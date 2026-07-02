Mantan pemain Bundesliga Erik Meijer mengusulkan Oliver Glasner atau Pep Guardiola sebagai pelatih baru tim nasional Jerman, menyusul hasil yang kembali mengecewakan yang diraih tim nasional Jerman dalam sebuah turnamen besar.
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Sebagai pengganti Jürgen Klopp? Dua kandidat mengejutkan yang diusulkan sebagai pengganti Julian Nagelsmann di DFB
Meskipun Jürgen Klopp "tentu saja menjadi pilihan pertama, karena ia akan sangat cepat memahami pola pikir para pemain," kata mantan pemain profesional itu kepada majalah kicker, namun mungkin perlu melihat lebih luas dan tidak boleh terpaku pada satu kandidat saja.
“Menurut saya, Oliver Glasner telah menunjukkan kinerja yang sangat baik, baik di Crystal Palace, Frankfurt, maupun Wolfsburg. Mengapa tidak bisa saja orang Austria, Spanyol, atau Belanda? Para pemain sudah terbiasa dengan bahasa Inggris sebagai ‘bahasa resmi’ di tim mereka, jadi hal itu seharusnya tidak menjadi masalah. Ia tidak harus lulusan akademi sepak bola di Jerman,” lanjut Meijer menjelaskan pemikirannya.
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Apakah Guardiola merupakan kandidat yang tepat untuk timnas Jerman?
Sehubungan dengan hal itu, Guardiola pun bisa menjadi salah satu kandidat yang dipertimbangkan oleh DFB. "Dana untuk itu pasti ada, menurut saya," kata pria berusia 56 tahun itu. Jerman merupakan salah satu dari "empat kandidat teratas di dunia", sehingga membutuhkan "kualitas terbaik" di bangku pelatih untuk mengembalikan tim nasional ke jalur yang benar.
Baik Glasner maupun Guardiola saat ini tidak terikat kontrak dengan klub mana pun, sehingga secara teori keduanya tersedia. Namun demikian, menurut laporan media, pelatih asal Austria itu dikabarkan akan segera menandatangani kontrak dengan klub Liga Premier Inggris, Nottingham Forest.
Setelah kekalahan memalukan 3-4 dalam adu penalti melawan Paraguay dan tersingkirnya Jerman lebih awal di babak 16 besar Piala Dunia, posisi Nagelsmann sebagai pelatih timnas Jerman kini terancam.
Meskipun pria berusia 38 tahun itu tetap bersemangat bahkan setelah pertandingan dan menegaskan bahwa ia siap jika DFB ingin melanjutkan kerja sama dengannya, namun semakin banyak laporan yang menyebutkan bahwa pemutusan kontrak dapat terjadi dalam waktu dekat.
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Tuduhan serius terhadap Nagelsmann terungkap
Klopp terus-menerus disebut-sebut sebagai kandidat terkuat untuk menggantikan posisi tersebut; ia belum pernah lagi menjabat sebagai pelatih sejak mengundurkan diri dari FC Liverpool pada musim panas 2024. Saat ini, pria berusia 59 tahun itu bertugas sebagai pakar di MagentaTV, selain itu ia juga menjabat sebagai Global Head of Soccer di Red Bull GmbH.
Beberapa hari setelah Piala Dunia, sejumlah tuduhan terhadap Nagelsmann terungkap ke publik. Di antaranya, penanganan terhadap penyerang Deniz Undav menjadi sorotan internal, selain itu komunikasi antara para pemain dan tim pelatih dilaporkan jauh dari harmonis. Secara umum, beberapa bintang DFB dilaporkan tidak puas dengan staf pelatih tim nasional—konon, misalnya, seorang fisioterapis tambahan bahkan didatangkan secara khusus.