Sean Dyche meluruskan kabar tersebut! Mantan manajer Liga Premier itu menanggapi klaim bahwa ia telah bergabung dengan partai politik sayap kanan Reform

Dyche bertindak cepat untuk menjauhkan diri dari informasi politik yang salah yang beredar di internet. Pria berusia 54 tahun itu menggunakan akun Instagram resminya untuk mengeluarkan pernyataan langsung kepada para pengikutnya setelah sebuah gambar palsu menjadi viral. Dengan gaya blak-blakannya yang khas, ia membantah spekulasi tersebut. Ia menulis: "Peringatan bagi para pengikut… Ada gambar buatan AI yang beredar yang mengatakan bahwa saya telah bergabung dengan Reform. TIDAK BENAR. Titik."

Postingan viral tersebut menyertakan kutipan palsu yang dirancang agar terlihat seperti dukungan resmi, yang berbunyi: "Saya selalu percaya pada kerja keras, kejujuran, dan mengutamakan Inggris. Itulah mengapa saya mendukung Reform UK."