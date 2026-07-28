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Sean Dyche menilai jujur Andoni Iraola 'memainkan sepak bola divisi bawah' dalam penilaiannya terhadap manajer baru Liverpool
Beradaptasi dengan Premier League
Dyche memuji fleksibilitas taktik manajer baru Liverpool, Iraola. Berbicara di The Good, The Bad & The Football, bekerja sama dengan Midnite, mantan bos Everton itu memberikan penilaian jujur tentang kemampuan Iraola sebagai manajer.
Iraola mendapatkan kepindahan besar ke Anfield setelah menjalani tiga musim yang impresif di Bournemouth. Namun, awal perkenalannya dengan sepakbola Inggris sama sekali tidak mulus. Pria Spanyol itu terkenal gagal meraih kemenangan dalam sembilan laga pembukanya di Premier League bersama Bournemouth. Rangkaian sulit di awal itu termasuk kekalahan telak 3-0 dari Everton asuhan Dyche pada Oktober 2023.
- Getty
Perubahan taktik yang pragmatis
Setelah kekalahan telak di Merseyside itu, Iraola dengan cepat menyadari bahwa gaya bermain yang ingin ia terapkan kecil kemungkinan akan membuahkan hasil. Setelah itu, ia melakukan perubahan dramatis dalam pendekatannya demi mengamankan kelangsungan tim di liga. Hasilnya, Bournemouth langsung menang 2-1 atas Burnley di liga. Dyche memuji kemampuan beradaptasi itu, dengan mencatat bahwa Iraola pada dasarnya mengadopsi gaya yang lebih direct, tetapi mengeksekusinya dengan atlet yang lebih unggul.
"Iraola pada dasarnya memainkan sepak bola divisi bawah, tetapi di level tinggi," jelas Dyche. "Mereka terus memaksa Anda berbalik dan berbalik, lalu menundukkan Anda. Versi dengan kualitas tinggi dan energi tinggi."
Meninggalkan gaya Spanyol
Kontras mencolok antara laga-laga awal Iraola dan formula sukses yang akhirnya ia temukan meninggalkan kesan mendalam bagi Dyche. Ia mengaku kagum dengan kesediaan pria Spanyol itu untuk sepenuhnya meninggalkan filosofi sepak bola awalnya.
"Saya kagum melihatnya karena kami benar-benar menguasai mereka saat di Everton ketika dia mencoba bermain dengan apa yang Anda bayangkan sebagai gaya Spanyol," tambahnya. "Menurut saya dia brilian dalam melatih, karena Anda bisa melihat dia berpikir, 'ini tidak akan berhasil'.
"Pada kali berikutnya kami menghadapi mereka, dia terus mengirim bola ke depan ke area kami, membuat kami berbalik, para full-back terus dipaksa berbalik dan harus berlari kembali ke arah gawang sendiri, bek tengah merasa mereka tidak pernah mendapat jeda. Mereka terlihat seperti tim yang berbeda dan dia melakukan pekerjaan yang brilian."
- Getty Images
Membawa energi ke Anfield
Evolusi taktik tanpa henti itu mengubah Bournemouth menjadi tim yang benar-benar berbeda. Kini, Iraola ditugaskan membawa formula sukses yang sama ke salah satu klub terbesar di sepak bola dunia. Pendukung setia Anfield akan antusias melihat bagaimana gaya bermain intens dengan pressing tinggi racikannya diterapkan pada skuad yang dipenuhi talenta elite. Sang manajer akan menghadapi sorotan tajam saat ia berupaya menegaskan otoritasnya di Merseyside.
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