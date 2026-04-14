"Sebaiknya sesekali kita mendengarkan dengan saksama," tulis mantan kapten Bayern dan DFB itu di X, menanggapi cuplikan dari acara bincang-bincang sepak bola 'Triple' di Sky, di mana ia memberikan komentarnya.
"Sebaiknya sesekali mendengarkan dengan saksama": Oliver Kahn merasa salah paham terkait pernyataannya mengenai partisipasi bintang Bayern, Jamal Musiala, di Piala Dunia
"Ternyata," jelas Kahn, "pernyataan bisa ditafsirkan dengan cara yang sangat berbeda-beda. Berikut ini bagian yang paling penting..." Hal ini membuat Kahn menyimpulkan: "Jika Jamal Musiala sudah siap, dia layak tampil di panggung besar Piala Dunia."
Apakah hal itu mungkin terjadi, Kahn mempertanyakannya dalam acara tersebut mengingat cedera parah yang dialami Musiala pada musim panas lalu. "Pertanyaannya juga (...), bagaimana kondisi mentalnya," katanya, "apakah kamu siap untuk terjun ke dalam duel-duel dengan 100 persen." Jika hal itu tidak terjadi, mungkin akan "lebih masuk akal" untuk "tidak ikut ke Piala Dunia". Namun, Kahn menekankan: "Tipe-tipe pemain sangat berbeda-beda."
Kahn: Jamal Musiala masih bisa mengalami momen pencerahan
Selain itu, ia sudah cukup sering menyaksikan para pemain yang bertolak ke turnamen dalam kondisi cedera namun tetap mampu menunjukkan performa terbaik mereka di sana. Terlebih lagi, tidak dapat dikesampingkan bahwa Musiala akan mengalami momen pencerahan menjelang putaran final, "dan tiba-tiba segalanya menjadi jelas dan ia kembali ke performa terbaiknya. Jika demikian, ia pun harus ikut ke Piala Dunia."
Pernyataan Kahn telah menimbulkan kegemparan. Beberapa pejabat dan pemain Munich menentangnya, sementara Musiala sendiri menegaskan: "Tentu saja saya ingin pergi ke Piala Dunia."