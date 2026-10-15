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“Seberapa parah cederanya?”: Mason Mount dicap sebagai pembelian gagal senilai £55 juta bagi Manchester United, yang diprediksi akan mengundang tawaran untuk mantan gelandang Chelsea itu pada 2027
Catatan Mount di Manchester United: Penampilan dan gol
United dianggap berhasil melakukan langkah besar ketika membujuk Mount meninggalkan Stamford Bridge pada 2023. Saat itu, ia sudah mencatatkan 36 penampilan bersama timnas Inggris dan menjuarai Liga Champions, melengkapi rekam jejaknya yang mengesankan.
Performa dan kebugaran, bagaimanapun, sulit didapat selama tiga tahun di stadion yang dijuluki ‘Teater Impian’. Ia baru mencatatkan 75 penampilan dan delapan gol untuk Manchester United. Jauh lebih banyak yang diharapkan dari sosok yang semestinya memberi pengaruh kreatif.
Mount saat ini bukan pemain inti di bawah asuhan Michael Carrick, sementara lini tengah klub terus mendapat tambahan pemain. Kontraknya di Old Trafford hanya akan tersisa 12 bulan pada akhir musim 2026/27.
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Haruskah Manchester United membuka diri terhadap tawaran untuk Mount?
Akankah United berupaya menjualnya demi mendapatkan sebagian kembali dari investasi besar mereka? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Parker, mantan bek Manchester United yang pernah menjuarai Liga Primer Inggris, yang berbicara dalam kerja sama dengan FreeBets, ia mengatakan kepada GOAL: “Jika United memberinya satu tahun lagi, itu hanya akan mengingatkan orang pada semua yang terjadi selama 10 tahun terakhir, ketika para pemain justru mendapat ganjaran meski gagal.
“Semuanya tidak berjalan sesuai harapan. Dia akan menganggapnya sebagai kegagalan karena tidak berhasil di klub yang didukung ayahnya. Tentu saja, ayahnya ingin putranya tampil sangat baik.
“Saya pikir dia membiarkan terlalu banyak cedera menghalanginya. Saya jadi bertanya-tanya seberapa parah cederanya. Apakah itu jenis cedera yang masih memungkinkan Anda bermain dan pulih sambil tetap bermain, alih-alih menepi sampai kondisi benar-benar 100 persen? Sebab, orang biasa pun kadang berangkat kerja meski merasa tidak fit. Mereka tetap menjalankan tugas, berharap bisa melewatinya dan merasa lebih baik pada akhir jam kerja.
“Namun, dia belum berbuat cukup banyak. Setiap kali mendapat kesempatan untuk membuktikan diri dan tampil, semua orang berkata, ‘ya, mungkin kita sudah melihat sesuatu darinya’. Lalu tiba-tiba, ketika pertandingan berikutnya tiba, dia absen karena cedera. Jadi, dia membangkitkan harapan orang hanya untuk mengecewakan mereka.
“Masih cukup banyak orang yang ingin dia berhasil karena mereka melihat kemampuan yang dimilikinya dan kondisi United selama ini. Semua orang merasa ada potensi untuk tampil gemilang. Namun, itu tidak terwujud baginya. Jadi, terkadang Anda harus mengatakan, ‘klub yang tepat, waktu yang salah’.”
Masalah transfer mahal di Old Trafford
Mount bukan pemain mahal pertama yang membuat United sama-sama kebingungan. Jadon Sancho, Antony, dan Rasmus Hojlund juga masuk kategori serupa dalam lima tahun terakhir.
Parker menambahkan, menyinggung perekrutan yang patut dipertanyakan dan sulitnya mendapatkan pemain yang sepadan dengan uang yang dikeluarkan: “Dan masih ada lagi selain mereka. Saya mempertanyakan cara mendapatkan pemain sekarang, dengan semua data dan hal-hal semacam itu.
“Apa salahnya mengamati pemain secara langsung dan bertanya kepada orang-orang di sekitarnya? Ikuti saja mereka, amati, dan lihat bagaimana mereka membawa diri. Perhatikan mereka saat bertanding, datang dan saksikan langsung. Misalnya, lihat bagaimana mereka tampil pada malam November yang dingin di Stoke City, lalu bandingkan dengan penampilan mereka di kandang.
“Bagaimana penampilan mereka ketika timnya dihajar? Apakah mereka tetap tampil dan menuntut lebih dari rekan-rekan setimnya saat tertinggal? Apakah dia langsung patah semangat setelah menyia-nyiakan dua peluang, lalu permainannya terhenti? Atau apakah dia terus berusaha? Apakah dia berhenti menembak karena takut meleset, kembali gagal mengenai sasaran, dan khawatir dicemooh?
“Begitulah cara mengenali pemain, bukan dengan terus-menerus melihat statistik. Sebab, statistik tidak akan memberi tahu Anda soal mentalitas seseorang dan seperti apa dirinya dalam situasi tertentu. Ada terlalu banyak pemain seperti itu, padahal dibutuhkan tipe pemain tertentu untuk bermain bagi Manchester United.
“Jangan minta saya menuliskannya atau menjelaskannya secara terperinci, tetapi saya bisa melihatnya dari para pemain yang gagal ketika saya berada di sana. Itu bukan karena kemampuan mereka tidak cukup baik. Masalahnya adalah besarnya tuntutan bermain untuk Manchester United dan kenyataan bahwa, di dalam hati, mereka pada dasarnya mengakui tidak sanggup menghadapinya.
“Itu bisa terjadi, dan itulah yang sedang dialami beberapa pemain. Tuntutannya terlalu berat, dan ini bukan soal orang mendatangi Anda lalu mengatakan bahwa Anda payah. Anda bisa merasakannya dari cara orang-orang berbicara saat Anda berpapasan dengan mereka.
“Bukan berarti orang-orang itu bersikap agresif. Itulah konsekuensi dari nama besar klub ini. Bahkan sekarang, ketika klub sedang melalui masa-masa sulit di dalam dan di luar lapangan, tuntutan itu tetap ada. Orang-orang terus memperhatikan Anda, sebagian besar menunggu Anda gagal. Lalu, Anda harus menunjukkan kemampuan. Tiba-tiba, Anda mendapat respek dari orang-orang yang kebanyakan membenci Manchester United. Mereka mengakui Anda telah tampil bagus untuk ‘mereka’. Mereka tidak pernah menyebut namanya, hanya menyebut ‘mereka’.
“Kembali ke Mason Mount, pada akhirnya mungkin inilah yang terjadi padanya. Dia memikirkan Chelsea, seperti apa klub itu, mengapa dia berada di sana, dan apa yang telah dia raih. Lalu, tiba-tiba dia menyadari bahwa Manchester United adalah klub yang berbeda dari Chelsea. Sangat berbeda.
“Bermain di London sama sekali berbeda dengan bermain di luar London. Itu perubahan besar. Tuntutannya sedikit lebih besar karena Anda pada dasarnya tinggal di kota yang hanya punya satu klub dominan. Manchester punya dua klub, tetapi situasinya mendadak berubah. Bermain di London, dengan sekitar empat atau lima tim di divisi teratas, setidaknya empat, sama sekali berbeda. Cara menjalani hidup ketika menang atau kalah pun sama sekali berbeda.”
- Getty
Perlukah Mount mencari awal baru pada 2027?
Jumlah penampilan terendah Mount di Liga Primer dalam satu musim selama membela Chelsea adalah 24. Ia belum pernah mencapai angka itu sebagai pemain Manchester United karena masalah otot hamstring menghambatnya.
Usianya masih 27 tahun, sehingga ia semestinya masih punya banyak kesempatan bermain di level tertinggi. Namun, empat tahun telah berlalu sejak terakhir kali ia membela Inggris, dan awal baru di luar Old Trafford mungkin diperlukan agar semangatnya yang mulai meredup dapat sepenuhnya bangkit kembali.
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