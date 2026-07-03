'Seandainya situasinya terbalik' - Luka Modric yang marah menuduh VAR bersikap diskriminatif dan mengecam keputusan penalti saat Kroasia tersingkir secara kontroversial dari Portugal

Kapten Kroasia itu menyuarakan kekhawatirannya yang sudah lama ada terkait VAR, dengan berargumen bahwa teknologi tersebut diterapkan secara tidak konsisten. Ia menegaskan bahwa VAR seharusnya hanya turun tangan ketika wasit telah melakukan kesalahan yang jelas dan nyata, serta menyiratkan bahwa Kroasia sering kali dirugikan oleh keputusan-keputusan yang tipis.

"Ya, kami pantas mendapatkan lebih banyak. Beberapa hal tidak berjalan sesuai keinginan kami," kata Modric, seperti dikutip Jutarnji. "Penalti itu... Jika situasinya terbalik, VAR tidak akan pernah dilibatkan. Saya sudah mengatakan tentang VAR sejak awal, saat pertama kali diperkenalkan, bahwa saya tidak menyukainya.

"Ini bukan penalti. Kedua pemain sama-sama bergerak mundur, saling mendorong, [Nikola] Vlasic tidak menariknya, dia menahannya dan keduanya terjatuh. Itulah mengapa Anda tidak bisa menilai penalti seperti itu dalam pertandingan seperti ini. Itulah mengapa saya katakan, VAR harus digunakan jika kesalahannya 200 persen. Jika Anda bisa menafsirkan sesuatu dengan cara ini dan itu, Anda tidak punya hak bicara dalam hal ini. Itu membuat saya kesal dan selalu merugikan kami."