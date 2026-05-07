Sebelumnya, hanya Cristiano Ronaldo yang mampu melakukannya! Harry Kane menyamai rekor CR7 saat Bayern Munich tersingkir dari Liga Champions oleh PSG

Kane mencetak gol dalam kedua leg babak 16 besar melawan Atalanta Bergamo, kedua leg perempat final melawan Real Madrid, serta dalam dua leg melawan Paris Saint-Germain. Ronaldo juga berhasil melakukan hal yang sama antara tahun 2012 dan 2013 saat masih membela Real Madrid.

Meskipun Kane mencetak gol, hasil imbang tersebut tidak cukup bagi Bayern untuk lolos ke final, setelah mereka kalah 4-5 dalam pertandingan yang spektakuler di Paris seminggu yang lalu. Perjalanan FCB di Liga Champions pun berakhir di sini, sementara PSG akan menghadapi Arsenal di final pada 30 Mei. Dengan demikian, ia tidak lagi bisa mencetak rekor tersendiri - dengan mencetak gol di final.