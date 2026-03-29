"Sebenarnya mungkin saja memperpanjang kontrak Lionel Messi" - Mantan presiden Barcelona mengungkap siapa yang harus disalahkan atas kepergian pemain Argentina terbaik sepanjang masa

Barca sempat berharap bahwa pemenang Ballon d’Or delapan kali itu akan bersedia bermain tanpa bayaran pada suatu saat, saat mereka berusaha menata keuangan klub, namun kesepakatan itu tak kunjung tercapai. Ikatan sepanjang kariernya dengan Blaugrana pun putus, dan hubungan profesional yang dulu harmonis pun menjadi tegang.

Sejak saat itu, hanya kunjungan singkat ke Barcelona yang dilakukan, dengan Messi baru-baru ini secara diam-diam melihat pekerjaan renovasi yang telah dilakukan di Camp Nou. Dia belum pernah mengunjungi tempat itu sejak pindah ke Prancis, meskipun ada berbagai seruan agar kembalinya yang emosional disetujui - baik sebagai pahlawan yang kembali atau dalam pertandingan eksibisi.

Joan Laporta belum mampu mengatur acara semacam itu, sambil mengakui bahwa ia telah kehilangan kontak dengan Messi selama bertahun-tahun. Pemimpin saat ini di Camp Nou menyarankan bahwa Bartomeu dan rezim presiden sebelumnya di Barca bertanggung jawab atas kepergian Messi, karena mereka mengawasi era kehancuran finansial.