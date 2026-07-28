Kontras mencolok antara laga-laga awal Iraola dan formula sukses yang akhirnya ia temukan meninggalkan kesan mendalam bagi Dyche. Ia mengaku kagum dengan kesediaan pria Spanyol itu untuk sepenuhnya meninggalkan filosofi sepak bola awalnya.

"Saya kagum melihatnya karena kami benar-benar menguasai mereka saat di Everton ketika dia mencoba bermain dengan apa yang Anda bayangkan sebagai gaya Spanyol," tambahnya. "Menurut saya dia brilian dalam melatih, karena Anda bisa melihat dia berpikir, 'ini tidak akan berhasil'.

"Pada kali berikutnya kami menghadapi mereka, dia terus mengirim bola ke depan ke area kami, membuat kami berbalik, para full-back terus dipaksa berbalik dan harus berlari kembali ke arah gawang sendiri, bek tengah merasa mereka tidak pernah mendapat jeda. Mereka terlihat seperti tim yang berbeda dan dia melakukan pekerjaan yang brilian."