"Sebenarnya mungkin saja memperpanjang kontrak Lionel Messi" - Mantan presiden Barcelona mengungkap siapa yang harus disalahkan atas kepergian pemain Argentina terbaik sepanjang masa
Messi meninggalkan Barcelona untuk bergabung dengan PSG pada tahun 2021 sebagai pemain bebas transfer
Barca sempat berharap bahwa pemenang Ballon d’Or delapan kali itu akan bersedia bermain tanpa bayaran pada suatu saat, saat mereka berusaha menata keuangan klub, namun kesepakatan itu tak kunjung tercapai. Ikatan sepanjang kariernya dengan Blaugrana pun putus, dan hubungan profesional yang dulu harmonis pun menjadi tegang.
Sejak saat itu, hanya kunjungan singkat ke Barcelona yang dilakukan, dengan Messi baru-baru ini secara diam-diam melihat pekerjaan renovasi yang telah dilakukan di Camp Nou. Dia belum pernah mengunjungi tempat itu sejak pindah ke Prancis, meskipun ada berbagai seruan agar kembalinya yang emosional disetujui - baik sebagai pahlawan yang kembali atau dalam pertandingan eksibisi.
Joan Laporta belum mampu mengatur acara semacam itu, sambil mengakui bahwa ia telah kehilangan kontak dengan Messi selama bertahun-tahun. Pemimpin saat ini di Camp Nou menyarankan bahwa Bartomeu dan rezim presiden sebelumnya di Barca bertanggung jawab atas kepergian Messi, karena mereka mengawasi era kehancuran finansial.
Siapa yang harus disalahkan atas kepergian Messi dari Barcelona?
Bartomeu membantah tuduhan tersebut, sambil berkomentar tentang rezim yang dipimpin Laporta: “Jika mereka telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan, memperpanjang kontrak Leo Messi dan merekrut pemain baru tentu saja bisa dilakukan.”
Dia melanjutkan: “Bukan kesalahan warisan sebelumnya, melainkan aturan financial fair play, karena dewan direksi baru membengkakkan kerugian menjadi €555 juta. Ketika La Liga menerima laporan ini, mereka memutuskan untuk melakukan audit kedua dan menyimpulkan bahwa kerugian tersebut tidak sesuai dengan yang dinyatakan, karena terdapat cadangan sebesar €283 juta. Namun, Barca memutuskan untuk tetap pada usulannya, La Liga menerapkan aturan, dan klub tersebut dikenakan sanksi fair play finansial yang hingga hari ini belum pulih.”
Bartomeu menambahkan mengenai perlakuan tidak adil terhadap Messi saat ia dipaksa keluar, dengan prestasi rekornya untuk Barcelona yang akan bertahan sepanjang masa: “Messi dibayar kurang dari yang seharusnya untuk kontribusinya, baik dalam hal olahraga, keuangan, maupun komersial. Dia pasti senang bisa menjadi bagian dari pembaruan skuad, bersama para pemain muda yang kami miliki sekarang, yang juga merupakan bagian dari warisan terkenal ini, tetapi dia dilepas, dan hal itu tidak bisa terjadi.”
Tantangan finansial yang dihadapi oleh raksasa La Liga, Barcelona
Bartomeu adalah orang yang mencegah Messi hengkang selama ‘insiden burofax’ yang terkenal pada tahun 2020, saat sang bintang Argentina itu menyatakan keinginannya untuk meninggalkan Barcelona. Pada akhirnya, Messi tidak jadi hengkang, namun pandemi Covid-19 membuat situasi semakin sulit bagi klub-klub di seluruh dunia.
Mengenai tantangan yang ia hadapi saat berusaha mempertahankan skuad bertabur bintang, Bartomeu berkata: “Pada Maret 2020, lockdown dimulai dan pada saat itu, pendapatan mengering, sehingga pemotongan gaji sebesar 14% disepakati dengan para pemain, yang menghasilkan penghematan sebesar €90 juta.
“Kami berbicara dengan Procicat dan mereka mengatakan kami pasti bisa membuka kembali stadion untuk musim baru, tetapi pada Agustus, mereka mengatakan kami tidak bisa. Jadi kami berbicara dengan para pemain untuk memberitahu mereka bahwa gaji mereka akan dipotong 20%. Dan itulah saat segalanya memuncak, karena mereka menolak.
“Akibatnya, kami harus membuka negosiasi. Dan hanya ada empat pemain yang berkata, ‘Kami ingin melakukannya, kami ingin membantu’. Sebuah kontrak baru disusun untuk mereka, di mana mereka akan mendapatkan gaji lebih sedikit pada dua tahun pertama dan lebih banyak pada dua tahun terakhir.”
Messi masih tampil gemilang bersama Inter Miami sebagai Pemain Terbaik MLS
Barca pada akhirnya tak mampu mencegah kepergian Messi, dengan pemain terbaik sepanjang masa asal Amerika Selatan itu hengkang dengan catatan 672 gol dan 34 trofi. Di usia 38 tahun, ia kini membela Inter Miami, juara MLS Cup, dan telah menjadi MVP tak terbantahkan dalam dunia sepak bola di Amerika Serikat.