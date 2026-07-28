Kontras mencolok antara laga-laga awal Iraola dan formula yang pada akhirnya membawanya menuju kesuksesan meninggalkan kesan mendalam bagi Dyche. Ia mengakui terkejut dengan kesediaan pria Spanyol itu untuk sepenuhnya meninggalkan filosofi sepak bola awalnya.

"Saya takjub melihatnya karena kami mengacak-acak mereka saat melawan Everton ketika dia mencoba memainkan apa yang Anda bayangkan sebagai gaya Spanyol," tambahnya. "Saya pikir dia brilian dalam mengelola tim, karena Anda bisa melihat dia berkata, 'ini tidak akan berhasil'.

"Saat berikutnya kami melawan mereka, dia terus mengirim bola ke area kami, membuat kami berbalik arah, para bek sayap terus dipaksa berbalik dan harus berlari kembali ke arah gawang mereka sendiri, para bek tengah merasa tidak pernah mendapat jeda. Mereka terlihat seperti tim yang berbeda dan dia melakukan pekerjaan yang brilian."