'Sebuah cahaya yang bersinar terang' - Ryan Reynolds & Rob Mac mengucapkan selamat tinggal kepada legenda Paul Mullin seiring Wrexham mengonfirmasi pemutusan kontrak sang penyerang

Para pemilik bersama Wrexham telah menyampaikan ucapan penghormatan yang penuh emosi menyusul konfirmasi bahwa Mullin akan meninggalkan Wrexham setelah lima tahun berkarier di Wales Utara. Penyerang yang memimpin perjalanan klub dari National League ke Championship ini dipuji sebagai sosok yang membawa perubahan besar bagi tim maupun masyarakat setempat.

Melalui unggahan di Instagram, McElhenney mengungkapkan rasa terima kasihnya, dengan menyatakan: "Tidak ada perasaan yang lebih kuat daripada keyakinan bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Hal itu memberi kita makna dan tujuan. Hal itu membangkitkan momen-momen rasa syukur yang mendalam di saat-saat kemenangan atau tragedi karena kita tidak pernah benar-benar sendirian. Selalu ada orang-orang di samping kita yang siap mengangkat kita saat kita terjatuh. Namun… Ada beberapa orang, orang-orang yang sangat istimewa, yang berada di garis depan, menerangi jalan dengan cahaya yang bersinar terang dan keunggulan, agar kita semua dapat mengikutinya. Meskipun kita tahu bahwa kecemerlangan mereka mungkin tak dapat kita raih sebagai individu, kehadiran mereka saja sudah mengangkat kolektif ini ke ketinggian yang tak terbayangkan. Mereka membuat kita percaya. Terima kasih @paulmullin12 karena telah menjadi mercusuar kecemerlangan yang bersinar bagi klub dan komunitas ini. Terima kasih telah menunjukkan kepada kita apa yang mungkin dicapai. Terima kasih telah membuat kita semua percaya."







