Namun, hal itu tampaknya dianggap kurang oleh wasit. Saat ia kembali ke lapangan, pemain asal Iran itu juga menimbulkan kebingungan di MetLife Stadium, New Jersey. Faghani, seperti biasa saat memutuskan penalti, menunjuk titik penalti. Sorak-sorai pun meledak di antara para penggemar Prancis, bahkan bek kanan FC Barcelona, Jules Kounde, pun ikut bertepuk tangan. Namun, Faghani—yang pengumumannya hampir tak terdengar baik di stadion maupun di siaran TV—justru memutuskan tendangan gawang dan penguasaan bola untuk Senegal.

Namun, ia nyaris sendirian dalam pendapat tersebut. Sementara Mbappé memprotes dengan keras dan menggelengkan kepala, di MagentaTV hanya pakar Robert Andrich yang sependapat dengan wasit asal Iran itu. “Itu tidak cukup bagi saya,” kata kapten Bayer Leverkusen tersebut. Sebaliknya, komentator Wolff Fuss, setelah melihat tayangan ulang, juga berpihak pada Mbappé.

Begitu pula dengan Müller. “Itu jelas-jelas pelanggaran. Bagaimana bisa ada yang tidak melihatnya selama pertandingan dan terutama setelah ditinjau ulang melalui video, bagi saya itu benar-benar sebuah teka-teki,” jelas mantan pemain lama FC Bayern München tersebut dalam kapasitasnya sebagai pakar, dan menekankan: “Ini—dan saya sebenarnya tidak pernah menggunakan kata seperti ini—skandal, bahwa itu bukan penalti.”