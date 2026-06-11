Getty
Diterjemahkan oleh
Seberapa tinggi Harry Kane akan menaikkan standar pencetak gol terbanyak Inggris? Mantan bintang Tottenham dan Timnas Inggris, Darren Anderton, memperkirakan striker yang telah mencetak 79 gol itu masih memiliki ‘beberapa tahun lagi’ di puncak kariernya
Gol pada debut & mengungguli Rooney: Rekor Kane bersama Timnas Inggris
Kane mengawali kariernya di timnas senior Inggris dengan gemilang, mencetak gol pertamanya hanya dalam waktu 80 detik setelah masuk sebagai pemain pengganti pada debutnya melawan Lituania pada tahun 2015. Sejak saat itu, tak ada yang bisa menghentikannya.
Dia telah mencetak dua digit gol untuk The Three Lions dalam dua tahun kalender, dengan rekor pribadi terbaiknya sebanyak 16 gol dicetak pada tahun 2021. Sepatu Emas Piala Dunia diraihnya pada tahun 2018, sementara standar luar biasa tetap dipertahankan di level klub.
Kane telah melampaui rekor gol tertinggi Wayne Rooney untuk Inggris sebelumnya, yaitu 53 gol, dengan angka tiga digit tampaknya sudah dalam jangkauan. Ia berpotensi bergabung dengan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo dalam klub eksklusif para pencetak 100 gol internasional.
- Getty
Bisakah Kane bergabung dengan Ronaldo dan Messi di klub 100 gol?
Mantan bintang Inggris Anderton tidak melihat alasan mengapa Kane tidak bisa mencetak 100 gol. Ketika ditanya seberapa tinggi lagi standar rekor tersebut akan dinaikkan, mantan sayap Spurs itu—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas kerja sama Casino Kings—mengatakan: “Sangat tinggi! Dia masih punya beberapa tahun lagi jika dia mau.
“Masalahnya, dia tidak pernah mengandalkan kecepatan sebagai pemain tercepat di dunia. Saya selalu mengatakan hal yang sama tentang Teddy Sheringham. Dia tidak lambat, tapi kecepatan bukanlah bagian terpenting dari permainannya. Seiring berkurangnya kecepatannya, saya rasa hal itu tidak akan memengaruhinya sebanyak yang dialami pemain lain. Jadi, siapa yang tahu sejauh mana dia bisa melangkah? Masalah yang mengkhawatirkan adalah kita belum punya penggantinya, jadi saat ini sepertinya dia bisa bermain selama yang dia inginkan.”
Kane tetap menjadi idaman para pemain sayap meskipun ia sering berkeliaran
Kane telah sedikit mengubah gaya permainannya dari tahun ke tahun, tidak lagi sekadar menjadi predator di kotak penalti, melainkan lebih sebagai penyerang yang lincah yang tak segan turun ke lini tengah dan ikut serta dalam proses membangun serangan.
Ketika ditanya apakah hal itu membuatnya lebih sulit untuk diajak bekerja sama sebagai pemain sayap murni, karena sulit untuk mengetahui apakah dia akan berada di area tersebut pada saat tertentu saat umpan silang dikirim dari sayap, Anderton menambahkan: “Ada sedikit Teddy Sheringham dan Alan Shearer dalam dirinya. Saya pikir dia bisa melakukan semuanya. Kamu tahu, saat Teddy dulu turun ke belakang dan menghubungkan permainan, bola berikutnya mungkin akan keluar ke sayap ke arahku, tapi dia tetap masuk ke kotak penalti. Saya pikir Harry melakukan hal yang sama.
“Tentu saja, Teddy mungkin memiliki striker lain di sampingnya, jadi dia punya sedikit lebih banyak kebebasan untuk melakukannya. Tapi sebagai pemain sayap, tidak ada masalah sama sekali bermain dengan Harry Kane. Dia baru saja menjalani musim yang luar biasa. Dia benar-benar bisa melakukan segalanya. Dia benar-benar kelas dunia, dan sebagai pemain sayap, saya sangat ingin bermain dengannya.
“Saya pikir gaya sepak bola yang kami mainkan di beberapa turnamen terakhir, meskipun kami mencapai final, cukup monoton dan kaku. Itu tidak benar-benar cocok untuk Harry Kane dalam hal mencetak gol. Dia mungkin merasa harus turun ke belakang dan terlibat karena dia adalah pemain utama kami.”
- Getty/GOAL
Piala Dunia & Ballon d'Or: Target Kane pada Tahun 2026
Kane telah tampil gemilang dalam persiapan Inggris menuju Piala Dunia 2026 dan siap memimpin lini depan sebagai kapten lagi di turnamen besar berikutnya. Ia berpotensi mencatat sejarah di Amerika Utara dengan menjadi pemain pertama yang meraih dua trofi Sepatu Emas di ajang unggulan FIFA.
Ia tentu berada dalam posisi terbaik untuk mewujudkan hal itu, setelah mencetak 61 gol untuk Bayern Munich dalam musim di mana mereka meraih gelar Bundesliga kedua. Prestasi tersebut membuatnya masuk dalam persaingan untuk meraih penghargaan Ballon d’Or - dengan Michael Owen menjadi pemain Inggris terakhir yang meraih penghargaan bergengsi tersebut pada tahun 2001.