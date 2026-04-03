"Sebagai pemimpin, kamu membutuhkan keterampilan yang berbeda": Keraguan terhadap kesesuaian Thomas Müller sebagai calon bos klub FC Bayern München

"Saya sudah mengenal Thomas cukup lama. Tidak ada hal negatif yang bisa dikatakan tentang dirinya. Dia orang yang sangat terbuka, selalu siap berdiskusi, dan memiliki pandangan yang jelas," kata Kahn, namun kemudian ia menambahkan: "Bahkan jika kamu adalah juara dunia dan telah memenangkan segalanya: Sebagai pimpinan sebuah klub, kamu membutuhkan keterampilan lain. Keterampilan itu kini lebih kompleks dari sebelumnya. Menurut saya, tanpa pengalaman dan pendidikan lanjutan, hal itu tidak mungkin. Dan saya tidak sedang membicarakan program studi online sembarangan."

Saat ini, sebuah klub sebesar FC Bayern München harus "mengembangkan program dan ide sendiri", kata pria berusia 56 tahun itu. "Apa jalan yang tepat bagi seseorang dalam peran seperti itu? Bagaimana dan kapan dia dilibatkan di bidang mana? Berpikir bahwa suatu saat nanti kita akan merekrut mantan pemain hanya karena masa lalunya: Itu terlalu sempit."

Hingga saat ini, masih menjadi impian banyak klub untuk menempatkan mantan pemain profesional sebagai pejabat, namun memimpin seluruh klub adalah tantangan yang berbeda: "Mantan pemain sebagai CEO cukup jarang," kata Kahn.