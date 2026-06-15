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"Seandainya saja aku bisa meninju wajahku sendiri" – Jurgen Klopp meminta maaf kepada Julian Nagelsmann atas komentar "konyol" tentang pelatih timnas Jerman di siaran langsung TV
Kata 'masih' yang memicu kontroversi
Drama ini bermula menjelang pertandingan pembuka Jerman di Piala Dunia melawan Curacao, saat Klopp bertugas sebagai komentator untuk MagentaTV. Saat membahas susunan pemain bersama Thomas Müller, Klopp berkomentar, “Untungnya, Julian Nagelsmann masih yang menentukan susunan pemain.” Penggunaan kata “masih” langsung ditafsirkan oleh pemirsa dan pakar sebagai isyarat bahwa masa jabatan Nagelsmann rapuh, terutama karena Klopp sendiri sering dikaitkan dengan peran di tim nasional.
Klopp menyadari bobot kata-katanya dengan cepat setelah siaran, terutama setelah mendapat kritik dari legenda Jerman, Lothar Matthaus. Setelah kemenangan telak Jerman 7-1 atas tim Karibia tersebut, Klopp memanfaatkan kesempatan untuk berbicara langsung kepada Nagelsmann di udara guna mengklarifikasi situasi. “Saya sudah menemukan kata paling dibenci tahun ini: ‘Masih’,” jelas Klopp selama siaran pasca-pertandingan. “Saya bisa saja meninju wajah saya sendiri karena itu, tetapi sudah terlambat dan saya sedang tampil di TV. Kata itu terucap begitu saja tanpa sengaja dan sama sekali tidak relevan.”
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Permohonan maaf atas waktu yang 'tidak tepat'
Klopp, yang akan merayakan ulang tahunnya yang ke-59, menyalahkan kesalahan penilaian atas komentar yang oleh banyak orang dianggap tidak menghormati staf kepelatihan saat ini. Meskipun meraih kemenangan telak di lapangan, mantan manajer Borussia Dortmund itu ingin memastikan kehadirannya di ruang media tidak menjadi gangguan bagi tim saat mereka melaju di turnamen ini.
Selama percakapan langsung dengan Nagelsmann, Klopp bersikap merendahkan diri mengenai insiden tersebut, dengan menyatakan: “Ada satu hal lagi yang harus saya sampaikan… kita masih perlu meluangkan waktu untuk ini. Kami juga secara tidak resmi merupakan bagian dari tim, kami sepenuhnya berada di pihak kalian. Yang saya sadari adalah: Saya akan berusia 59 tahun lusa dan saya masih bodoh. Kami sepenuhnya berada di pihak kalian, apa pun yang kalian lakukan. Tidak ada niat untuk mengganggu proses di sini.”
Muller dan tekanan dari para pakar
Situasi tersebut semakin rumit dengan kehadiran Müller, yang bergabung dengan Klopp dalam siaran awal. Keduanya sempat bercanda mendesak Nagelsmann untuk mencoret bintang muda Bayern Munich, Jamal Musiala, sebelum pertandingan. Müller juga sempat menggoda Klopp, dengan menyindir bahwa Klopp sepertinya lupa bahwa saat itu baru bulan Juni, bukan September—bulan yang menurut prediksi beberapa analis mungkin akan menjadi saat Klopp benar-benar mengambil alih kepelatihan tim nasional. Meskipun candaan tersebut dimaksudkan sebagai lelucon ringan, reaksi di Jerman justru cukup tajam. Matthaus dan beberapa tokoh terkemuka lainnya menyarankan bahwa interaksi tersebut tidak profesional dan memberikan tekanan yang tidak perlu pada Nagelsmann.
- Getty Images Sport
Perhatian kembali tertuju pada kejayaan Piala Dunia
Jerman kini dapat kembali memusatkan perhatian sepenuhnya pada upaya mereka meraih gelar juara dunia kelima. Kemenangan telak 7-1 atas Curacao membuktikan bahwa tim ini sedang dalam performa terbaiknya, terlepas dari berbagai komentar yang beredar di kalangan pakar sepak bola. Dengan masih adanya laga melawan Ekuador dan raksasa Afrika Pantai Gading di babak penyisihan grup, tingkat kesulitan lawan diprediksi akan meningkat secara signifikan seiring berjalannya turnamen di Amerika Utara. Tugas berikutnya bagi Jerman adalah bertanding di Toronto pada hari Sabtu, di mana mereka akan menghadapi Pantai Gading.