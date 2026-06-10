"Sebuah gambaran tentang apa yang bisa terjadi" - Thomas Tuchel melihat sisi positif dari penundaan laga persahabatan melawan Inggris dan memperingatkan bahwa hal itu "bukan alasan" untuk kekalahan melawan Kroasia

Awalnya ada kekhawatiran bahwa hujan lebat tersebut dapat menyebabkan pertandingan dibatalkan sepenuhnya, yang akan membuat Inggris kehilangan kesempatan untuk berlatih secara kompetitif menjelang laga melawan Kroasia. Namun, Tuchel melakukan pemeriksaan sendiri terhadap kondisi lapangan dan menyatakan kepuasannya atas cara pihak penyelenggara di Florida menangani hujan lebat tersebut.

Mengenai apakah ia merasa lega karena pertandingan tetap berlangsung, ia berkata: "Tidak terlintas dalam pikiran saya bahwa cuacanya akan separah itu. Kami menyadari bahwa mungkin akan ada guntur dan kilat serta beberapa penundaan, tetapi saya tidak menyangka bahwa kami mungkin akan melewatkan seluruh pertandingan. Sepertinya kami akan bertanding. Saya berada di sana. Lapangannya tampak cukup kering, sangat kering mengingat banyaknya air yang turun, tetapi mereka tahu apa yang mereka lakukan dan tampaknya lapangan ini layak untuk dimainkan."