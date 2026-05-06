Borussia Dortmund terus gencar merayu Kenneth Eichhorn dan tampaknya sangat bertekad untuk merekrut gelandang muda berbakat berusia 16 tahun dari Hertha BSC pada musim panas nanti.
Diterjemahkan oleh
Sebastian Kehl tampaknya telah melakukan kesalahan besar: BVB sedang gencar-gencarnya mengupayakan transfer Ole Book yang diidamkan
Seperti dilaporkan oleh Sport Bild, mantan direktur olahraga Sebastian Kehl memandang perekrutan Eichhorn dengan cukup kritis, sementara bagi Ole Book, pemain tersebut tampaknya menjadi target transfer utama pada musim panas mendatang.
Book adalah penggemar berat Eichhorn dan sangat ingin meyakinkan gelandang bertahan tersebut untuk pindah ke Dortmund. Oleh karena itu, pada bulan April telah terjadi pertemuan pribadi antara Book dan Eichhorn, yang dalam kesempatan tersebut peluang BVB untuk mendatangkan pemain berbakat yang sedang diincar tersebut ke Dortmund pun meningkat.
Meskipun beberapa hari yang lalu Bild melaporkan bahwa Eichhorn tidak terlalu terkesan dengan gaya permainan BVB yang lebih berorientasi pada hasil dan kurang kreatif di bawah pelatih Niko Kovac, kini Eichhorn tampaknya melihat BVB sebagai opsi yang menarik setelah percakapan dengan Book.
- IMAGO / Maximilian Koch
Transfer BVB: Book tak ingin mengulangi kesalahan besar yang dilakukan Kehl
Melalui pertemuan langsung tersebut, Book juga dikabarkan telah memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh pendahulunya, Kehl, di internal klub menurut laporan Sport Bild. Pasalnya, Kehl misalnya, tidak pernah bertemu secara langsung dengan Fabio Silva, yang didatangkan dari Wolverhampton Wanderers musim panas lalu dengan biaya hampir 23 juta euro, namun saat menjalani pemeriksaan medis, Silva justru datang dengan otot adduktor yang baru saja dioperasi, sehingga konon membuat para petinggi BVB terkejut.
Namun, transfer tersebut tetap terlaksana dan meskipun sesekali menunjukkan performa yang baik, Silva masih belum bisa melampaui peran sebagai pemain pengganti andalan karena ia selalu menyia-nyiakan peluangnya untuk masuk ke starting eleven. Selain itu, berulang kali beredar rumor bahwa Silva ingin meninggalkan BVB setelah beberapa bulan karena ia tidak bisa menggeser posisi Serhou Guirassy dan sering kali hanya bermain sedikit di paruh pertama musim ini.
- Getty
Eichhorn dapat hengkang dari Hertha BSC melalui klausul pelepasan - BVB menghadapi persaingan ketat
Hal itu sebenarnya sama sekali tidak terjadi pada Eichhorn di Berlin sejak awal musim. Kapten tim nasional U-17 ini hanya terhambat oleh cedera ligamen sindesmosis yang parah selama hampir tiga bulan, dan kemudian oleh skorsing akibat kartu merah. Di bawah asuhan pelatih Stefan Leitl, ia tetap menjadi pemain inti di lini tengah tim ibu kota dan menjadi secercah harapan meskipun promosi kembali gagal diraih.
Hampir dipastikan bahwa Eichhorn akan menggunakan klausul pelepasan dalam kontraknya yang berlaku hingga 2029. Dengan biaya yang telah ditetapkan sebesar dua belas juta euro, pemain berbakat ini dapat meninggalkan ibu kota pada musim panas ini.
Rencana sang pemain muda dan keluarganya ditandai dengan kedewasaan yang luar biasa, demikian dilaporkan oleh Sport Bild pekan lalu. Eichhorn dilaporkan tidak mencari langkah peralihan. Jika ia pindah pada musim panas ini, maka hanya ke klub yang secara rutin berlaga di Liga Champions dan langsung menawarkan prospek realistis untuk mendapatkan waktu bermain. Peminjaman kembali ke Berlin atau masa magang di klub kasta menengah tampaknya tidak mungkin.
Klub-klub kaya dari Inggris sudah pasti tersingkir karena aturan Brexit, karena mereka hanya boleh merekrut pemain yang berusia minimal 18 tahun. Namun, Eichhorn baru akan mencapai usia dewasa pada Juli 2027.
Dengan demikian, jalan terbuka bagi klub-klub elit Jerman: Bayern, BVB, Leipzig, dan Leverkusen dilaporkan sedang bersaing ketat. Eintracht Frankfurt, yang selama ini dianggap sebagai favorit tersembunyi, tampaknya tidak lagi memiliki peluang dalam persaingan ini.
- Getty Images
FC Bayern tampaknya masih ikut serta dalam perebutan Eichhorn
Sudah lama Leverkusen dianggap sebagai favorit untuk merekrutnya. Salah satu faktor penentu: Ibrahim Maza. Mantan pemain Hertha Berlin ini bergabung dengan Bayer Leverkusen musim panas lalu, dan perkembangannya sejauh ini sesuai rencana. Eichhorn dan Maza dikabarkan menjalin komunikasi yang erat. Selain itu, gaya permainan Werkself yang menguasai bola secara dominan sangat mengesankan pemain berusia 16 tahun ini.
Di sisi lain, FC Bayern München dapat memanfaatkan statusnya sebagai klub raksasa Eropa. Argumen bahwa talenta-talenta muda di Isar mengalami kesulitan telah dibantah oleh Vincent Kompany dalam dua tahun terakhir. Tingkat keterbukaan di bawah asuhan pelatih asal Belgia ini begitu tinggi, sesuatu yang belum pernah terjadi dalam waktu yang lama.
Selain itu, kabar terbaru menyebutkan bahwa Eichhorn "masih ada dalam daftar Bayern" sebagai calon pemain baru untuk musim depan. Mereka "sangat" menginginkan Eichhorn dan memandangnya "sebagai pemain masa depan".
Kennet Eichhorn: Statistik penampilan untuk Hertha BSC
Penampilan 18 Penampilan lebih dari 90 menit 2 Gol 1 Assist 0 Kartu kuning 7 Kartu merah 1