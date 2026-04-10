"Dia sebaiknya tidak ikut serta dalam Piala Dunia. Jika saya merasa ada yang tidak beres dalam permainan saya, maka saya harus memperbaiki diri agar siap kembali," kata Kahn dalam acara 'Triple - der Hagedorn-Fußballtalk' di Sky pada Kamis malam.
Diterjemahkan oleh
"Sebaiknya tidak ikut": Mantan bos FC Bayern München menyarankan Jamal Musiala untuk tidak ikut serta dalam Piala Dunia
Musiala mengalami patah tulang betis saat bertanding bersama FC Bayern München melawan Paris Saint-Germain di Piala Dunia Antarklub musim panas lalu, cedera yang membuatnya absen hingga pertengahan Januari. Sejak saat itu, pemain berusia 23 tahun ini perlahan tapi pasti berusaha kembali ke lapangan, namun performanya masih jauh dari level semula.
Oleh karena itu, pelatih FCB Vincent Kompany hanya memainkannya secara sangat terbatas; sejak comeback-nya, ia hanya bermain penuh selama 90 menit dalam satu pertandingan. Bahkan dalam pemusatan latihan tim nasional Jerman terbaru, pelatih nasional Julian Nagelsmann masih belum memanggilnya.
"Kita tahu apa yang mampu ia lakukan sebelum cedera. Dan itu memang cedera yang sangat parah. Pertanyaannya bukan hanya soal fisik, tetapi juga: Bagaimana kondisi mentalnya? Apakah ia sudah siap untuk kembali berduel 100 persen?", lanjut Kahn.
- Getty
Jamal Musiala? "Dia harus berusaha menemukan performa terbaiknya"
Mantan CEO Bayern itu menyarankan Musiala untuk mungkin sengaja melewatkan turnamen yang akan datang di AS, Meksiko, dan Kanada, dan sebaliknya terus berupaya untuk kembali ke performa terbaiknya. "Sebagai pemain, kamu juga memikirkan hal ini: Apakah Piala Dunia ini memang menjadi prioritas bagiku, ataukah yang lebih penting adalah kembali ke level permainan semula?", kata Kahn.
Mantan pemain timnas Dietmar Hamann juga sependapat. Ia melihat pemain berusia 23 tahun itu dihadapkan pada tugas yang menantang, mengingat waktu yang tersisa hingga dimulainya Piala Dunia tidak banyak: "Piala Dunia saat ini bukan prioritas bagi Jamal Musiala. Ia harus fokus untuk menemukan kembali performa terbaiknya. Jika ia sudah kembali ke performa terbaiknya, semuanya akan berjalan dengan sendirinya. Namun, waktu semakin menipis. Ia hanya memiliki tujuh minggu lagi. Sekarang semuanya harus berjalan sempurna."
Nagelsmann akan mengumumkan skuadnya untuk Piala Dunia pada 12 Mei. Skuad tersebut diperkirakan akan terdiri dari 26 pemain, dan daftar akhir harus dilaporkan ke FIFA paling lambat awal Juni.
Piala Dunia 2026: Jadwalnya
Tanggal
Babak
11 hingga 27 Juni
Fase Grup
28 Juni hingga 3 Juli
Babak 16 Besar
4 hingga 7 Juli
Babak 16 Besar
9 hingga 11 Juli
Perempat final
14 hingga 15 Juli
Semifinal
18 Juli
Pertandingan perebutan tempat ketiga
19 Juli
Final