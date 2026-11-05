Parker pernah membawa Fulham, Bournemouth, dan Burnley meraih promosi. Dengan mempertimbangkan rekam jejak itu serta hubungan profesionalnya dengan klub, apakah ia pilihan yang paling masuk akal bagi West Ham saat ini? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Jarvis, mantan winger West Ham yang berbicara dalam rangka inisiatif Midnite Express yang menghadirkan pengalaman perjalanan unik bagi suporter pada hari pertandingan, ia mengatakan kepada GOAL: “Nama Eddie Howe dan nama-nama lain sempat ramai disebut, tetapi menurut saya, secara realistis ini keputusan yang sangat masuk akal. Rekam jejaknya di Championship sangat bagus. Ia mengenal klub ini. Ia punya ikatan dengan klub, yang saya kira membantu.

“Hal penting yang ingin saya katakan tentang Scott Parker adalah menurut saya ia komunikator yang luar biasa. Saya rasa itu akan sangat, sangat membantu tim. Soal Nuno, saya tidak tahu, saya tidak berada di dalam skuad, jadi saya tidak tahu seberapa baik ia berkomunikasi. Namun, saya rasa Anda bisa melihat bahwa tim-tim Scott Parker sangat terlatih. Mereka tahu persis apa yang harus dilakukan.

“Saya rasa itulah yang diharapkan semua orang dari Nuno, dan menurut saya mereka tidak sepenuhnya melihat itu. Nuno berada di sana cukup lama, menurut saya jauh lebih lama daripada yang dibayangkan orang. Saya rasa penonton dan suporter mungkin berharap ada sedikit lebih banyak konsistensi dalam struktur permainan.

“Sementara itu, ketika Scott Parker datang, para pemain akan menghormatinya. Para pemain akan tahu apa yang telah ia capai dalam kariernya sebagai pemain dan sebagai manajer. Rekam jejaknya pun sangat bagus. Saya rasa ia mampu menyampaikan gagasannya hingga diterapkan di lapangan. Ia mampu berkomunikasi dengan para pemain secara individu maupun sebagai tim, serta menyampaikan maksudnya dengan jelas. Menurut saya, ia membawa diri dengan sangat baik di hadapan pers. Ia berbicara dengan sangat baik. Ia memahami posisi yang dihadapinya dalam pekerjaan apa pun sebagai manajer. Menurut saya, ia sangat cocok.

“Meski semua orang mengatakan keputusan itu tergesa-gesa, keras, dan cepat, sekarang keputusan sudah dibuat dan ia sudah pergi. Jika dipikir-pikir, ada jeda internasional, jadi ini bisa menjadi awal yang sempurna bagi seorang manajer.”