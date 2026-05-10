Dengan demikian, Olise menjadi pemain kedua sejak musim 2004/05 yang mencetak setidaknya 15 gol dan 15 assist dalam satu musim Bundesliga. Sebelumnya, hanya Jadon Sancho yang berhasil melakukannya, dengan mencatatkan 17 gol dan 17 assist untuk Borussia Dortmund pada musim 2019/20.

Meskipun Olise baru mencapai angka 15 gol pada pekan ke-33, ia telah mencapai 15 assist jauh lebih awal. Saat ini, ia telah mencatatkan 21 assist di Bundesliga. Jika dilihat secara keseluruhan, statistiknya bahkan lebih mengesankan: 22 gol dan 30 assist dalam 50 pertandingan resmi.