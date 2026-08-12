Mungkin skuad Al-Ittihad tidak terlihat buruk, karena mereka memiliki kelimpahan pemain di lini pertahanan dan lini serang, namun di antara keduanya terdapat kekosongan posisi yang jelas di lini tengah, yang sama sekali tidak bisa diabaikan dalam kondisi apa pun.

Al-Ittihad memasuki musim baru tanpa 3 pemain lini tengah yang ada dalam skuadnya musim lalu, yaitu pemain Brasil Fabinho yang hengkang setelah kontraknya berakhir, serta pemain Mali Mamadou Doumbia dan Hamed Al-Ghamdi yang mengalami cedera panjang.

Selain itu, gelandang lainnya Faisal Al-Ghamdi hampir dipastikan pindah ke klub Neom, menjadikannya pemain terbaru yang meninggalkan tim di lini tengah.

Sebagai gantinya, Al-Ittihad berhasil mengontrak pemain Senegal Dion Lopy dari Almeria, dan Rakan Al-Kaabi dari Al-Feiha, dengan penegasan mengenai keinginan tim untuk mengontrak pemain asing baru di posisi yang sama, sesuatu yang sangat diperlukan dan tak tergantikan.

Meski merekrut Rakan Al-Kaabi, Vesin dalam pertandingan resmi pertamanya mengandalkan pemain muda Farha Al-Shamrani di lini tengah, di samping Dion Lopy, dan meski menampilkan pertandingan yang bagus, ia terlihat sedikit ceroboh karena faktor usia, hingga ia mendapatkan kartu kuning di awal pertandingan.

Sikap agresif yang wajar ini bisa membuat Al-Ittihad membayar mahal dalam pertandingan-pertandingan yang lebih sulit, sehingga menjadi penting untuk menemukan pemain baru di lini tengah, agar bisa menjadi pemain inti di samping Lopy dan pemain Aljazair Houssem Aouar.

Transfer baru yang dibutuhkan itu tujuannya bukan hanya untuk bermain sebagai pemain inti, tetapi juga untuk menghadirkan kedalaman skuad, guna menutupi absennya Dion Lopy jika terjadi, dan itu merupakan hal yang bisa diperkirakan, karena ketidakhadirannya tanpa mengontrak pemain lain akan membuat keadaan jauh lebih sulit.