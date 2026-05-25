Berkat 36 golnya di musim Bundesliga lalu, Harry Kane dari FC Bayern München berhasil meraih gelar Sepatu Emas. Para pesaingnya dari liga-liga Eropa lainnya tidak lagi menjadi ancaman serius bagi pemain asal Inggris itu di tahap akhir.
Sebelum Erling Haaland dan Kylian Mbappé: Harry Kane mengamankan gelar berikutnya setelah meraih gelar ganda bersama FC Bayern
Berkat 36 golnya, Kane mengumpulkan 72 poin dalam sistem penilaian dan berhasil unggul jauh di atas Erling Haaland. Penyerang Manchester City yang berhasil meraih Sepatu Emas pada musim 2022/2023 itu mencetak 27 gol (54 poin).
Posisi ketiga diraih oleh Kylian Mbappe. Pemain Prancis yang belakangan ini semakin kontroversial ini berhasil mencetak 25 gol (50 poin) pada musim lalu. Pada tahun sebelumnya, penyerang Real Madrid ini masih menjadi yang teratas di Eropa dengan 31 gol. Viktor Gyökeres memang mengunggulinya dengan 39 gol di liga domestik, namun pemain Swedia tersebut saat itu masih bermain untuk Sporting Lisbon dan hanya menempati posisi kedua karena faktor 1,5 yang berlaku untuk liga Portugal.
Di bawah tiga besar tahun ini, peringkat dilanjutkan oleh Dion Beljo, Vedat Muriqi, Igor Thiago, Luis Suarez, dan Esteban Lepaul, sebelum di peringkat kesembilan muncul bintang penyerang Bundesliga lainnya: Deniz Undav. Penyerang VfB Stuttgart ini mencetak 19 gol (38 poin) di kasta tertinggi Jerman.
Sabtu lalu, Undav gagal mencetak gol saat berhadapan langsung dengan Kane dan harus menyaksikan bersama rekan-rekannya di Stuttgart bagaimana penyerang FCB itu kembali mengantarkan juara Jerman itu meraih kemenangan di final Piala DFB dengan mencetak hat-trick.
Setelah itu, Undav memuji rivalnya: "Kamu tidak boleh memberinya ruang sedikit pun. Dia memiliki penyelesaian akhir yang luar biasa, baik dari kanan maupun kiri. Dia memiliki insting yang tepat dan selalu berada di tempat yang tepat untuk mencetak gol. Umpan-umpan yang dia berikan kepada Olise atau Diaz juga luar biasa. (...) Di situlah kamu bisa melihat apa itu kelas dunia."
Bagi Kane, yang kini telah mencetak 146 gol dalam 147 pertandingan bersama Bayern, ini bukanlah Sepatu Emas pertamanya. Pada musim perdananya bersama klub asal Munich itu, ia juga meraih gelar tersebut pada musim 2023/2024 dengan 36 gol.
Namun, seberapa lama pemain berusia 32 tahun ini akan terus mencetak gol untuk The Reds, ia belum memberikan kepastian. "Pada titik ini dalam karier saya, saya ingin memaksimalkan kontrak ini. Ini akan menjadi salah satu kontrak terakhir yang saya tandatangani sebagai pemain," kata Kane akhir pekan lalu menanggapi pembicaraan mengenai perpanjangan kontraknya yang masih berlaku hingga 2027 di Säbener Straße.
Harry Kane: Statistik di FC Bayern München Musim 2025/2026
Lomba Pertandingan Gol Assist Bundesliga 31 36 5 Piala DFB 6 10 0 Liga Champions 13 14 2