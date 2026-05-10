Pemain asal Prancis itu mencetak gol yang memukau pada menit ke-56 dengan tendangan kaki kiri yang melambung melewati mistar gawang, sehingga memastikan kemenangan 1-0 bagi FC Bayern München atas tim yang terancam degradasi pada Sabtu lalu. Bagi Olise, ini merupakan gol ke-15 dalam 31 pertandingan Bundesliga musim ini.
Diterjemahkan oleh
Sebelumnya, hal itu hanya pernah dicapai oleh Jadon Sancho untuk BVB: Michael Olise dari FC Bayern mencatatkan pencapaian istimewa di Bundesliga
Dengan demikian, Olise menjadi pemain kedua sejak musim 2004/05 yang mencetak setidaknya 15 gol dan 15 assist dalam satu musim Bundesliga. Sebelumnya, hanya Jadon Sancho yang berhasil melakukannya, dengan mencatatkan 17 gol dan 17 assist untuk Borussia Dortmund pada musim 2019/20.
Meskipun Olise baru mencapai angka 15 gol pada pekan ke-33, ia telah mencapai 15 assist jauh lebih awal. Saat ini, ia telah mencatatkan 21 assist di Bundesliga. Jika dilihat secara keseluruhan, statistiknya bahkan lebih mengesankan: 22 gol dan 30 assist dalam 50 pertandingan resmi.
- AFP
Michael Olise bergabung pada tahun 2024 dari Liga Premier
Gol dan assist Olise — bersama dengan penampilan rekan-rekan serangnya yang kompak, Harry Kane dan Luis Diaz — menjadi salah satu faktor utama kesuksesan FC Bayern pada musim 2025/26. Gelar juara Bundesliga telah diraih tim asal Munich ini beberapa minggu yang lalu, dan juara berulang kali ini juga akan bertanding di final Piala DFB melawan VfB Stuttgart. Di Liga Champions, Bayern justru tersingkir di babak semifinal pekan ini oleh Paris Saint-Germain (5-6).
Olise pindah dari Crystal Palace ke Isar pada musim panas 2024 dengan biaya transfer 53 juta euro dan langsung tampil gemilang. Bahkan di musim pertamanya, ia terpilih oleh para penggemar sebagai Pemain Terbaik Musim Ini di FC Bayern. Kontraknya di Munich masih berlaku hingga 2029.
Michael Olise: Statistik di musim Bundesliga 2025/26
Permainan 31 Gol 15 Assist 21