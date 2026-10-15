Mount bukan pemain mahal pertama yang membuat United sama-sama kebingungan. Jadon Sancho, Antony, dan Rasmus Hojlund juga masuk kategori serupa dalam lima tahun terakhir.

Parker menambahkan, menyinggung perekrutan yang patut dipertanyakan dan sulitnya mendapatkan pemain yang sepadan dengan uang yang dikeluarkan: “Dan masih ada lagi selain mereka. Saya mempertanyakan cara mendapatkan pemain sekarang, dengan semua data dan hal-hal semacam itu.

“Apa salahnya mengamati pemain secara langsung dan bertanya kepada orang-orang di sekitarnya? Ikuti saja mereka, amati, dan lihat bagaimana mereka membawa diri. Perhatikan mereka saat bertanding, datang dan saksikan langsung. Misalnya, lihat bagaimana mereka tampil pada malam November yang dingin di Stoke City, lalu bandingkan dengan penampilan mereka di kandang.

“Bagaimana penampilan mereka ketika timnya dihajar? Apakah mereka tetap tampil dan menuntut lebih dari rekan-rekan setimnya saat tertinggal? Apakah dia langsung patah semangat setelah menyia-nyiakan dua peluang, lalu permainannya terhenti? Atau apakah dia terus berusaha? Apakah dia berhenti menembak karena takut meleset, kembali gagal mengenai sasaran, dan khawatir dicemooh?

“Begitulah cara mengenali pemain, bukan dengan terus-menerus melihat statistik. Sebab, statistik tidak akan memberi tahu Anda soal mentalitas seseorang dan seperti apa dirinya dalam situasi tertentu. Ada terlalu banyak pemain seperti itu, padahal dibutuhkan tipe pemain tertentu untuk bermain bagi Manchester United.

“Jangan minta saya menuliskannya atau menjelaskannya secara terperinci, tetapi saya bisa melihatnya dari para pemain yang gagal ketika saya berada di sana. Itu bukan karena kemampuan mereka tidak cukup baik. Masalahnya adalah besarnya tuntutan bermain untuk Manchester United dan kenyataan bahwa, di dalam hati, mereka pada dasarnya mengakui tidak sanggup menghadapinya.

“Itu bisa terjadi, dan itulah yang sedang dialami beberapa pemain. Tuntutannya terlalu berat, dan ini bukan soal orang mendatangi Anda lalu mengatakan bahwa Anda payah. Anda bisa merasakannya dari cara orang-orang berbicara saat Anda berpapasan dengan mereka.

“Bukan berarti orang-orang itu bersikap agresif. Itulah konsekuensi dari nama besar klub ini. Bahkan sekarang, ketika klub sedang melalui masa-masa sulit di dalam dan di luar lapangan, tuntutan itu tetap ada. Orang-orang terus memperhatikan Anda, sebagian besar menunggu Anda gagal. Lalu, Anda harus menunjukkan kemampuan. Tiba-tiba, Anda mendapat respek dari orang-orang yang kebanyakan membenci Manchester United. Mereka mengakui Anda telah tampil bagus untuk ‘mereka’. Mereka tidak pernah menyebut namanya, hanya menyebut ‘mereka’.

“Kembali ke Mason Mount, pada akhirnya mungkin inilah yang terjadi padanya. Dia memikirkan Chelsea, seperti apa klub itu, mengapa dia berada di sana, dan apa yang telah dia raih. Lalu, tiba-tiba dia menyadari bahwa Manchester United adalah klub yang berbeda dari Chelsea. Sangat berbeda.

“Bermain di London sama sekali berbeda dengan bermain di luar London. Itu perubahan besar. Tuntutannya sedikit lebih besar karena Anda pada dasarnya tinggal di kota yang hanya punya satu klub dominan. Manchester punya dua klub, tetapi situasinya mendadak berubah. Bermain di London, dengan sekitar empat atau lima tim di divisi teratas, setidaknya empat, sama sekali berbeda. Cara menjalani hidup ketika menang atau kalah pun sama sekali berbeda.”