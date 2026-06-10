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"Sebuah gambaran tentang apa yang bisa terjadi" - Thomas Tuchel melihat sisi positif dari penundaan laga persahabatan melawan Inggris dan memperingatkan bahwa hal itu "bukan alasan" untuk kekalahan melawan Kroasia
Tuchel menerima kekacauan
Manajer timnas Inggris menolak membiarkan penundaan akibat cuaca ekstrem meredupkan semangat timnya, dengan menyatakan bahwa gangguan tersebut memberikan pelajaran berharga untuk menghadapi tantangan di Piala Dunia mendatang. Laga persahabatan melawan Kosta Rika ditunda setelah badai tropis melanda Orlando, namun pelatih asal Jerman itu memandang insiden tersebut sebagai gladi resik menjelang turnamen.
Berbicara kepada ITV, Tuchel menjelaskan: "Ini memberi kami gambaran sekilas tentang apa yang bisa terjadi di turnamen. Kami sudah menyadarinya sebelumnya, sekarang kami mengalaminya. Itu bukan masalah. Hal ini tidak boleh menjadi alasan untuk kehilangan semangat, kesabaran, atau hasrat kami untuk bermain."
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Mengatasi keterlambatan
Meskipun ada ketidakpastian seputar waktu kick-off, rombongan Inggris tetap tenang di hotel tim mereka. Tuchel mengungkapkan bahwa skuad belum berangkat menuju Stadion Inter&Co ketika tingkat keparahan badai mulai jelas, sehingga memungkinkan penyesuaian yang lancar terhadap rutinitas prapertandingan dan rencana perjalanan mereka.
"Tidak ada masalah sama sekali. Kami menyadarinya saat masih di hotel, jadi mudah saja, kami hanya mengatakan setengah jam kemudian di dalam bus dan mari kita berangkat," tambah mantan manajer Chelsea itu. Sikap santainya menular ke para pemain, yang ingin memasuki turnamen dengan momentum setelah menjalani pemusatan latihan yang ketat di Amerika Serikat.
Kekhawatiran terkait pitch telah diabaikan
Awalnya ada kekhawatiran bahwa hujan lebat tersebut dapat menyebabkan pertandingan dibatalkan sepenuhnya, yang akan membuat Inggris kehilangan kesempatan untuk berlatih secara kompetitif menjelang laga melawan Kroasia. Namun, Tuchel melakukan pemeriksaan sendiri terhadap kondisi lapangan dan menyatakan kepuasannya atas cara pihak penyelenggara di Florida menangani hujan lebat tersebut.
Mengenai apakah ia merasa lega karena pertandingan tetap berlangsung, ia berkata: "Tidak terlintas dalam pikiran saya bahwa cuacanya akan separah itu. Kami menyadari bahwa mungkin akan ada guntur dan kilat serta beberapa penundaan, tetapi saya tidak menyangka bahwa kami mungkin akan melewatkan seluruh pertandingan. Sepertinya kami akan bertanding. Saya berada di sana. Lapangannya tampak cukup kering, sangat kering mengingat banyaknya air yang turun, tetapi mereka tahu apa yang mereka lakukan dan tampaknya lapangan ini layak untuk dimainkan."
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Perhatian tetap tertuju pada turnamen tersebut
Insiden ini menjadi pengingat akan kondisi cuaca yang tidak menentu yang akan dihadapi para tim di seluruh Amerika Utara selama ajang bergengsi musim panas ini. Meskipun penundaan tersebut menimbulkan ketidaknyamanan, Tuchel menegaskan bahwa atlet profesional harus mampu beradaptasi dengan faktor-faktor eksternal tanpa membiarkan performa mereka menurun selama babak penyisihan grup. Kemampuan beradaptasi ini akan langsung diuji saat Inggris bersiap memulai perjalanan mereka di Grup L bersama Kroasia, Ghana, dan Panama, dimulai dengan laga pembuka yang krusial melawan Kroasia pada 17 Juni.