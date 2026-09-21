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'Sebuah aib yang nyata!' - Gary Neville mengecam Manchester United dan memperingatkan Michael Carrick agar berhenti 'membela' para bintang yang tampil buruk
Sore yang menyedihkan di Craven Cottage
Manchester United nyaris terhindar dari kekalahan liga ketiga secara beruntun setelah susah payah meraih hasil imbang 1-1 melawan Fulham di Craven Cottage. Gol telat Matheus Cunha yang berbelok arah menyelamatkan satu poin krusial, sekaligus membatalkan gol bunuh diri buruk Lisandro Martinez di awal laga.
Meski menyamakan kedudukan di akhir laga, penampilan yang tidak mengesankan itu menuai kritik keras dari legenda klub Neville. Ia menyoroti minimnya usaha para pemain dan mendesak manajer Carrick untuk menghentikan penolakannya yang teguh dalam mengkritik skuad yang sedang terpuruk itu secara terbuka.
- Getty Images Sport
Neville menuntut diakhirinya alasan-alasan
Berbicara dalam co-commentary Sky Sports, Neville terkejut dengan minimnya energi yang benar-benar terlihat di west London. Ia secara khusus frustrasi karena Carrick secara aktif menepis klaim bahwa timnya sepenuhnya pasif selama pertandingan.
"Michael harus berhenti membela mereka," kata Neville. "Saya paham mengapa dia membela mereka; dia loyal, dia ingin para pemainnya bekerja untuknya, dan tentu saja musim ini masih sangat panjang.
"Michael tentu mengatakan sesuatu yang berbeda kepada kami dibandingkan dengan yang dia katakan secara pribadi. Itu akan sangat mengkhawatirkan saya. Orang-orang akan mengajukan pertanyaan tentang dirinya, tetapi dia sudah tahu itu ketika mengambil pekerjaan ini. Namun, tidak ada kepanikan dalam arti itu, tidak ada yang memberi tekanan pada Carrick, tetapi jika performa seperti itu terus berlanjut, dia akan berada dalam banyak masalah. Mereka harus bekerja lebih keras daripada itu untuknya."
Berjalan-jalan seperti manekin latihan
Penampilan buruk di markas Fulham itu terjadi setelah kekalahan beruntun melawan Manchester City dan kolaps di Carabao Cup kontra Brighton. Neville tidak menahan diri saat menilai etos kerja tim yang sangat buruk ketika tidak menguasai bola, seraya menyoroti betapa mudahnya tuan rumah mendominasi penguasaan bola.
"Saya belum pernah melihat tim Manchester United berjalan-jalan saat tidak menguasai bola sebanyak itu," jelas Neville. "Michael baru saja mengatakan tidak ada yang salah dengan energi tim.
"Kedua tim sama saja. Saya menyebut mereka manekin. Saya belum pernah melihat tim United berjalan-jalan sebanyak itu. Tidak ada kewaspadaan, tidak ada gairah hidup. Tidak ada sikap siap siaga. Anda seharusnya selalu siap siaga.
"Saya selalu sangat berhati-hati untuk mengatakan itu, tetapi dalam 15 menit pertama babak kedua itu, Manchester United, dan secara umum selama 60 menit pertama, benar-benar memalukan. Sama sekali tidak cukup bagus saat tidak menguasai bola."
- Getty Images Sport
Jeda internasional yang krusial menanti
Jeda internasional saat ini datang pada waktu yang tepat bagi Manchester United untuk melakukan reset. Carrick akan memanfaatkan jeda yang lebih panjang ini untuk membangun kembali kebugaran skuadnya sebelum kembali beraksi di Premier League melawan Tottenham pada 10 Oktober.
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