Sebuah berkah tersembunyi bagi Lamine Yamal: Bintang penyerang FC Barcelona ini kemungkinan besar masih bisa bermain untuk Spanyol, juara Eropa, di Piala Dunia yang digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, meskipun mengalami cedera paha.
Diterjemahkan oleh
Seberapa parah cedera yang dialami Lamine Yamal? Barcelona mengumumkan bahwa ia harus absen sepanjang musim dan memberikan perkiraan terkait Piala Dunia
Cedera Yamal akan "ditangani secara konservatif", demikian diumumkan klub pada hari Kamis: "Lamine Yamal akan absen hingga akhir musim dan diperkirakan akan kembali tersedia untuk Piala Dunia."
Cedera tersebut terjadi pada otot paha di kaki kirinya. Surat kabar Spanyol Mundo Deportivo sebelumnya telah memberitakan hal ini, dan pemeriksaan pada hari Kamis kini memastikan hal tersebut. Piala Dunia akan dimulai pada 11 Juni, dan jika pemulihannya berjalan tanpa komplikasi, Yamal bisa pulih tepat waktu.
- AFP
Yamal mengalami cedera setelah mencetak gol dari tendangan penalti
Pemain berusia 18 tahun itu angkat bicara di media sosial pada hari Kamis. "Cedera ini membuat saya tidak bisa bermain tepat pada saat saya paling ingin ikut serta. Rasanya sangat menyakitkan," tulis Yamal: "Sungguh menyakitkan tidak bisa berjuang bersama rekan-rekan setim saya, tidak bisa membantu saat tim membutuhkan saya." Dia akan mendukung dan menyemangati timnya dari pinggir lapangan: "Ini bukan akhir, melainkan hanya jeda. Saya akan kembali dengan lebih kuat dan lebih termotivasi dari sebelumnya."
Pelatih Hansi Flick telah mengungkapkan penyesalannya setelah kemenangan 1-0 (1-0) Barcelona atas Celta Vigo. "Ini tidak mudah. Kita harus menjaganya. Ini sangat disayangkan bagi kami," kata Flick. Yamal mencetak gol kemenangan melalui tendangan penalti pada menit ke-40 pada Rabu malam. Kemudian ia langsung memegang paha atasnya dan harus meninggalkan lapangan. Ia sudah berjuang melawan cedera selangkangan pada paruh pertama musim ini.