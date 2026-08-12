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Ittihad - Moussa Diaby - Youssef En-NesyriAI - Gemini

Diterjemahkan oleh

Scouting Roshn: Kisah Kesenjangan Posisi yang Membawa Musim Al-Ittihad ke Ambang Kehancuran

FEATURES
Al Ittihad
Saudi Pro League
J. Wissing
Y. En-Nesyri
Fabinho
M. Diaby
Arab Saudi
Jerman
Maroko
Brasil
Prancis

"Sang Kolonel" menghadapi berbagai kesulitan pada musim baru

"Saya tidak akan memikirkannya sekarang", dengan kata-kata singkat itu, pelatih asal Jerman Jens Wissing, direktur teknik tim Al-Ittihad, memicu kekhawatiran para pendukung tim, setelah kemenangan atas Al-Jazira 4-1, dalam babak play-off Liga Champions Asia Elite.

Kata-kata Wissing ini muncul sebagai tanggapan atas kemungkinan penandatanganan kesepakatan baru selama periode transfer musim panas saat ini, dan jika hal itu menjadi kenyataan, maka itu menandakan sebuah musim yang mungkin akan menjadi bencana bagi benteng "Sang Harimau".

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  • Jarak yang Terlampau Jauh Melumat Musim Al Ittihad

    Mungkin skuad Al-Ittihad tidak terlihat buruk, karena mereka memiliki kelimpahan pemain di lini pertahanan dan lini serang, namun di antara keduanya terdapat kekosongan posisi yang jelas di lini tengah, yang sama sekali tidak bisa diabaikan dalam kondisi apa pun.

    Al-Ittihad memasuki musim baru tanpa 3 pemain lini tengah yang ada dalam skuadnya musim lalu, yaitu pemain Brasil Fabinho yang hengkang setelah kontraknya berakhir, serta pemain Mali Mamadou Doumbia dan Hamed Al-Ghamdi yang mengalami cedera panjang.

    Selain itu, gelandang lainnya Faisal Al-Ghamdi hampir dipastikan pindah ke klub Neom, menjadikannya pemain terbaru yang meninggalkan tim di lini tengah.

    Sebagai gantinya, Al-Ittihad berhasil mengontrak pemain Senegal Dion Lopy dari Almeria, dan Rakan Al-Kaabi dari Al-Feiha, dengan penegasan mengenai keinginan tim untuk mengontrak pemain asing baru di posisi yang sama, sesuatu yang sangat diperlukan dan tak tergantikan.

    Meski merekrut Rakan Al-Kaabi, Vesin dalam pertandingan resmi pertamanya mengandalkan pemain muda Farha Al-Shamrani di lini tengah, di samping Dion Lopy, dan meski menampilkan pertandingan yang bagus, ia terlihat sedikit ceroboh karena faktor usia, hingga ia mendapatkan kartu kuning di awal pertandingan.

    Sikap agresif yang wajar ini bisa membuat Al-Ittihad membayar mahal dalam pertandingan-pertandingan yang lebih sulit, sehingga menjadi penting untuk menemukan pemain baru di lini tengah, agar bisa menjadi pemain inti di samping Lopy dan pemain Aljazair Houssem Aouar.

    Transfer baru yang dibutuhkan itu tujuannya bukan hanya untuk bermain sebagai pemain inti, tetapi juga untuk menghadirkan kedalaman skuad, guna menutupi absennya Dion Lopy jika terjadi, dan itu merupakan hal yang bisa diperkirakan, karena ketidakhadirannya tanpa mengontrak pemain lain akan membuat keadaan jauh lebih sulit.

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  • Apakah Al Ittihad akan mematahkan sayapnya?

    Beberapa hari lalu, Al Ittihad memiliki kelimpahan jumlah pemain yang jelas di lini sayap, dengan kehadiran pemain sekelas Moussa Diaby dari Prancis, Steven Bergwijn dari Belanda, Roger Fernandez dari Portugal, serta Marwan Al Sahafi dan Abdulrahman Al Aboud.

    Namun, kelimpahan itu mulai memudar, akibat cedera parah yang dialami Roger Fernandez pada ligamen silang, yang membuat musimnya nyaris berakhir, ditambah kemungkinan hengkangnya sang bintang asal Prancis, Moussa Diaby, ke Inter Milan atau Bayer Leverkusen.

    Diaby mungkin menuai kritik luas dari para pendukung Al Ittihad, tetapi apa yang ia tampilkan pada laga melawan Al Jazira menegaskan kualitasnya, serta kemampuannya untuk menciptakan perbedaan setiap kali sang pelatih mampu memanfaatkan potensinya secara optimal.

    Kepergian Diaby akan membuat lini sayap Al Ittihad pincang, karena ia akan menjadi pemain sayap kanan kedua yang absen dari tim, setelah Roger Fernandez, sehingga pemain muda Marwan Al Sahafi akan mendapati dirinya sendirian di sisi tersebut.

    Karena itu, bertahannya sang pemain sayap asal Prancis, bersama Steven Bergwijn dari Belanda di sisi lain, dengan adanya alternatif kuat seperti Marwan Al Sahafi, Abdulrahman Al Aboud, dan Ahmed Al Ghamdi, akan menjamin kedalaman skuad yang lebih besar, serta memberikan tim banyak solusi yang mumpuni.

  • Nesyri: Jawaban Akhir?

    Diaby bukanlah satu-satunya pemain yang bisa meninggalkan Al-Ittihad, khususnya dari lini serang, karena daftar pemain yang hengkang juga bisa mencakup penyerang Maroko Youssef En-Nesyri, di tengah sejumlah laporan tentang ketidakyakinan Vicente atas kemampuannya.

    Meski ia menciptakan gol keempat ke gawang Al-Jazira, penyerang Maroko itu tampil tidak sesuai level yang diharapkan, dan hal ini memperkuat kembali pembicaraan tentang kepergiannya, sesuatu yang tidak bisa ditunda lebih lama lagi.

    Jika En-Nesyri hengkang, maka Al-Ittihad dituntut untuk merekrut penyerang baru, sesuatu yang akan sulit dilakukan dengan semakin dekatnya penutupan bursa transfer musim panas di liga-liga Eropa.

    Sebagian pihak mungkin berpikir untuk cukup mengandalkan duet Saleh Al-Shehri dan pemain Nigeria George Ilenikhena di jantung lini serang, namun skenario ini tampak terlalu muluk, dan bisa menghancurkan musim Al-Ittihad jika benar-benar dijalankan.

    Memang benar Al-Shehri memiliki pengalaman yang besar, tetapi ia sudah lama absen dari lapangan, ditambah cedera-cederanya yang berulang, yang membuat ketergantungan padanya sebagai penyerang utama atau bahkan pelapis menjadi salah satu bentuk perjudian.

    Pada saat yang sama, tidak bisa mengandalkan Ilenikhena seorang diri, terlebih di tengah minimnya pengalamannya, serta sulitnya membebankan tanggung jawab lini serang tim sebesar Al-Ittihad secara langsung kepadanya, apalagi setelah ia absen dari tim di sebagian besar musim lalu.

    Yang lebih berbahaya, Ilenikhena sendiri bisa saja meninggalkan Al-Ittihad, di tengah keinginan sejumlah klub Eropa untuk mendapatkan jasanya, yang akan membuat posisi Al-Ittihad semakin sulit di musim baru, bahkan seandainya En-Nesyri tidak hengkang.

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  • Celah tersembunyi

    Celah-celah ini tampak jelas bagi semua orang, namun ada celah lain yang tersembunyi dalam skuad Al-Ittihad, yaitu di posisi bek kanan, meski ada 3 pemain yang mengisi posisi tersebut dalam daftar klub Saudi itu.

    Meski Muhannad Al-Shanqiti termasuk salah satu bek sayap terbaik di Liga Saudi, ia lebih menonjol pada sisi ofensif, sementara meninggalkan ruang yang sangat luas di lini belakang, yang bisa dimanfaatkan oleh klub-klub rival.

    Namun masalah terbesar muncul ketika Al-Shanqiti sendiri absen, seperti yang terjadi saat menghadapi Al-Jazira, di mana Vicente tidak menurunkan penggantinya, Ahmed Al-Jelaidan, melainkan mencoba menempatkan bek asal Serbia, Jan Carlo Simic, di posisi tersebut.

    Simic gagal meredam bahaya Milson, sayap Al-Jazira, sebelum akhirnya Al-Jelaidan turun bermain, sehingga semua orang menyadari alasan yang membuat Vicente tidak menurunkannya, yaitu keterburu-buruan dan kecerobohan yang menyebabkannya melakukan kesalahan fatal di dekat garis kotak penalti.

    Kecerobohan ini juga menjadi ciri khas Al-Jelaidan pada musim lalu, bahkan ia mendapatkan kartu merah setelah melakukan tekel berbahaya saat menghadapi Al-Nassr pada babak 16 besar turnamen Piala Pelayan Dua Kota Suci.

    Bahkan opsi ketiga, Fawaz Al-Sqoor, juga mengalami masalah yang jelas di sisi pertahanan, sehingga mengamankan sisi ini dalam laga-laga besar menjadi tugas yang nyaris mustahil, yang bisa membuat "Sang Harimau" membayar mahal.

  • Pesan untuk Federasi: Tutup Pintunya!

    Semua hal ini menegaskan bahwa tugas terbesar manajemen Al-Ittihad pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung adalah menutup pintu bagi kepergian pemain-pemain intinya, bahkan para pemain cadangan jika jumlah pemain tidak mencukupi.

    Krisis "Sang Doyen" di lini tengah pada dasarnya bermula dari melepas para pemainnya, seperti Fabinho, bersamaan dengan sejumlah cedera, sehingga masalah ini tidak boleh meluas ke posisi-posisi lain di lapangan, seperti kedua sayap dan penyerang murni.

    Setelah mempertahankan semua bintang, manajemen Al-Ittihad harus memperkuat tim dengan setidaknya satu transfer di lini tengah, sembari bersiap untuk merampungkan transfer-transfer baru guna meningkatkan kualitas tim di pertengahan musim.

    Itu jika Al-Ittihad memang ingin bangkit dari musim penuh bencana yang terjadi pada musim lalu, dan meraih hasil-hasil bagus, khususnya di ajang Liga Arab Saudi dan Liga Champions Asia Elite.

    Adapun melepas para bintang tanpa mendatangkan pengganti yang sepadan, atau merekrut pengganti dengan kualitas lebih rendah, hal itu tidak akan berarti apa-apa selain mengulangi kesalahan yang sama sambil menantikan hasil yang baru, dan itu jelas tidak akan terjadi.

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