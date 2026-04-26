Seberapa parah cedera Kylian Mbappé? Real Madrid mendapat kabar ‘baik’ namun masih cemas terkait cedera otot paha belakang kiri sang penyerang asal Prancis
Tanda-tanda positif dari hasil pemindaian awal
Mbappe dan Real Madrid mendapat kabar yang cukup menggembirakan setelah sang striker ditarik keluar saat mencatatkan penampilan ke-100 yang bersejarah bagi klub. Mantan bintang Paris Saint-Germain itu mengejutkan seluruh penonton di Bernabeu ketika meminta diganti pada menit-menit akhir laga melawan Real Betis, yang langsung memicu kekhawatiran soal kesiapannya untuk menghadapi puncak musim ini.
Namun, penilaian medis awal menunjukkan bahwa cedera tersebut mungkin tidak separah yang dikhawatirkan sebelumnya. Jurnalis DAZN, Sergio Quirante, mengklaim di X bahwa sang pemain telah mengunjungi klinik, dengan menyatakan: “Mbappe menjalani pemeriksaan ultrasonografi pagi ini untuk menilai tingkat keparahan ketidaknyamanan pada paha kirinya. Hasilnya baik, tetapi ia masih akan menjalani pemeriksaan lanjutan pada hari Senin dengan MRI.”
Kekhawatiran seputar Clasico dan Piala Dunia masih berlanjut
Meskipun hasil pemindaian menunjukkan hasil positif, pemain asal Prancis itu belum sepenuhnya terbebas dari masalah. Real Madrid praktis sudah tersingkir dari perebutan gelar juara, tertinggal 11 poin dari Barcelona dengan hanya lima pertandingan tersisa, namun waktu terjadinya cedera ini terasa sangat tidak menguntungkan mengingat El Clasico pada 10 Mei sudah di depan mata. Kehilangan pemain andalan mereka dalam pertandingan bergengsi seperti itu akan menjadi pukulan telak bagi manajer Alvaro Arbeloa.
Kekhawatiran ini meluas jauh melampaui ibu kota Spanyol, dengan para penggemar Prancis menahan napas menjelang Piala Dunia musim panas ini di Amerika Utara. Mbappe, yang tampil sensasional dengan 41 gol musim ini, adalah pemain kunci tim asuhan Didier Deschamps. Absennya Mbappe dalam jangka panjang akan menjadi bencana bagi Les Bleus saat mereka bersiap menghadapi Senegal dalam pertandingan pembuka grup pada 16 Juni.
Arbeloa menunggu perkembangan kondisi kesehatannya
Berbicara setelah hasil imbang 1-1 yang mengecewakan melawan Betis, di mana Madrid kebobolan gol penyama kedudukan pada menit ke-94 oleh Hector Bellerin, Arbeloa tidak dapat memberikan perkiraan waktu pasti mengenai kembalinya bintang utamanya. Manajer tersebut mencatat bahwa keputusan untuk mengganti Mbappe merupakan langkah reaktif yang didasarkan pada kondisi fisik pemain di lapangan.
“Saya tidak tahu [apa yang salah dengan Mbappe],” kata Arbeloa kepada wartawan. “Dia merasa sedikit tidak nyaman. Kita lihat saja perkembangannya dalam beberapa hari ke depan.” Pemain tersebut dilaporkan berjalan melewati bangku cadangan dan langsung menuju ruang ganti.
Daftar cedera Madrid yang semakin panjang
Kemungkinan absennya Mbappe semakin menambah daftar masalah yang semakin panjang bagi petinggi Real Madrid. Dengan Rodrygo yang sudah dipastikan absen di Piala Dunia akibat cedera lutut serius, tim Bernabeu kini menghadapi menipisnya opsi penyerangan di saat-saat krusial.
Meskipun hasil MRI pada hari Senin akan memberikan keputusan akhir, kemungkinan besar Mbappe akan diistirahatkan untuk pertandingan mendatang melawan Espanyol pada 3 Mei. Staf medis klub akan bekerja tanpa henti untuk memastikan ia setidaknya dapat bermain dalam beberapa pertandingan di pekan-pekan terakhir musim ini tanpa mengorbankan peluangnya untuk memimpin Prancis di panggung dunia musim panas ini.