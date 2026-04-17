Borussia Dortmund harus bermain tanpa pemain timnas Karim Adeyemi dalam laga tandang melawan TSG Hoffenheim. Pemain serang tersebut absen dalam pertandingan Sabtu di Sinsheim akibat masalah otot. "Kondisinya sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa diturunkan dalam pertandingan besok," kata Pelatih Niko Kovac dalam konferensi pers pada Jumat.
Diterjemahkan oleh
Sebagai motivasi tambahan: Niko Kovac memberikan bonus kemenangan khusus di BVB
Selain itu, kapten Emre Can (robekan ligamen anterior) dan Felix Nmecha (robekan ligamen lateral) masih absen seperti sebelumnya. Meskipun musim ini sudah berakhir bagi Can, Kovac memperkirakan bahwa Nmecha "masih akan bermain untuk kami dalam sisa musim ini". Ia mengatakan bahwa dirinya "melihat hal-hal positif" dan "sangat optimis", namun juga "berhati-hati", kata Kovac. Yan Couto akan kembali ke skuad setelah pulih dari masalah otot.
BVB hampir pasti mengamankan posisi kedua di klasemen dengan keunggulan delapan poin atas VfB Stuttgart yang berada di posisi ketiga. Partisipasi kembali di Liga Champions juga praktis sudah pasti bagi Dortmund menjelang pekan ke-30. Oleh karena itu, Kovac memilih cara khusus di akhir musim ini untuk menjaga motivasi para pemainnya tetap tinggi.
- Getty Images
Kovac memberi para bintang BVB satu hari libur tambahan jika mereka menang
"Saya sudah mencapai kesepakatan dengan para pemain," katanya. Saat ini, timnya mendapat satu hari libur per minggu, tetapi: "Dengan meraih kemenangan, mereka bisa mendapatkan hari libur kedua," kata pelatih asal Kroasia itu sambil menambahkan: "Dengan begitu, kita bisa meyakinkan para pemain."
Pada akhir pekan lalu, hal ini tidak berhasil saat kalah 0-1 dari Bayer Leverkusen, kekalahan liga ketiga musim ini. "Kami masih ingin memenangkan pertandingan. Dan kami harus memenangkannya. Karena tidak akan menyenangkan jika kami sekarang berkata: Musim sudah berakhir dan kami melupakan semuanya," kata Kovac: "Kami masih memiliki banyak poin yang harus diraih. Kami masih bisa memecahkan satu atau dua rekor BVB. Itulah tujuan kami."