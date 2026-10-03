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Sebastien Pocognoli membidik kemenangan perdana atas Skotlandia untuk memicu kepercayaan diri jelang bentrokan melawan Makedonia Utara
Manajer asal Belgia mencari terobosan vital
Masa kepemimpinan Pocognoli dimulai dengan hasil imbang tanpa gol di Slovenia sebelum laga kandang pertamanya berakhir dengan kekalahan 3-0 dari Swiss setelah kartu merah cepat Jack Hendry. Skotlandia kini gagal mencetak gol dalam empat pertandingan beruntun untuk kedua kalinya dalam sejarah mereka, mengulangi paceklik yang terakhir terjadi pada Mei 1971. Kunjungan ke Skopje pada Sabtu memberi kesempatan langsung untuk menghentikan tren itu sebelum frustrasi kian memuncak.
- Focus Images
Pelatih Belgia menepis pembicaraan soal tekanan
Meski Pocognoli menepis anggapan bahwa Skotlandia harus mengalahkan Makedonia Utara, ia tahu timnya membutuhkan kemenangan secepatnya. Namun, ketika BBC Scotland bertanya apakah ia merasa berada di bawah tekanan untuk meraih hasil yang sulit didapat itu, pria Belgia tersebut dengan tegas menolak: "Tidak, karena tantangannya lebih panjang daripada pemusatan latihan ini, Anda tahu, kami harus melakukannya sedikit demi sedikit."
Kemenangan pertama krusial untuk kepercayaan diri
Sang pelatih kepala sangat menyadari bahwa ide-ide taktis tidak banyak berarti tanpa dorongan moral yang hanya bisa diberikan kemenangan untuk ruang ganti timnya. "Tentu saja, kami ingin meraih [kemenangan] pertama yang benar-benar positif di lapangan," tambahnya. "Dalam hal peringkat, kami menginginkan ini, tetapi saya pikir penting bagi para pemain untuk meraih kemenangan pertama, agar semuanya terasa masuk akal karena kemenangan menghadirkan kegembiraan dan kegembiraan memberi kebebasan di lapangan untuk mengambil keputusan dan mempercepat proses. Jika kami mendapat tiga poin di Slovenia, yang menurut saya memang pantas kami dapatkan, mungkin kami akan berbicara sedikit berbeda, tetapi memang begitulah adanya."
Kegagalan untuk menang akan membuat Pocognoli sejajar dengan John Prentice, Berti Vogts, dan George Burley sebagai satu-satunya pelatih Skotlandia yang tanpa kemenangan dalam tiga pertandingan pertama mereka. Meski begitu, Skotlandia bisa mengambil sisi positif setelah hanya kalah sekali dalam tujuh laga tandang sebelumnya, sambil tetap tidak terkalahkan dalam tiga pertemuan terakhir mereka dengan Makedonia Utara sejak September 2008.
- Focus Images
Rekor bersejarah dalam mencetak gol makin dekat
Skotlandia harus menemukan cara untuk menembus lini belakang Makedonia Utara agar terhindar dari catatan lima pertandingan beruntun tanpa gol untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Menjalani laga tandang yang sulit tanpa Hendry yang terkena skorsing akan benar-benar menguji ketangguhan lini pertahanan tim tamu. Mengamankan tiga poin di kandang lawan akan menjadi suntikan positif sebelum pulang untuk menghadapi Slovenia pada Selasa, 6 Oktober.
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