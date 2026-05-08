Sebelum pensiunnya yang mengejutkan: Klub Bundesliga tersebut tampaknya sedang mempertimbangkan untuk merekrut bek BVB, Niklas Süle

Süle dilaporkan telah memberi tahu pelatih BVB, Niko Kovac, pada awal pekan ini mengenai keputusannya, yang sebenarnya sudah diketahui oleh orang-orang terdekatnya sejak lama. Sudah lama dipastikan bahwa ia tidak lagi memiliki masa depan di Borussia Dortmund dan kontraknya yang akan berakhir pada musim panas nanti tidak akan diperpanjang. Pada pertandingan melawan Eintracht Frankfurt hari Jumat nanti, Süle akan secara resmi diucapkan selamat tinggal.

Padahal, dari segi olahraga murni, Süle sebenarnya yakin bisa menghadapi tantangan baru. "Saya yakin bahwa saya adalah pemain yang secara kualitas masih bisa terus bermain sepak bola. Namun, secara mental, hal itu menjadi lebih sulit," katanya. Selain nasib sial akibat cedera, Süle juga terus-menerus dihadapkan pada masalah berat badan, yang ia bicarakan dengan sangat terbuka dan penuh humor di acara "Spielmacher", sesuatu yang tidak biasa dalam dunia sepak bola profesional.

Süle, yang pindah dari FC Bayern München ke BVB tanpa biaya transfer pada 2022, masih memimpikan sebuah pencapaian bersejarah. "Dalam skenario terbaik, saya masih bisa mendapat sepuluh detik, satu menit, atau, jika Niko Kovac mau, bahkan lima menit, saya bisa melakukannya. Mungkin saya bisa masuk lagi, memainkan pertandingan Bundesliga ke-300 saya dalam suasana seperti ini, di hadapan 80.000 penonton, bersama orang-orang terkasih dari keluarga saya. Saya sangat bersyukur setelah semua cedera yang saya alami, bahwa secara fisik saya masih cukup baik, bisa berolahraga, bermain dengan anak-anak saya, dan bermain golf. Pada hari Jumat nanti, saya hanya akan menikmati momen itu," jelasnya.