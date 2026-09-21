Berbicara dalam co-commentary Sky Sports, Neville terkejut dengan minimnya energi yang benar-benar terlihat di west London. Ia secara khusus frustrasi karena Carrick secara aktif menepis klaim bahwa timnya sepenuhnya pasif selama pertandingan.

"Michael harus berhenti membela mereka," kata Neville. "Saya paham mengapa dia membela mereka; dia loyal, dia ingin para pemainnya bekerja untuknya, dan tentu saja musim ini masih sangat panjang.

"Michael tentu mengatakan sesuatu yang berbeda kepada kami dibandingkan dengan yang dia katakan secara pribadi. Itu akan sangat mengkhawatirkan saya. Orang-orang akan mengajukan pertanyaan tentang dirinya, tetapi dia sudah tahu itu ketika mengambil pekerjaan ini. Namun, tidak ada kepanikan dalam arti itu, tidak ada yang memberi tekanan pada Carrick, tetapi jika performa seperti itu terus berlanjut, dia akan berada dalam banyak masalah. Mereka harus bekerja lebih keras daripada itu untuknya."