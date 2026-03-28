Sean Dyche menanggapi dengan santai rumor tentang tawaran pekerjaan di Tottenham saat ia menceritakan bagaimana seorang penggemar menanyakan kepadanya soal menggantikan Igor Tudor saat ia sedang menikmati Guinness di sebuah pub

Dalam wawancara di talkSPORT, Dyche menceritakan interaksi lucu dengan seorang pendukung yang dengan sempurna menggambarkan betapa cepatnya rumor sepak bola bisa meluas tak terkendali. Pria berusia 54 tahun itu sedang berada di sebuah pub pada hari Jumat, sehingga banyak orang mengira ia berada di ibu kota untuk menyelesaikan kesepakatan dengan Spurs. Namun, kenyataannya jauh lebih sederhana daripada yang diduga para detektif internet. Sambil tertawa saat menanggapi gosip tersebut, Dyche berkata: “Itu brilian. Sejujurnya, saya sedang berada di sebuah pub tidak jauh dari sana, dekat tempat tinggal saya di sana. Lalu ada seorang pria yang berkata: ‘Oh, Anda seharusnya sedang dalam pembicaraan dengan Spurs’. Dan saya bilang: ‘Yah, saya sedang duduk di sampingmu minum segelas Guinness—itu tidak mungkin. Saya bilang: ‘Kecuali kamu bekerja untuk Spurs, dan mereka ada di The Seven Stars Pub minum segelas Guinness, itu sangat tidak mungkin! Tidak, saya tidak. Saya bersama kamu, kawan. Dan saya sedang di talkSPORT. Itulah yang saya lakukan’.”