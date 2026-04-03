Dalam sebuah wawancara dengan Süddeutsche Zeitung, mantan penjaga gawang kelas dunia itu menyatakan bahwa meskipun ia menganggap Müller cukup kompeten untuk menjabat di jajaran kepengurusan klub juara berkali-kali itu, namun pengalamannya sebagai pemain sepak bola profesional masih jauh dari cukup.
Diterjemahkan oleh
"Sebagai pemimpin, kamu membutuhkan keterampilan yang berbeda": Keraguan terhadap kesesuaian Thomas Müller sebagai calon bos klub FC Bayern München
"Saya sudah mengenal Thomas cukup lama. Tidak ada hal negatif yang bisa dikatakan tentang dirinya. Dia orang yang sangat terbuka, selalu siap berdiskusi, dan memiliki pandangan yang jelas," kata Kahn, namun kemudian ia menambahkan: "Bahkan jika kamu adalah juara dunia dan telah memenangkan segalanya: Sebagai pimpinan sebuah klub, kamu membutuhkan keterampilan lain. Keterampilan itu kini lebih kompleks dari sebelumnya. Menurut saya, tanpa pengalaman dan pendidikan lanjutan, hal itu tidak mungkin. Dan saya tidak sedang membicarakan program studi online sembarangan."
Saat ini, sebuah klub sebesar FC Bayern München harus "mengembangkan program dan ide sendiri", kata pria berusia 56 tahun itu. "Apa jalan yang tepat bagi seseorang dalam peran seperti itu? Bagaimana dan kapan dia dilibatkan di bidang mana? Berpikir bahwa suatu saat nanti kita akan merekrut mantan pemain hanya karena masa lalunya: Itu terlalu sempit."
Hingga saat ini, masih menjadi impian banyak klub untuk menempatkan mantan pemain profesional sebagai pejabat, namun memimpin seluruh klub adalah tantangan yang berbeda: "Mantan pemain sebagai CEO cukup jarang," kata Kahn.
- Getty
Mantan penjaga gawang tersebut sempat memimpin FC Bayern dari tahun 2021 hingga 2023, namun harus mundur dari jabatannya akibat musim yang buruk dan pemecatan pelatih saat itu, Julian Nagelsmann, yang menuai kontroversi.
Sementara itu, Müller bermain untuk juara Bundesliga tersebut hingga musim panas lalu. Setelah kontraknya tidak diperpanjang, ia pindah ke liga MLS Amerika Serikat bersama Vancouver Whitecaps, di mana ia nyaris meraih gelar juara pada musim pertamanya.
- Getty Images
Müller soal kembalinya ke Bayern: "Saya tidak menutup kemungkinan apa pun"
Baru-baru ini, Presiden Kehormatan Bayern, Uli Hoeneß, berulang kali menyatakan dukungannya untuk membawa kembali pemain berusia 36 tahun itu ke Munich setelah ia pensiun dari karier aktifnya dan melibatkan dirinya dalam peran operasional di sana.
Müller sendiri telah menunjukkan keterbukaannya terkait kembalinya ke Munich dan menekankan bahwa ia tidak ingin menutup pintu: "Saya memang orang yang tidak menutup kemungkinan apa pun. Saya biasanya membiarkan hal-hal itu datang dengan sendirinya. Jika ada pintu yang terbuka sedikit dan saya ingin masuk, saya sudah sering berhasil melakukannya di masa lalu."