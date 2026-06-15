"Seandainya saja aku bisa meninju wajahku sendiri" – Jurgen Klopp meminta maaf kepada Julian Nagelsmann atas komentar "konyol" tentang pelatih timnas Jerman di siaran langsung TV

Drama ini bermula menjelang pertandingan pembuka Jerman di Piala Dunia melawan Curacao, saat Klopp bertugas sebagai komentator untuk MagentaTV. Saat membahas susunan pemain bersama Thomas Müller, Klopp berkomentar, “Untungnya, Julian Nagelsmann masih yang menentukan susunan pemain.” Penggunaan kata “masih” langsung ditafsirkan oleh pemirsa dan pakar sebagai isyarat bahwa masa jabatan Nagelsmann rapuh, terutama karena Klopp sendiri sering dikaitkan dengan peran di tim nasional.

Klopp menyadari bobot kata-katanya dengan cepat setelah siaran, terutama setelah mendapat kritik dari legenda Jerman, Lothar Matthaus. Setelah kemenangan telak Jerman 7-1 atas tim Karibia tersebut, Klopp memanfaatkan kesempatan untuk berbicara langsung kepada Nagelsmann di udara guna mengklarifikasi situasi. “Saya sudah menemukan kata paling dibenci tahun ini: ‘Masih’,” jelas Klopp selama siaran pasca-pertandingan. “Saya bisa saja meninju wajah saya sendiri karena itu, tetapi sudah terlambat dan saya sedang tampil di TV. Kata itu terucap begitu saja tanpa sengaja dan sama sekali tidak relevan.”