang berlevel internasional yang mumpuni.
"Masalah-masalah seperti ini tidak muncul begitu saja di tim nasional senior; ini adalah hasil dari kesalahan pengembangan selama bertahun-tahun," kata Tobias Haupt baru-baru ini di t-online.de. Dia pasti tahu betul, karena pria berusia 42 tahun ini pernah menjabat sebagai Kepala Akademi DFB dari tahun 2018 hingga 2023. "Ada kekurangan di berbagai lini; kualitas individu di sebagian besar posisi masih kurang," kata Mats Hummels sebagai pakar di MagentaTV. "Hanya pada segelintir pemain saja kita memilikinya. Ada kekurangan ketangguhan, kurangnya keinginan yang kuat untuk menang, dan kesediaan untuk melakukan apa pun demi kemenangan."
Kekhawatiran ini diperparah oleh diskusi yang tak henti-hentinya di lingkungan sekitar, misalnya mengenai penunjukan Leroy Sané, absennya talenta yang sedang dalam performa terbaik seperti Said El Mala, atau kembalinya Manuel Neuer. Akibat pergantian pemain yang terus-menerus ini, hierarki yang jelas hampir tidak bisa terbentuk. Akibatnya, pada dasarnya tim ini tidak pernah bisa membangun chemistry dan mengembangkan poros permainan yang stabil.
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Penurunan kualitas yang signifikan jika dibandingkan dengan juara Piala Dunia 2014
Tim saat ini setidaknya kekurangan satu pemain pemimpin sejati yang mampu memimpin baik dari segi hierarki maupun performa olahraga. Fakta bahwa Nagelsmann memanggil kembali Toni Kroos menjelang Kejuaraan Eropa dua tahun lalu sangat bermakna dalam hal ini. Kroos memang menjamin kualitas kelas dunia dan stabilitas; prestasinya bersama Real Madrid sudah membuktikan hal tersebut. Namun, setelah ia pensiun secara definitif, tercipta kekosongan yang hingga kini belum dapat diisi secara memadai. Tidak ada pemain dalam skuad saat ini yang mampu mengambil alih permainan pada fase-fase kritis dan menenangkan situasi.
Perbandingan dengan tim juara dunia tahun 2014 pun memperjelas betapa besar penurunan kualitas yang telah terjadi. Kemenangan gelar di Brasil merupakan hasil dari perkembangan organik selama bertahun-tahun di bawah asuhan Löw. Tim tersebut terbentuk melalui berbagai turnamen, mampu mengatasi kemunduran, dan matang secara kolektif.
Namun yang terpenting, skuad saat itu memiliki jumlah pemain berlevel internasional yang jauh lebih banyak. Kroos dan Sami Khedira bermain di Real Madrid, sementara Bastian Schweinsteiger, Hummels, Thomas Müller, atau Philipp Lahm berada di puncak performa mereka. Generasi saat ini masih jauh dari kedalaman kualitas seperti itu.
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Jerman kekurangan pemain yang masuk kategori "kelas dunia"
"Saya melihat blok Bayern khususnya sudah berada di level kelas dunia: Kimmich, Pavlovic, Jonathan Tah, juga Goretzka, dan tentu saja Musiala, jika dia dalam kondisi prima," kata Schweinsteiger, namun ia juga menambahkan: "Mereka adalah pemain yang mendekati level teratas dunia. Namun, yang membedakan sebuah tim kelas dunia adalah konsistensinya. Spanyol atau Prancis telah menunjukkan konsistensi selama bertahun-tahun, yang dapat didefinisikan sebagai kemampuan mereka untuk selalu tampil dan bermain di level tertinggi saat dibutuhkan."
Para pemain yang diandalkan dalam tim saat ini tidak diragukan lagi memiliki potensi besar. Pemain seperti Musiala, Florian Wirtz, Havertz, Nico Schlotterbeck, atau Felix Nmecha memiliki bakat untuk menjadi pemain kelas dunia. Namun, di level internasional tertinggi, dalam karier mereka yang sejauh ini masih relatif muda, mereka kurang memiliki momen-momen krusial dan konsistensi yang diperlukan untuk bersama-sama memimpin sebuah tim melewati turnamen besar.
Sebaliknya, semua pemain yang disebutkan justru berulang kali mengalami penurunan performa yang signifikan baik di klub maupun di tim nasional. Belum ada satupun dari mereka yang layak menyandang predikat “kelas dunia”; mereka harus berjuang selama bertahun-tahun untuk mendapatkannya. Saat ini, hal itu belum cukup untuk memenuhi ekspektasi DFB.
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Kualitas di Tim Nasional Jerman: "Apakah mereka mampu menunjukkan performa yang konsisten selama bertahun-tahun?"
"Wirtz dan Musiala adalah pemain yang luar biasa," kata Haupt. "Namun, terkait keduanya, kita tidak boleh lupa bahwa mereka telah harus menghadapi cedera yang sangat parah dan saat ini belum kembali ke performa puncak mereka. Meski demikian, kategori seperti Messi atau Mbappé tentu saja berbeda lagi, karena para pemain ini telah membentuk dunia sepak bola selama bertahun-tahun. Bagi Wirtz dan Musiala, yang terpenting sekarang adalah langkah selanjutnya. Bisakah mereka terus memberikan kontribusi secara konsisten selama bertahun-tahun? Untuk itu, mereka membutuhkan kepercayaan, peran yang jelas, dan lingkungan yang melindungi kekuatan mereka."
Secara kualitas, tim nasional Jerman sudah bertahun-tahun tidak cukup baik untuk bersaing di level teratas dunia; citra historis sebagai tim turnamen yang tak terkalahkan telah hilang selamanya. Hal ini terbukti dari penampilan memalukan mereka melawan Paraguay. Namun, duel langsung dengan Prancis di babak 16 besar yang diincar mungkin akan menunjukkan dengan lebih jelas sejauh mana jarak mereka dengan negara-negara teratas.
Jerman: Rekor Tim Nasional sejak Piala Dunia 2014
Lomba Babak Lawan saat tersingkir Piala Eropa 2016 Semifinal Prancis (0:2) Piala Dunia 2018 Babak penyisihan grup Korea Selatan (0:2) Piala Eropa 2021 Babak 16 Besar Inggris (0:2) Piala Dunia 2022 Babak Grup Kosta Rika (4:2, tersingkir karena selisih gol) Piala Eropa 2024 Perempat final Spanyol (1:2 setelah perpanjangan waktu) Piala Dunia 2026 Babak 16 Besar Paraguay (3:4 adu penalti)