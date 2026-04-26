Seberapa parah cedera Kylian Mbappé? Real Madrid mendapat kabar ‘baik’ namun masih cemas terkait cedera otot paha belakang kiri sang penyerang asal Prancis

Mbappe dan Real Madrid mendapat kabar yang cukup menggembirakan setelah sang striker ditarik keluar saat mencatatkan penampilan ke-100 yang bersejarah bagi klub. Mantan bintang Paris Saint-Germain itu mengejutkan seluruh penonton di Bernabeu ketika meminta diganti pada menit-menit akhir laga melawan Real Betis, yang langsung memicu kekhawatiran soal kesiapannya untuk menghadapi puncak musim ini.

Namun, penilaian medis awal menunjukkan bahwa cedera tersebut mungkin tidak separah yang dikhawatirkan sebelumnya. Jurnalis DAZN, Sergio Quirante, mengklaim di X bahwa sang pemain telah mengunjungi klinik, dengan menyatakan: “Mbappe menjalani pemeriksaan ultrasonografi pagi ini untuk menilai tingkat keparahan ketidaknyamanan pada paha kirinya. Hasilnya baik, tetapi ia masih akan menjalani pemeriksaan lanjutan pada hari Senin dengan MRI.”