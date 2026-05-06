Sebastian Kehl tampaknya telah melakukan kesalahan besar: BVB sedang gencar-gencarnya mengupayakan transfer Ole Book yang diidamkan

Hal itu sebenarnya sama sekali tidak terjadi pada Eichhorn di Berlin sejak awal musim. Kapten tim nasional U-17 ini hanya terhambat oleh cedera ligamen sindesmosis yang parah selama hampir tiga bulan, dan kemudian oleh skorsing akibat kartu merah. Di bawah asuhan pelatih Stefan Leitl, ia tetap menjadi pemain inti di lini tengah tim ibu kota dan menjadi secercah harapan meskipun promosi kembali gagal diraih.

Hampir dipastikan bahwa Eichhorn akan menggunakan klausul pelepasan dalam kontraknya yang berlaku hingga 2029. Dengan biaya yang telah ditetapkan sebesar dua belas juta euro, pemain berbakat ini dapat meninggalkan ibu kota pada musim panas ini.

Rencana sang pemain muda dan keluarganya ditandai dengan kedewasaan yang luar biasa, demikian dilaporkan oleh Sport Bild pekan lalu. Eichhorn dilaporkan tidak mencari langkah peralihan. Jika ia pindah pada musim panas ini, maka hanya ke klub yang secara rutin berlaga di Liga Champions dan langsung menawarkan prospek realistis untuk mendapatkan waktu bermain. Peminjaman kembali ke Berlin atau masa magang di klub kasta menengah tampaknya tidak mungkin.

Klub-klub kaya dari Inggris sudah pasti tersingkir karena aturan Brexit, karena mereka hanya boleh merekrut pemain yang berusia minimal 18 tahun. Namun, Eichhorn baru akan mencapai usia dewasa pada Juli 2027.

Dengan demikian, jalan terbuka bagi klub-klub elit Jerman: Bayern, BVB, Leipzig, dan Leverkusen dilaporkan sedang bersaing ketat. Eintracht Frankfurt, yang selama ini dianggap sebagai favorit tersembunyi, tampaknya tidak lagi memiliki peluang dalam persaingan ini.