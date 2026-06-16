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"Sebuah gerakan tak sengaja dan tak disadari" - Petugas VAR membantah sengaja membuat isyarat tangan selama siaran Piala Dunia yang memicu kegemparan di media sosial
Penyelidikan FIFA tidak menemukan adanya pelanggaran disiplin
Menurut BBC, FIFA telah membebaskan petugas VAR Evans setelah meninjau rekaman dari pusat wasit di Dallas menyusul kontroversi seputar gerakan tangan yang dilakukannya selama siaran langsung sebelum kemenangan Jerman 7-1 atas Curacao di Piala Dunia.
Wasit asal Australia tersebut terlihat membuat tanda "OK" terbalik dengan tangan kanannya saat tampil di siaran global sebelum pertandingan. Gerakan tersebut menarik perhatian di media sosial karena dapat diartikan baik sebagai lelucon yang tidak berbahaya maupun sebagai simbol yang terkait dengan kelompok supremasi kulit putih. Setelah meninjau rekaman tersebut, FIFA menegaskan tidak menemukan bukti bahwa Evans telah melanggar Kode Disiplin FIFA, sehingga ia diperbolehkan tetap menjadi bagian dari tim wasit turnamen tersebut.
- Getty Images Sport
Evans membantah tuduhan adanya niat sengaja
Evans kemudian dengan tegas membantah telah melakukan gerakan tersebut secara sengaja atau bermaksud menyampaikan pesan apa pun melalui gerakan itu. Pria berusia 38 tahun itu menjelaskan bahwa gerakan tersebut hanyalah kebiasaan fisik yang tidak disadari, bukan tindakan yang disengaja.
"Liputan media setelah insiden ini sama sekali tidak mencerminkan siapa saya," kata Evans dalam sebuah pernyataan. "Tentu saja, saya memahami bagaimana gerakan tersebut ditafsirkan dan saya menyesalinya, namun saya ingin menegaskan dengan jelas dan tegas bahwa saya tidak secara sadar atau sengaja membuat simbol tangan yang dimaksud.
"Gambar yang diambil kemudian selama pertandingan menunjukkan bahwa saya mengulangi gerakan ini berkali-kali sambil memegang pulpen di antara jari-jari saya. Menjadi wasit di Piala Dunia adalah kehormatan terbesar dalam karier saya dan saya menantikan untuk mendukung rekan-rekan saya selama sisa turnamen ini."
Kelompok-kelompok anti-diskriminasi mendesak dilakukannya pemeriksaan
Insiden tersebut memicu kekhawatiran dari organisasi-organisasi anti-diskriminasi, termasuk Fare, yang bekerja sama dengan FIFA dan UEFA dalam menangani isu-isu terkait diskriminasi di dunia sepak bola.
Sebelum FIFA mengumumkan temuan mereka, Fare menyatakan: "Saran dari para ahli kami adalah bahwa gestur yang digunakan jelas menyerupai simbol tangan 'OK' terbalik yang digunakan sebagai simbol 'kekuatan kulit putih' di kalangan sayap kanan ekstrem global."
Kontroversi ini juga menarik perhatian karena Anti-Defamation League menambahkan simbol tersebut ke dalam basis data simbol kebencian pada tahun 2019 setelah simbol tersebut digunakan sebagai taktik trolling oleh kelompok-kelompok ekstremis.
- Getty Images Sport
Perhatian kembali tertuju pada tugas-tugas wasit
Dengan selesainya penyelidikan FIFA dan tidak adanya tindakan disiplin yang diambil, Evans akan tetap menjalankan perannya dalam tim wasit turnamen tersebut. Namun, siaran-siaran terbaru menunjukkan bahwa petugas VAR kini lebih fokus pada monitor mereka daripada berpose di depan kamera, sehingga meminimalkan kemungkinan munculnya kontroversi serupa selama sisa pertandingan Piala Dunia.