Seperti dilaporkan oleh surat kabar Bild, 1. FC Köln dilaporkan telah mempertimbangkan untuk merekrut bek tengah tersebut tanpa biaya transfer. Namun, pembicaraan konkret belum pernah dilakukan.
Sebelum pensiunnya yang mengejutkan: Klub Bundesliga tersebut tampaknya sedang mempertimbangkan untuk merekrut bek BVB, Niklas Süle
Dengan pengumuman mengejutkan tentang akhir kariernya di usia 30 tahun, yang disampaikan Süle pada Kamis lalu dalam podcast "Spielmacher", topik ini pun sudah tidak relevan lagi. Selain Köln, menurut laporan tersebut, sejumlah klub dari MLS juga telah menunjukkan minat untuk bekerja sama dengannya.
Keputusan Süle untuk gantung sepatu diambil setelah pertandingan melawan mantan klubnya, TSG Hoffenheim, pada 18 April. Dengan dugaan cedera ligamen silang yang sudah ketiga kalinya, Süle pun menangis. "Apa yang saya rasakan saat dokter kami di ruang ganti melakukan tes laci, melihat fisioterapis, dan menggelengkan kepala, fisioterapis juga melakukannya dan tidak merasakan apa-apa, saat itu saya masuk ke kamar mandi dan menangis selama sepuluh menit." Meskipun kemudian ada kabar baik, baginya "sudah seribu persen jelas bahwa semuanya sudah berakhir."
Süle bermimpi untuk tampil dalam pertandingan ke-300 di Bundesliga
Süle dilaporkan telah memberi tahu pelatih BVB, Niko Kovac, pada awal pekan ini mengenai keputusannya, yang sebenarnya sudah diketahui oleh orang-orang terdekatnya sejak lama. Sudah lama dipastikan bahwa ia tidak lagi memiliki masa depan di Borussia Dortmund dan kontraknya yang akan berakhir pada musim panas nanti tidak akan diperpanjang. Pada pertandingan melawan Eintracht Frankfurt hari Jumat nanti, Süle akan secara resmi diucapkan selamat tinggal.
Padahal, dari segi olahraga murni, Süle sebenarnya yakin bisa menghadapi tantangan baru. "Saya yakin bahwa saya adalah pemain yang secara kualitas masih bisa terus bermain sepak bola. Namun, secara mental, hal itu menjadi lebih sulit," katanya. Selain nasib sial akibat cedera, Süle juga terus-menerus dihadapkan pada masalah berat badan, yang ia bicarakan dengan sangat terbuka dan penuh humor di acara "Spielmacher", sesuatu yang tidak biasa dalam dunia sepak bola profesional.
Süle, yang pindah dari FC Bayern München ke BVB tanpa biaya transfer pada 2022, masih memimpikan sebuah pencapaian bersejarah. "Dalam skenario terbaik, saya masih bisa mendapat sepuluh detik, satu menit, atau, jika Niko Kovac mau, bahkan lima menit, saya bisa melakukannya. Mungkin saya bisa masuk lagi, memainkan pertandingan Bundesliga ke-300 saya dalam suasana seperti ini, di hadapan 80.000 penonton, bersama orang-orang terkasih dari keluarga saya. Saya sangat bersyukur setelah semua cedera yang saya alami, bahwa secara fisik saya masih cukup baik, bisa berolahraga, bermain dengan anak-anak saya, dan bermain golf. Pada hari Jumat nanti, saya hanya akan menikmati momen itu," jelasnya.
Niklas Süle: Data performa dan statistik sepanjang kariernya
Statistik BVB FC Bayern TSG Hoffenheim Pertandingan 109 171 117 Gol 3 7 8 Assist 5 5 4 Menit bermain 7.497 12.654 9.813