Penyerang Real Madrid itu dijatuhkan oleh Sadio Mane dari Senegal di dalam kotak penalti pada menit ke-58. Wasit Alireza Faghani dari Iran memutuskan untuk memberikan tendangan sudut setelah insiden tersebut, setelah ia sendiri melihat ulang adegan tersebut melalui layar di pinggir lapangan—dan seharusnya ia juga menyadari adanya kontak fisik.
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"Sebenarnya saya tidak pernah menggunakan kata seperti itu": Thomas Müller tercengang atas keputusan terhadap Kylian Mbappé - wasit menimbulkan kebingungan
Namun, hal itu tampaknya dianggap kurang oleh wasit. Saat ia kembali ke lapangan, pemain asal Iran itu juga menimbulkan kebingungan di MetLife Stadium, New Jersey. Faghani, seperti biasa saat memutuskan penalti, menunjuk titik penalti. Sorak-sorai pun meledak di antara para penggemar Prancis, bahkan bek kanan FC Barcelona, Jules Kounde, pun ikut bertepuk tangan. Namun, Faghani—yang pengumumannya hampir tak terdengar baik di stadion maupun di siaran TV—justru memutuskan tendangan gawang dan penguasaan bola untuk Senegal.
Namun, ia nyaris sendirian dalam pendapat tersebut. Sementara Mbappé memprotes dengan keras dan menggelengkan kepala, di MagentaTV hanya pakar Robert Andrich yang sependapat dengan wasit asal Iran itu. “Itu tidak cukup bagi saya,” kata kapten Bayer Leverkusen tersebut. Sebaliknya, komentator Wolff Fuss, setelah melihat tayangan ulang, juga berpihak pada Mbappé.
Begitu pula dengan Müller. “Itu jelas-jelas pelanggaran. Bagaimana bisa ada yang tidak melihatnya selama pertandingan dan terutama setelah ditinjau ulang melalui video, bagi saya itu benar-benar sebuah teka-teki,” jelas mantan pemain lama FC Bayern München tersebut dalam kapasitasnya sebagai pakar, dan menekankan: “Ini—dan saya sebenarnya tidak pernah menggunakan kata seperti ini—skandal, bahwa itu bukan penalti.”
Mbappé menyelamatkan Prancis tak lama setelah keputusan wasit yang keliru — dan memecahkan rekor
Pakar wasit Patrick Ittrich juga menyebutnya sebagai keputusan yang keliru. "Mbappé masuk dengan kecepatan tinggi, lawan melakukan tekel dan mengenai lututnya dengan bagian bawah kaki. Siapa pun yang berlari masuk dengan kecepatan tinggi seperti itu – itu jelas merupakan penalti. Tindakan wasit juga kurang tepat," katanya. Müller menjelaskan: "Jika kemudian dibahas apakah seorang pemain harus disentuh agar dianggap dilanggar. Bahkan jika dia tidak menyentuhnya, dia tetap menghalangi jalannya. Mbappe berusaha keluar dari situasi tersebut tanpa cedera." Mats Hummels juga sependapat dengan mereka yang berbicara sebelumnya: “Jika melihat adegan tersebut, itu jelas-jelas penalti. Dalam dinamika seperti itu, dia melakukan tekel yang menghalangi jalannya. Mbappé melompati kaki itu, tetapi tetap saja tersentuh.”
Pada akhirnya, hal ini mungkin tidak menjadi masalah bagi Prancis. Sebab, sekitar delapan menit kemudian, Mbappe menyelamatkan timnya berkat umpan brilian dari Olise dan mencetak gol untuk keunggulan 1-0. Menjelang akhir pertandingan, ia juga mencetak gol keduanya untuk skor akhir 3-1, yang membuatnya naik menjadi pencetak gol terbanyak tunggal negaranya. Selain itu, ia hanya membutuhkan dua gol lagi untuk menyamai rekor Piala Dunia milik Miroslav Klose.