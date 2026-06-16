"Sebuah gerakan tak sengaja dan tak disadari" - Petugas VAR membantah sengaja membuat isyarat tangan selama siaran Piala Dunia yang memicu kegemparan di media sosial

Evans kemudian dengan tegas membantah telah melakukan gerakan tersebut secara sengaja atau bermaksud menyampaikan pesan apa pun melalui gerakan itu. Pria berusia 38 tahun itu menjelaskan bahwa gerakan tersebut hanyalah kebiasaan fisik yang tidak disadari, bukan tindakan yang disengaja.

"Liputan media setelah insiden ini sama sekali tidak mencerminkan siapa saya," kata Evans dalam sebuah pernyataan. "Tentu saja, saya memahami bagaimana gerakan tersebut ditafsirkan dan saya menyesalinya, namun saya ingin menegaskan dengan jelas dan tegas bahwa saya tidak secara sadar atau sengaja membuat simbol tangan yang dimaksud.

"Gambar yang diambil kemudian selama pertandingan menunjukkan bahwa saya mengulangi gerakan ini berkali-kali sambil memegang pulpen di antara jari-jari saya. Menjadi wasit di Piala Dunia adalah kehormatan terbesar dalam karier saya dan saya menantikan untuk mendukung rekan-rekan saya selama sisa turnamen ini."