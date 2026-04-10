"Sebaiknya tidak ikut": Mantan bos FC Bayern München menyarankan Jamal Musiala untuk tidak ikut serta dalam Piala Dunia

Musiala mengalami patah tulang betis saat bertanding bersama FC Bayern München melawan Paris Saint-Germain di Piala Dunia Antarklub musim panas lalu, cedera yang membuatnya absen hingga pertengahan Januari. Sejak saat itu, pemain berusia 23 tahun ini perlahan tapi pasti berusaha kembali ke lapangan, namun performanya masih jauh dari level semula.

Oleh karena itu, pelatih FCB Vincent Kompany hanya memainkannya secara sangat terbatas; sejak comeback-nya, ia hanya bermain penuh selama 90 menit dalam satu pertandingan. Bahkan dalam pemusatan latihan tim nasional Jerman terbaru, pelatih nasional Julian Nagelsmann masih belum memanggilnya.

"Kita tahu apa yang mampu ia lakukan sebelum cedera. Dan itu memang cedera yang sangat parah. Pertanyaannya bukan hanya soal fisik, tetapi juga: Bagaimana kondisi mentalnya? Apakah ia sudah siap untuk kembali berduel 100 persen?", lanjut Kahn.