Penyerang juara bertahan Bundesliga itu baru mencetak gol penyeimbang pada menit tambahan (90+4) dalam laga yang berakhir imbang 1-1 melawan tim Prancis tersebut, dan kini menjadi pemain kedua setelah Cristiano Ronaldo dari Al-Nassr yang berhasil mencetak gol dalam enam pertandingan sistem gugur berturut-turut di Liga Champions.
Sebelumnya, hanya Cristiano Ronaldo yang mampu melakukannya! Harry Kane menyamai rekor CR7 saat Bayern Munich tersingkir dari Liga Champions oleh PSG
Kane mencetak gol dalam kedua leg babak 16 besar melawan Atalanta Bergamo, kedua leg perempat final melawan Real Madrid, serta dalam dua leg melawan Paris Saint-Germain. Ronaldo juga berhasil melakukan hal yang sama antara tahun 2012 dan 2013 saat masih membela Real Madrid.
Meskipun Kane mencetak gol, hasil imbang tersebut tidak cukup bagi Bayern untuk lolos ke final, setelah mereka kalah 4-5 dalam pertandingan yang spektakuler di Paris seminggu yang lalu. Perjalanan FCB di Liga Champions pun berakhir di sini, sementara PSG akan menghadapi Arsenal di final pada 30 Mei. Dengan demikian, ia tidak lagi bisa mencetak rekor tersendiri - dengan mencetak gol di final.
Harry Kane harus terus menunggu trofi Liga Champions pertamanya
Dengan demikian, Kane harus terus menunggu gelar Piala DFB pertamanya. Tahun lalu, ia telah menjuarai liga Jerman bersama Bayern; musim ini, bahkan ada peluang untuk meraih gelar ganda berupa gelar liga dan Piala DFB, di mana Bayern akan bertanding melawan VfB Stuttgart di final.
Secara keseluruhan, pemain asal Inggris ini tampil gemilang musim ini bersama FCB. Dalam 48 pertandingan resmi di semua kompetisi, pemain berusia 32 tahun ini mencetak 55 gol dan memberikan tujuh assist.
Dengan hanya dua pertandingan tersisa, gelar pencetak gol terbanyak Bundesliga praktis sudah tidak bisa lagi direbut darinya, sementara di Liga Champions, ia menjadi pencetak gol terbanyak kedua setelah Kylian Mbappe dari Real Madrid.