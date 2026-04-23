Seberapa parah cedera yang dialami Lamine Yamal? Barcelona mengumumkan bahwa ia harus absen sepanjang musim dan memberikan perkiraan terkait Piala Dunia

Pemain berusia 18 tahun itu angkat bicara di media sosial pada hari Kamis. "Cedera ini membuat saya tidak bisa bermain tepat pada saat saya paling ingin ikut serta. Rasanya sangat menyakitkan," tulis Yamal: "Sungguh menyakitkan tidak bisa berjuang bersama rekan-rekan setim saya, tidak bisa membantu saat tim membutuhkan saya." Dia akan mendukung dan menyemangati timnya dari pinggir lapangan: "Ini bukan akhir, melainkan hanya jeda. Saya akan kembali dengan lebih kuat dan lebih termotivasi dari sebelumnya."

Pelatih Hansi Flick telah mengungkapkan penyesalannya setelah kemenangan 1-0 (1-0) Barcelona atas Celta Vigo. "Ini tidak mudah. Kita harus menjaganya. Ini sangat disayangkan bagi kami," kata Flick. Yamal mencetak gol kemenangan melalui tendangan penalti pada menit ke-40 pada Rabu malam. Kemudian ia langsung memegang paha atasnya dan harus meninggalkan lapangan. Ia sudah berjuang melawan cedera selangkangan pada paruh pertama musim ini.



