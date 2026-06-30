Sebuah ilusi yang harus segera diakhiri! Klaim bahwa tim nasional Jerman termasuk kelas dunia hanyalah kebohongan

Hal ini pun secara mulus menjadi bagian dari kronologi krisis berkepanjangan dalam beberapa tahun terakhir. Setelah tersingkir di babak penyisihan grup pada Piala Dunia 2018 dan 2022 serta tersingkir di perempat final pada Kejuaraan Eropa 2024 yang diselenggarakan di kandang sendiri, sepak bola Jerman kini kembali berada di tengah-tengah kekacauan.

Namun, siapa pun yang mencari penyebab kegagalan ini terutama pada pelatih tim nasional Julian Nagelsmann atau bahkan pada kurangnya keberuntungan dalam pertandingan, telah mengabaikan masalah struktural yang telah mendampingi tim DFB selama hampir satu dekade. “Selalu ada sesuatu yang kurang dari kami, termasuk hari ini,” kata Kai Havertz setelah kekalahan pertama Jerman dalam adu penalti sepanjang sejarah Piala Dunia.

Apa yang dimaksud dengan "sesuatu" yang samar-samar ini sebenarnya sudah jelas dan sekaligus menjadi kesimpulan dari turnamen ini. Intinya adalah: Sepak bola Jerman di level elit masih sangat jauh dari kelas dunia secara individu, yang dibutuhkan agar dapat bersaing di level ini sesuai dengan ekspektasi mereka sendiri.