Sebelum Erling Haaland dan Kylian Mbappé: Harry Kane mengamankan gelar berikutnya setelah meraih gelar ganda bersama FC Bayern

Sabtu lalu, Undav gagal mencetak gol saat berhadapan langsung dengan Kane dan harus menyaksikan bersama rekan-rekannya di Stuttgart bagaimana penyerang FCB itu kembali mengantarkan juara Jerman itu meraih kemenangan di final Piala DFB dengan mencetak hat-trick.

Setelah itu, Undav memuji rivalnya: "Kamu tidak boleh memberinya ruang sedikit pun. Dia memiliki penyelesaian akhir yang luar biasa, baik dari kanan maupun kiri. Dia memiliki insting yang tepat dan selalu berada di tempat yang tepat untuk mencetak gol. Umpan-umpan yang dia berikan kepada Olise atau Diaz juga luar biasa. (...) Di situlah kamu bisa melihat apa itu kelas dunia."

Bagi Kane, yang kini telah mencetak 146 gol dalam 147 pertandingan bersama Bayern, ini bukanlah Sepatu Emas pertamanya. Pada musim perdananya bersama klub asal Munich itu, ia juga meraih gelar tersebut pada musim 2023/2024 dengan 36 gol.

Namun, seberapa lama pemain berusia 32 tahun ini akan terus mencetak gol untuk The Reds, ia belum memberikan kepastian. "Pada titik ini dalam karier saya, saya ingin memaksimalkan kontrak ini. Ini akan menjadi salah satu kontrak terakhir yang saya tandatangani sebagai pemain," kata Kane akhir pekan lalu menanggapi pembicaraan mengenai perpanjangan kontraknya yang masih berlaku hingga 2027 di Säbener Straße.