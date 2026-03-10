"Sebagian besar pemain nomor 9 lebih kuat darinya" - Leny Yoro terlibat dalam "terlalu banyak pertarungan" saat bek Manchester United menerima saran dari Rio Ferdinand

Yoro telah kembali masuk ke starting XI Manchester United dalam beberapa pekan terakhir akibat absennya bek tengah Lisandro Martinez yang cedera, setelah sebelumnya hanya mendapat kesempatan tampil sebentar sebagai pengganti atau bahkan duduk di bangku cadangan selama 90 menit penuh. Sebagai pemain Prancis yang masih beradaptasi dengan tuntutan Liga Premier Inggris dan ketidakstabilan yang melanda Old Trafford dalam beberapa tahun terakhir, Ferdinand merasa harus berhati-hati saat berhadapan dengan lawan-lawannya.

"Leny Yoro saat ini mencoba untuk terlibat dalam terlalu banyak pertarungan dalam satu pertandingan, padahal secara fisik dia tidak berada di level yang sama," jelas Ferdinand dalam podcastnya, Rio Ferdinand Presents. Menilai perbedaan antara remaja tersebut dan penyerang berpengalaman di level tertinggi, mantan kapten Inggris itu menambahkan: "Mereka semua jauh lebih berkembang secara fisik. Sebagian besar pemain yang dia hadapi, terutama penyerang nomor 9, lebih kuat darinya."