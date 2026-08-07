Banyak pihak terkejut ketika Salah, Pemain Terbaik Premier League 2024, memilih bergabung dengan tim terbesar keempat di Turki, Trabzonspor, dengan status bebas transfer. Pemain berusia 34 tahun itu disambut oleh 25.000 suporter Trabzonspor yang membanjirinya dengan nyala flare dan dukungan yang begitu meriah, tetapi babak baru dalam saga transfernya membuat sang superstar sendiri ikut terkejut.

Apa yang seharusnya menjadi sesi syuting komersial rutin berubah menjadi situasi surealis ketika wali kota distrik Trabzon, Huseyin Avni Coskun Cebi, beralih ke ranah politik dan lingkungan. Legenda Liverpool itu tampak benar-benar kebingungan saat politikus lokal tersebut tiba-tiba membelokkan video promosi itu untuk menguliahi rekrutan marquee tersebut soal krisis iklim global.