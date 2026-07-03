AFP
Diterjemahkan oleh
'Seandainya situasinya terbalik' - Luka Modric yang marah menuduh VAR bersikap diskriminatif dan mengecam keputusan penalti saat Kroasia tersingkir secara kontroversial dari Portugal
Kroasia merasa kecewa akibat keputusan-keputusan yang kontroversial
Perjalanan Kroasia di Piala Dunia berakhir dengan kekecewaan setelah kalah 2-1 dari Portugal, dengan dua keputusan wasit yang krusial menjadi sorotan utama pasca-pertandingan. Tendangan penalti yang diberikan kepada Portugal dan gol penyama kedudukan Kroasia yang kemudian dianulir terbukti menjadi penentu hasil pertandingan. Saat berbicara setelah pertandingan, Modric mengakui bahwa Kroasia seharusnya mendapatkan hasil yang lebih baik dari laga tersebut, terutama setelah penampilan mereka di babak kedua. Gelandang veteran itu berpendapat bahwa penalti tersebut seharusnya tidak pernah diberikan dan menyatakan bahwa VAR tidak akan campur tangan jika insiden tersebut melibatkan tim lawan.
- Getty Images Sport
Modric mempertanyakan cara penggunaan VAR
Kapten Kroasia itu menyuarakan kekhawatirannya yang sudah lama ada terkait VAR, dengan berargumen bahwa teknologi tersebut diterapkan secara tidak konsisten. Ia menegaskan bahwa VAR seharusnya hanya turun tangan ketika wasit telah melakukan kesalahan yang jelas dan nyata, serta menyiratkan bahwa Kroasia sering kali dirugikan oleh keputusan-keputusan yang tipis.
"Ya, kami pantas mendapatkan lebih banyak. Beberapa hal tidak berjalan sesuai keinginan kami," kata Modric, seperti dikutip Jutarnji. "Penalti itu... Jika situasinya terbalik, VAR tidak akan pernah dilibatkan. Saya sudah mengatakan tentang VAR sejak awal, saat pertama kali diperkenalkan, bahwa saya tidak menyukainya.
"Ini bukan penalti. Kedua pemain sama-sama bergerak mundur, saling mendorong, [Nikola] Vlasic tidak menariknya, dia menahannya dan keduanya terjatuh. Itulah mengapa Anda tidak bisa menilai penalti seperti itu dalam pertandingan seperti ini. Itulah mengapa saya katakan, VAR harus digunakan jika kesalahannya 200 persen. Jika Anda bisa menafsirkan sesuatu dengan cara ini dan itu, Anda tidak punya hak bicara dalam hal ini. Itu membuat saya kesal dan selalu merugikan kami."
Gol penyama kedudukan yang dianulir semakin memperdalam rasa frustrasi Kroasia
Modric juga merasa frustrasi atas keputusan yang menganulir gol penyama kedudukan Kroasia di menit-menit akhir. Ia mengatakan wasit memberitahu para pemain bahwa Igor Matanovic telah menyentuh bola, namun ia menegaskan bahwa tayangan ulang tidak mendukung penjelasan tersebut.
"Dia bilang Matanovic menyentuh bola, tapi kami sudah menonton tayangan ulangnya, dan tidak terlihat dia menyentuh bola di mana pun. Jika dia tidak menyentuh bola, itu bukan offside," jelas Modric.
- ⒞Getty Images
Kroasia kini harus merenung setelah tersingkir dengan menyakitkan
Kroasia kini harus menerima kenyataan pahit atas kegagalan lain di turnamen besar setelah perjalanan mereka di Piala Dunia berakhir lebih awal. Bagi Modric, turnamen di Amerika Utara ini tampaknya akan menjadi Piala Dunia terakhirnya, karena ia akan berusia 44 tahun pada edisi berikutnya.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami