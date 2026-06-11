Seberapa tinggi Harry Kane akan menaikkan standar pencetak gol terbanyak Inggris? Mantan bintang Tottenham dan Timnas Inggris, Darren Anderton, memperkirakan striker yang telah mencetak 79 gol itu masih memiliki ‘beberapa tahun lagi’ di puncak kariernya

Kane telah sedikit mengubah gaya permainannya dari tahun ke tahun, tidak lagi sekadar menjadi predator di kotak penalti, melainkan lebih sebagai penyerang yang lincah yang tak segan turun ke lini tengah dan ikut serta dalam proses membangun serangan.

Ketika ditanya apakah hal itu membuatnya lebih sulit untuk diajak bekerja sama sebagai pemain sayap murni, karena sulit untuk mengetahui apakah dia akan berada di area tersebut pada saat tertentu saat umpan silang dikirim dari sayap, Anderton menambahkan: “Ada sedikit Teddy Sheringham dan Alan Shearer dalam dirinya. Saya pikir dia bisa melakukan semuanya. Kamu tahu, saat Teddy dulu turun ke belakang dan menghubungkan permainan, bola berikutnya mungkin akan keluar ke sayap ke arahku, tapi dia tetap masuk ke kotak penalti. Saya pikir Harry melakukan hal yang sama.

“Tentu saja, Teddy mungkin memiliki striker lain di sampingnya, jadi dia punya sedikit lebih banyak kebebasan untuk melakukannya. Tapi sebagai pemain sayap, tidak ada masalah sama sekali bermain dengan Harry Kane. Dia baru saja menjalani musim yang luar biasa. Dia benar-benar bisa melakukan segalanya. Dia benar-benar kelas dunia, dan sebagai pemain sayap, saya sangat ingin bermain dengannya.

“Saya pikir gaya sepak bola yang kami mainkan di beberapa turnamen terakhir, meskipun kami mencapai final, cukup monoton dan kaku. Itu tidak benar-benar cocok untuk Harry Kane dalam hal mencetak gol. Dia mungkin merasa harus turun ke belakang dan terlibat karena dia adalah pemain utama kami.”