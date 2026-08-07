AFP
Diterjemahkan oleh
Sebidang tanah?! Mo Salah dibuat tercengang oleh hadiah perekrutan yang aneh setelah pindah ke Trabzonspor
Sambutan yang surealis di Trabzon
Banyak pihak terkejut ketika Salah, Pemain Terbaik Premier League 2024, memilih bergabung dengan tim terbesar keempat di Turki, Trabzonspor, dengan status bebas transfer. Pemain berusia 34 tahun itu disambut oleh 25.000 suporter Trabzonspor yang membanjirinya dengan nyala flare dan dukungan yang begitu meriah, tetapi babak baru dalam saga transfernya membuat sang superstar sendiri ikut terkejut.
Apa yang seharusnya menjadi sesi syuting komersial rutin berubah menjadi situasi surealis ketika wali kota distrik Trabzon, Huseyin Avni Coskun Cebi, beralih ke ranah politik dan lingkungan. Legenda Liverpool itu tampak benar-benar kebingungan saat politikus lokal tersebut tiba-tiba membelokkan video promosi itu untuk menguliahi rekrutan marquee tersebut soal krisis iklim global.
- AFP
Peringatan iklim dari wali kota
Tampak gelisah, Salah memainkan janggutnya saat wali kota Cebi mengatakan kepadanya: "Pemanasan global mengancam dunia. Di masa depan, akan menjadi sulit untuk tinggal di Mesir saat musim panas. Distrik kami akan sangat layak huni pada tahun-tahun itu. Distrik ini akan menjadi salah satu tempat yang paling sedikit terdampak oleh pemanasan global."
Seperti dilaporkan The Sun, Cebi tidak berhenti dengan memuji keuntungan iklim di wilayah tersebut, tetapi juga menawarkan insentif yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mengamankan komitmen jangka panjang Salah. Dalam tawaran yang membuat penyerang berpengalaman itu tampak sangat terkejut, sang winger diberi "sebidang tanah yang indah" di dalam kota.
Bonus tanda tangan yang belum pernah terjadi sebelumnya
Setelah mengira akan menjalani tugas promosi standar, Salah justru diberi "sebuah tempat yang luar biasa untuk anak-anak dan cucu-cucu Anda, tanpa masalah air dan tidak terdampak pemanasan global." Tawaran properti yang tidak biasa ini hadir di atas kontrak menggiurkan yang membuat pemain Mesir itu dilaporkan menerima gaji £363.000 per pekan setelah pajak di Trabzonspor. Kepindahan ke pesisir Laut Hitam itu sudah terbukti menjadi salah satu transfer yang paling banyak menyita perhatian pada bursa transfer terbaru.
Hadiah berupa sebidang tanah itu menambah sisi ganjil pada kesepakatan yang sudah dianggap sebagai pencapaian besar bagi sepakbola Turki. Salah telah menolak minat besar dari Liga Pro Saudi dan raksasa Istanbul Besiktas sebelum menandatangani kesepakatan bernilai fantastis di kota Laut Hitam itu.
- AFP
Akhir monumental untuk era bersejarah di Anfield
Kepindahan Mo Salah ke Trabzonspor mengakhiri periode legendaris selama sembilan tahun di Liverpool, ketika ia menegaskan dirinya sebagai salah satu pemain terhebat dalam sejarah modern klub. Selama waktunya di Anfield, ikon asal Mesir itu mengangkat trofi Premier League dua kali dan menjuarai Liga Champions UEFA, disertai banyak penghargaan domestik dan internasional yang mengukuhkan dominasi Liverpool di dalam negeri maupun di Eropa.
Secara individu, statistik Salah di Inggris benar-benar bersejarah. Pemain berusia 34 tahun itu meraih Premier League Golden Boot empat kali, memenangkan penghargaan Premier League Player of the Season dua kali, dan mendapatkan penghargaan Premier League Playmaker of the Season dalam dua kesempatan, meninggalkan warisan luar biasa sebelum memulai babak barunya di Turki.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami