"Sebagian besar pemain nomor 9 lebih kuat darinya" - Leny Yoro terlibat dalam "terlalu banyak pertarungan" saat bek Manchester United menerima saran dari Rio Ferdinand
Ferdinand mengidentifikasi perjuangan fisik Yoro.
Yoro telah kembali masuk ke starting XI Manchester United dalam beberapa pekan terakhir akibat absennya bek tengah Lisandro Martinez yang cedera, setelah sebelumnya hanya mendapat kesempatan tampil sebentar sebagai pengganti atau bahkan duduk di bangku cadangan selama 90 menit penuh. Sebagai pemain Prancis yang masih beradaptasi dengan tuntutan Liga Premier Inggris dan ketidakstabilan yang melanda Old Trafford dalam beberapa tahun terakhir, Ferdinand merasa harus berhati-hati saat berhadapan dengan lawan-lawannya.
"Leny Yoro saat ini mencoba untuk terlibat dalam terlalu banyak pertarungan dalam satu pertandingan, padahal secara fisik dia tidak berada di level yang sama," jelas Ferdinand dalam podcastnya, Rio Ferdinand Presents. Menilai perbedaan antara remaja tersebut dan penyerang berpengalaman di level tertinggi, mantan kapten Inggris itu menambahkan: "Mereka semua jauh lebih berkembang secara fisik. Sebagian besar pemain yang dia hadapi, terutama penyerang nomor 9, lebih kuat darinya."
Memilih duel yang tepat
Meskipun Yoro sedang dalam jalur untuk melampaui 32 penampilan yang dia buat musim lalu, Ferdinand menegaskan bahwa bertahan di Premier League bagi seorang bek muda membutuhkan lebih dari sekadar usaha keras. Untuk menghindari menjadi target tim-tim fisik yang kuat di divisi tersebut, legenda United No.5 menyarankan Yoro untuk lebih selektif dalam memilih waktu untuk terlibat dalam konfrontasi fisik langsung di lapangan.
Ferdinand memberikan saran taktis spesifik untuk pemain muda tersebut, mengatakan: "Jadi, kamu harus memilih pertarunganmu. Pilih duelmu. Pertarungan mana yang sebenarnya akan kamu ambil jika kamu memiliki keunggulan 60-40? Lalu kamu harus all-in."
Martinez membagikan pemikirannya tentang pensiun.
Sementara Yoro masih beradaptasi, Martinez telah mengungkapkan beban psikologis yang dialaminya akibat cedera parah, mengakui bahwa ia pernah mempertimbangkan untuk pensiun selama proses pemulihan yang melelahkan selama sembilan bulan akibat cedera ACL. Pemain internasional Argentina, yang hanya tampil dalam 15 pertandingan musim ini, mengapresiasi kekompakan timnasnya yang membantu ia melewati momen-momen tergelap dalam proses rehabilitasinya sebelum cedera betis yang baru-baru ini dialaminya.
"Ini adalah salah satu situasi terberat. Saya membutuhkan bantuan semua orang; tanpa mereka, itu tidak akan mudah," kata Martinez kepada DSports. Ia menyoroti ikatan di dalam skuad Albiceleste, menyatakan: "Anda harus memulai dari awal lagi. Dibu [Emiliano Martinez] dan [Alexis] Mac Allister datang ke rumah saya untuk mendukung saya. Itu menunjukkan seperti apa kami di tim nasional, bagaimana kami saling mendukung."
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Manchester United?
United akan berusaha bangkit dan memperkuat posisi mereka di peringkat ketiga klasemen Premier League seiring dengan semakin sengitnya persaingan untuk lolos ke Liga Champions. The Red Devils akan menghadapi tantangan besar saat mereka bersiap menjamu Aston Villa di Old Trafford pada 15 Maret.
Pertandingan ini diperkirakan akan menjadi laga krusial, dengan tim asuhan Unai Emery berada satu peringkat di bawah United di klasemen dan bertekad untuk memperkecil selisih poin.
Seiring musim memasuki fase krusial, tim asuhan Carrick menyadari pentingnya meraih tiga poin. Kemenangan tidak hanya akan membantu mempertahankan keunggulan mereka dalam persaingan untuk finis di empat besar, tetapi juga memperkuat posisi mereka dalam persaingan yang semakin ketat untuk mendapatkan tempat di Liga Champions musim depan.
