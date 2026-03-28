Sean Dyche menanggapi dengan santai rumor tentang tawaran pekerjaan di Tottenham saat ia menceritakan bagaimana seorang penggemar menanyakan kepadanya soal menggantikan Igor Tudor saat ia sedang menikmati Guinness di sebuah pub
Kemungkinan Tottenham mencari manajer baru
Dyche saat ini sedang menganggur setelah dipecat oleh Nottingham Forest pada bulan Februari lalu, menyusul hasil imbang tanpa gol di kandang melawan Wolves, yang saat itu berada di dasar klasemen Liga Premier. Namun, rekam jejaknya dalam mempertahankan tim di kasta tertinggi berpotensi menjadikannya pilihan yang menarik bagi tim yang saat ini hanya unggul satu poin dari zona degradasi. Klub tersebut dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk segera melakukan pergantian pelatih, mengingat Tudor kesulitan memaksimalkan performa para pemain Spurs sejak ia mengambil alih tim.
Dyche membantah rumor tersebut di sebuah pub
Dalam wawancara di talkSPORT, Dyche menceritakan interaksi lucu dengan seorang pendukung yang dengan sempurna menggambarkan betapa cepatnya rumor sepak bola bisa meluas tak terkendali. Pria berusia 54 tahun itu sedang berada di sebuah pub pada hari Jumat, sehingga banyak orang mengira ia berada di ibu kota untuk menyelesaikan kesepakatan dengan Spurs. Namun, kenyataannya jauh lebih sederhana daripada yang diduga para detektif internet. Sambil tertawa saat menanggapi gosip tersebut, Dyche berkata: “Itu brilian. Sejujurnya, saya sedang berada di sebuah pub tidak jauh dari sana, dekat tempat tinggal saya di sana. Lalu ada seorang pria yang berkata: ‘Oh, Anda seharusnya sedang dalam pembicaraan dengan Spurs’. Dan saya bilang: ‘Yah, saya sedang duduk di sampingmu minum segelas Guinness—itu tidak mungkin. Saya bilang: ‘Kecuali kamu bekerja untuk Spurs, dan mereka ada di The Seven Stars Pub minum segelas Guinness, itu sangat tidak mungkin! Tidak, saya tidak. Saya bersama kamu, kawan. Dan saya sedang di talkSPORT. Itulah yang saya lakukan’.”
Menghadapi beredarnya rumor
Terlepas dari penolakannya yang diselingi humor, diketahui bahwa Dyche bersedia menerima tantangan untuk menangani klub sekelas Spurs. Namun, ia mengakui bahwa dikaitkan dengan posisi-posisi bergengsi merupakan "situasi rumit" untuk dihadapi di hadapan publik. “Kamu jadi sasaran clickbait habis-habisan, bukan?” jelas Dyche saat ditanya bagaimana ia menghadapi keributan yang terus-menerus itu. “Jadi, apa pun yang kamu lakukan, ini adalah situasi yang sangat rumit. Kamu benar meminta pandangan dari dalam. Saat kamu menjadi manajer, kamu tahu kamu akan ditanyai [pertanyaan-pertanyaan] ini pada suatu saat, di bagian mana pun dalam kariermu, jika kamu tampil baik. Dan kamu ditanyai, lalu kamu mencoba bersikap hormat, karena jelas, mari kita gunakan Tottenham sebagai contoh - klub brilian, klub besar, dan sebagainya.”
Pilihan lain bagi Spurs
Meskipun Dyche tetap menjadi kandidat populer untuk misi penyelamatan jangka pendek, ia bukanlah satu-satunya nama yang dipertimbangkan untuk mengisi posisi pelatih. Pelatih asal Austria, Adi Hutter, diyakini berada di urutan teratas dalam daftar calon, sementara mantan tokoh Tottenham, Chris Hughton dan Robbie Keane, juga telah disebut-sebut. Para pendukung juga terus memantau Roberto De Zerbi, meskipun mantan manajer Brighton tersebut dilaporkan enggan mengambil alih tim yang tengah berjuang menghindari degradasi di tengah musim.