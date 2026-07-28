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Sean Dyche mengklaim Andoni Iraola 'bermain seperti sepak bola kasta bawah' dalam penilaian jujurnya terhadap manajer baru Liverpool
Beradaptasi dengan Premier League
Dyche memuji fleksibilitas taktik manajer baru Liverpool, Iraola. Berbicara di podcast The Good, the Bad and The Football, mantan bos Everton itu memberikan penilaian jujur tentang kemampuan Iraola sebagai manajer.
Iraola mendapatkan kepindahan bergengsi ke Anfield setelah menjalani tiga musim yang impresif bersama Bournemouth. Namun, perkenalan awalnya dengan sepak bola Inggris jauh dari kata mulus. Pelatih asal Spanyol itu terkenal gagal memenangi satu pun dari sembilan laga pembukanya di Premier League bersama The Cherries. Rangkaian sulit di awal itu termasuk kekalahan telak 3-0 dari Everton asuhan Dyche pada Oktober 2023.
- Getty
Perubahan taktis yang pragmatis
Setelah kekalahan telak di Merseyside itu, Iraola dengan cepat menyadari bahwa gaya bermain yang ingin ia terapkan tampaknya tidak akan membuahkan hasil. Ia kemudian melakukan perubahan drastis dalam pendekatannya untuk mengamankan kelangsungan tim di liga. Hasilnya, Bournemouth langsung menang 2-1 atas Burnley di liga. Dyche memuji kemampuan beradaptasi itu, seraya mencatat bahwa Iraola pada dasarnya mengadopsi gaya yang lebih direct, tetapi mengeksekusinya dengan atlet-atlet yang lebih unggul.
"Iraola pada dasarnya memainkan sepak bola liga bawah, tetapi di level tinggi," jelas Dyche. "Mereka terus menekan Anda dan menekan Anda, lalu memaksa Anda untuk menyerah. Versi dengan kualitas tinggi dan energi tinggi."
Meninggalkan cara Spanyol
Kontras mencolok antara laga-laga awal Iraola dan formula yang pada akhirnya membawanya menuju kesuksesan meninggalkan kesan mendalam bagi Dyche. Ia mengakui terkejut dengan kesediaan pria Spanyol itu untuk sepenuhnya meninggalkan filosofi sepak bola awalnya.
"Saya takjub melihatnya karena kami mengacak-acak mereka saat melawan Everton ketika dia mencoba memainkan apa yang Anda bayangkan sebagai gaya Spanyol," tambahnya. "Saya pikir dia brilian dalam mengelola tim, karena Anda bisa melihat dia berkata, 'ini tidak akan berhasil'.
"Saat berikutnya kami melawan mereka, dia terus mengirim bola ke area kami, membuat kami berbalik arah, para bek sayap terus dipaksa berbalik dan harus berlari kembali ke arah gawang mereka sendiri, para bek tengah merasa tidak pernah mendapat jeda. Mereka terlihat seperti tim yang berbeda dan dia melakukan pekerjaan yang brilian."
- Getty Images
Membawa energi ke Anfield
Evolusi taktik tanpa henti itu mengubah Bournemouth menjadi tim yang benar-benar berbeda. Kini, Iraola ditugaskan untuk membawa formula kemenangan yang sama ke salah satu klub terbesar dalam sepak bola dunia. Para pendukung setia Anfield akan antusias melihat bagaimana gaya permainannya yang intens dan menekan diterapkan pada skuad yang dipenuhi talenta elite. Sang manajer akan menghadapi sorotan tajam saat ia berupaya menegaskan otoritasnya di Merseyside.
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