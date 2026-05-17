"Seandainya Julian Nagelsmann menelepon sendiri!" Mantan pemain tim nasional memberi saran kepada Oliver Baumann terkait masalah penjaga gawang

"Saya memasuki masa persiapan dan kemudian Piala Dunia dengan penuh keyakinan. Dia telah memberikan kepercayaan padaku. Titik," kata kiper TSG Hoffenheim itu kepada Sky pada Sabtu sore, setelah kekalahan 0-4 dari Borussia Mönchengladbach.

Hanya beberapa jam kemudian, Pelatih Timnas Jerman Julian Nagelsmann menghindari pernyataan yang tegas, dan mengatakan di ZDF-Sportstudio: "Saya tetap pada pendapat awal saya, bahwa saya akan mencari pembicaraan dengan para pemain terlebih dahulu. Pemainlah yang akan dihubungi terlebih dahulu, dan itu belum terjadi."

Sebelumnya, Sky melaporkan bahwa Neuer akan kembali ke timnas Jerman setelah pensiun pasca-Euro 2024 di kandang. Hal ini telah disepakati oleh Neuer, Nagelsmann, dan Direktur Olahraga DFB Rudi Völler.

"Ada hari H di mana penunjukan akan dilakukan. Jika saya mulai, hanya karena merasa terdesak dan Jerman sedang mendiskusikan topik-topik tertentu, untuk mendahului dan mengumumkan hal-hal tersebut, maka saya tidak menilai semua yang saya lihat," kata Nagelsmann dan menekankan bahwa "setiap pemain berhak mendapatkan informasi dari saya. Saya jauh dari sekadar terbawa arus." Selanjutnya, pelatih timnas Jerman itu menekankan bahwa "sampai hari ini, komunikasi dengan para pemain berjalan sangat baik."