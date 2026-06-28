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'Sebuah cahaya yang bersinar terang' - Ryan Reynolds & Rob Mac mengucapkan selamat tinggal kepada legenda Paul Mullin seiring Wrexham mengonfirmasi pemutusan kontrak sang penyerang
Sebuah penghormatan ala Hollywood untuk seorang ikon Wrexham
Para pemilik bersama Wrexham telah menyampaikan ucapan penghormatan yang penuh emosi menyusul konfirmasi bahwa Mullin akan meninggalkan Wrexham setelah lima tahun berkarier di Wales Utara. Penyerang yang memimpin perjalanan klub dari National League ke Championship ini dipuji sebagai sosok yang membawa perubahan besar bagi tim maupun masyarakat setempat.
Melalui unggahan di Instagram, McElhenney mengungkapkan rasa terima kasihnya, dengan menyatakan: "Tidak ada perasaan yang lebih kuat daripada keyakinan bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Hal itu memberi kita makna dan tujuan. Hal itu membangkitkan momen-momen rasa syukur yang mendalam di saat-saat kemenangan atau tragedi karena kita tidak pernah benar-benar sendirian. Selalu ada orang-orang di samping kita yang siap mengangkat kita saat kita terjatuh. Namun… Ada beberapa orang, orang-orang yang sangat istimewa, yang berada di garis depan, menerangi jalan dengan cahaya yang bersinar terang dan keunggulan, agar kita semua dapat mengikutinya. Meskipun kita tahu bahwa kecemerlangan mereka mungkin tak dapat kita raih sebagai individu, kehadiran mereka saja sudah mengangkat kolektif ini ke ketinggian yang tak terbayangkan. Mereka membuat kita percaya. Terima kasih @paulmullin12 karena telah menjadi mercusuar kecemerlangan yang bersinar bagi klub dan komunitas ini. Terima kasih telah menunjukkan kepada kita apa yang mungkin dicapai. Terima kasih telah membuat kita semua percaya."
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Membangun Legenda Wrexham
Mullin bergabung dengan Racecourse Ground melalui transfer bebas dari Cambridge United pada tahun 2021, sebuah langkah yang mengejutkan liga-liga divisi bawah mengingat ia baru saja menjadi top skor Liga Dua. Ia segera membuktikan ambisi tersebut dengan mencetak 110 gol dalam 172 penampilan dan dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Musim Ini klub sebanyak tiga kali—sebuah rekor. Ia meninggalkan klub sebagai pencetak gol terbanyak kesembilan sepanjang masa.
Reynolds menambahkan kata-kata tulus dari hatinya terkait kepergian tersebut, dengan mengatakan: "Setiap hari di Wrexham, baik di dalam maupun di luar lapangan, Paul menjadi teladan dalam hal keberanian, kegigihan, dan kemanusiaan. Tak peduli seberapa jauh kami terpuruk, tak peduli di mana pun kami berada, kami tak pernah kehilangan harapan karena kami tahu ada seorang 'superman' sejati di pihak kami, seorang pria yang mampu mengubah menit-menit terakhir sebuah pertandingan menjadi keajaiban. Dia memberikan harapan tidak hanya kepada sebuah tim, tetapi juga kepada seluruh kota, dan dunia. Itulah yang membuat Paul luar biasa. @paulmullin12, saya harap kamu memahami betapa kamu telah mengubah Wrexham dan betapa kamu telah mengubah kita semua. Saya merasa terhormat telah menyaksikanmu mewujudkan hal yang mustahil dan akan selamanya berterima kasih kepadamu. Dan saya tahu kamu tidak akan pernah berhenti berjuang untuk hal yang paling penting."
'Setelah semua yang telah kulakukan...'
Terlepas dari statusnya sebagai pahlawan, 18 bulan terakhir masa bakti Mullin terasa lebih sulit. Penyerang ini kehilangan tempat di tim utama setelah menjalani operasi dan menghabiskan musim 2025-26 jauh dari klub. Setelah masa pinjamannya di Wigan Athletic berakhir lebih awal pada Januari, ia pindah ke Bradford City, klub yang berlaga di League One, untuk menyelesaikan sisa musim tersebut.
Awal tahun ini, Mullin mengakui bahwa berakhirnya peran utamanya bersama Red Dragons secaratiba-tiba sulit untuk diterima. Ia mengatakan kepada para wartawan: "Ini adalah sesuatu yang cukup menantang bagi saya selama 18 bulan terakhir. Itu terjadi begitu saja, setelah semua yang telah saya lakukan dan kemudian menjalani operasi. Semuanya seolah berakhir dari situ, yang memang sulit diterima, tapi begitulah sepak bola, Anda tahu. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya terima karena apa yang terjadi. Seperti yang saya katakan, ini adalah sesuatu yang cukup berat bagi saya, tapi begitulah sepak bola, kita harus melangkah maju."
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Warisan abadi di Racecourse
Manajer Phil Parkinson, yang memimpin Mullin pada masa-masa paling produktifnya, memuji kontribusi sang penyerang bagi sejarah klub. Wrexham meraih kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya selama periode ini, dengan berhasil meraih tiga promosi berturut-turut hingga mencapai Championship. Mullin adalah salah satu dari hanya 10 pemain yang tetap menjadi bagian dari skuad selama perjalanan tiga kali promosi tersebut.
Parkinson mengatakan: "Saya ingin mengucapkan yang terbaik untuk Paul. Kesepakatan ini memungkinkannya untuk mengambil waktu dan menemukan klub yang tepat baginya ke depannya. Peran yang dimainkan Mulls dalam sejarah Wrexham Football Club selama lima tahun terakhir, dengan begitu banyak gol dan momen yang tak terlupakan, tidak bisa diremehkan. Dia akan selalu dikenang dan dihormati oleh para pendukung kami."