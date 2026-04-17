Sebagai motivasi tambahan: Niko Kovac memberikan bonus kemenangan khusus di BVB

Selain itu, kapten Emre Can (robekan ligamen anterior) dan Felix Nmecha (robekan ligamen lateral) masih absen seperti sebelumnya. Meskipun musim ini sudah berakhir bagi Can, Kovac memperkirakan bahwa Nmecha "masih akan bermain untuk kami dalam sisa musim ini". Ia mengatakan bahwa dirinya "melihat hal-hal positif" dan "sangat optimis", namun juga "berhati-hati", kata Kovac. Yan Couto akan kembali ke skuad setelah pulih dari masalah otot.

BVB hampir pasti mengamankan posisi kedua di klasemen dengan keunggulan delapan poin atas VfB Stuttgart yang berada di posisi ketiga. Partisipasi kembali di Liga Champions juga praktis sudah pasti bagi Dortmund menjelang pekan ke-30. Oleh karena itu, Kovac memilih cara khusus di akhir musim ini untuk menjaga motivasi para pemainnya tetap tinggi.