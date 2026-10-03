Sang pelatih kepala sangat menyadari bahwa ide-ide taktis tidak banyak berarti tanpa dorongan moral yang hanya bisa diberikan kemenangan untuk ruang ganti timnya. "Tentu saja, kami ingin meraih [kemenangan] pertama yang benar-benar positif di lapangan," tambahnya. "Dalam hal peringkat, kami menginginkan ini, tetapi saya pikir penting bagi para pemain untuk meraih kemenangan pertama, agar semuanya terasa masuk akal karena kemenangan menghadirkan kegembiraan dan kegembiraan memberi kebebasan di lapangan untuk mengambil keputusan dan mempercepat proses. Jika kami mendapat tiga poin di Slovenia, yang menurut saya memang pantas kami dapatkan, mungkin kami akan berbicara sedikit berbeda, tetapi memang begitulah adanya."

Kegagalan untuk menang akan membuat Pocognoli sejajar dengan John Prentice, Berti Vogts, dan George Burley sebagai satu-satunya pelatih Skotlandia yang tanpa kemenangan dalam tiga pertandingan pertama mereka. Meski begitu, Skotlandia bisa mengambil sisi positif setelah hanya kalah sekali dalam tujuh laga tandang sebelumnya, sambil tetap tidak terkalahkan dalam tiga pertemuan terakhir mereka dengan Makedonia Utara sejak September 2008.