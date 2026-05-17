Siapa kiper utama Jerman di Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada? Ini mungkin pertanyaan yang paling banyak dibicarakan di dunia sepak bola Jerman saat ini — dan mantan pemain tim nasional Stefan Effenberg berharap Oliver Baumann kini mengambil inisiatif dalam persaingan yang diduga terjadi dengan Manuel Neuer.
"Seandainya Julian Nagelsmann menelepon sendiri!" Mantan pemain tim nasional memberi saran kepada Oliver Baumann terkait masalah penjaga gawang
"Saya memasuki masa persiapan dan kemudian Piala Dunia dengan penuh keyakinan. Dia telah memberikan kepercayaan padaku. Titik," kata kiper TSG Hoffenheim itu kepada Sky pada Sabtu sore, setelah kekalahan 0-4 dari Borussia Mönchengladbach.
Hanya beberapa jam kemudian, Pelatih Timnas Jerman Julian Nagelsmann menghindari pernyataan yang tegas, dan mengatakan di ZDF-Sportstudio: "Saya tetap pada pendapat awal saya, bahwa saya akan mencari pembicaraan dengan para pemain terlebih dahulu. Pemainlah yang akan dihubungi terlebih dahulu, dan itu belum terjadi."
Sebelumnya, Sky melaporkan bahwa Neuer akan kembali ke timnas Jerman setelah pensiun pasca-Euro 2024 di kandang. Hal ini telah disepakati oleh Neuer, Nagelsmann, dan Direktur Olahraga DFB Rudi Völler.
"Ada hari H di mana penunjukan akan dilakukan. Jika saya mulai, hanya karena merasa terdesak dan Jerman sedang mendiskusikan topik-topik tertentu, untuk mendahului dan mengumumkan hal-hal tersebut, maka saya tidak menilai semua yang saya lihat," kata Nagelsmann dan menekankan bahwa "setiap pemain berhak mendapatkan informasi dari saya. Saya jauh dari sekadar terbawa arus." Selanjutnya, pelatih timnas Jerman itu menekankan bahwa "sampai hari ini, komunikasi dengan para pemain berjalan sangat baik."
Oliver Kahn memperkirakan Baumann akan menjadi kiper utama
Jadi, masih ada ketidakpastian seputar posisi penjaga gawang tim nasional Jerman — sebuah situasi yang dianggap bermasalah baik oleh mantan penjaga gawang tim nasional Oliver Kahn maupun Effenberg dalam acara "Doppelpass" di Sport1. "Jika saya berada di posisi Oliver Baumann, saya akan langsung mengangkat telepon dan menelepon Julian Nagelsmann sendiri," jelas Effenberg, yang "kemudian juga akan mengungkapkannya di depan publik."
Setelah penampilan Neuer yang kuat belakangan ini dan perpanjangan kontraknya di FC Bayern hingga 2027, kiper tersebut menurut jurnalis Tobias Holtkamp akan kembali "tersedia" - sebuah skenario yang hingga baru-baru ini belum begitu jelas - dan kini membuat Nagelsmann berada dalam dilema.
"Kemana arah pembicaraan ini?" balas Kahn. "Pada akhirnya, pelatih timnas lah yang mengambil keputusan, bukan pemain. Dan dia telah mengatakan bahwa kami akan membawa Oliver Baumann sebagai kiper utama ke Piala Dunia - setidaknya begitu yang saya pahami."
Oleh karena itu, mantan kiper tersebut juga secara tegas mendukung Baumann: "Dia tidak melakukan kesalahan apa pun. Dia pantas menjadi kiper utama," kata Kahn. "
Nagelsmann akan mengumumkan susunan pemain pada hari Kamis
Nagelsmann akan mengumumkan skuad beranggotakan 26 pemainnya pada hari Kamis di Kampus DFB di Frankfurt/Main. Hingga saat itu, ia akan melakukan "62 panggilan telepon". Kemungkinan ia juga ingin menunggu hasil pemeriksaan MRI Neuer. Pemain asal Munich itu harus ditarik keluar pada babak kedua saat timnya menang 5-1 atas 1. FC Köln karena mengalami masalah pada betisnya.
Neuer telah pensiun dari timnas Jerman setelah tersingkir di perempat final melawan Spanyol dan mencatatkan 124 penampilan internasional. Ia akan bermain di Piala Dunia kelimanya pada turnamen di AS, Meksiko, dan Kanada (11 Juni hingga 19 Juli). Neuer menjadi juara dunia bersama Jerman di Brasil pada 2014, namun pada 2018 di Rusia dan 2022 di Qatar, kiper FC Bayern ini mengalami dua kekecewaan besar karena timnya tersingkir di babak penyisihan grup.