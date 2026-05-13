Getty Images Sport
Sean Dyche meluruskan kabar tersebut! Mantan manajer Liga Premier itu menanggapi klaim bahwa ia telah bergabung dengan partai politik sayap kanan Reform
Dyche menanggapi gambar buatan AI yang viral
Dyche bertindak cepat untuk menjauhkan diri dari informasi politik yang salah yang beredar di internet. Pria berusia 54 tahun itu menggunakan akun Instagram resminya untuk mengeluarkan pernyataan langsung kepada para pengikutnya setelah sebuah gambar palsu menjadi viral. Dengan gaya blak-blakannya yang khas, ia membantah spekulasi tersebut. Ia menulis: "Peringatan bagi para pengikut… Ada gambar buatan AI yang beredar yang mengatakan bahwa saya telah bergabung dengan Reform. TIDAK BENAR. Titik."
Postingan viral tersebut menyertakan kutipan palsu yang dirancang agar terlihat seperti dukungan resmi, yang berbunyi: "Saya selalu percaya pada kerja keras, kejujuran, dan mengutamakan Inggris. Itulah mengapa saya mendukung Reform UK."
Sejarah kutipan palsu di media sosial
Insiden terbaru ini bukanlah kali pertama manajer tersebut dikaitkan dengan ucapan yang sebenarnya bukan berasal darinya. Sebelumnya, ia telah dikaitkan dengan meme-meme internet yang mengklaim bahwa ia sering menggunakan frasa "omong kosong woke yang tak masuk akal". Meskipun frasa tersebut telah menjadi identik dengan citranya, ia sebenarnya tidak pernah mengatakannya. Dalam wawancara majalah dengan FourFourTwo tahun lalu, ia menyoroti betapa anehnya menjadi bahan meme di internet. Ia menjelaskan: "Saya sering ditanya soal ini. Seandainya saja saya mendaftarkan hak ciptanya. Mengingat saya sebenarnya tidak pernah mengatakannya, ungkapan itu terus mengikuti saya."
Pengalaman manajerial yang luas
Sebelum menangani urusan di luar lapangan, masa jabatannya yang terakhir adalah di Nottingham Forest, yang berlangsung selama 114 hari. Selama periode ini, ia memimpin 25 pertandingan dan meraih 10 kemenangan di semua kompetisi. Masa jabatan singkat ini terjadi setelah ia menangani Everton, di mana ia memimpin 83 pertandingan dan meraih 26 kemenangan selama 710 hari. Namun, ia lebih dikenal karena masa jabatannya yang sangat lama selama 3.454 hari di Burnley, dengan mengumpulkan 152 kemenangan dalam 425 pertandingan. Perjalanan manajerialnya dimulai di Watford, di mana ia memenangkan 17 dari 49 pertandingan yang dipimpinnya. Setelah kepergiannya, Forest mengalami peningkatan di bawah Vitor Pereira, dengan meraih empat kemenangan dalam 10 pertandingan liga terakhir.
Apa yang menanti sang manajer?
Dengan Forest kini secara matematis terhindar dari degradasi setelah kekalahan West Ham United dari Arsenal, klub tersebut telah memastikan posisinya di kasta tertinggi. Sementara itu, pelatih berusia 54 tahun yang sangat berpengalaman itu masih belum terikat kontrak. Berbekal pengalaman manajerial yang luas, ia akan mempertimbangkan dengan cermat berbagai pilihannya sambil mencari peluang berikutnya di dunia sepak bola.