Scott Parker, spesialis promosi dari Championship, adalah 'pilihan yang masuk akal' bagi West Ham, tetapi akankah ia mendapat dukungan yang tepat untuk sukses di Liga Primer?
West Ham United beralih ke Parker setelah memecat Nuno
Mantan pelatih Wolves, Tottenham, dan Nottingham Forest itu gagal menyelamatkan West Ham dari ancaman degradasi musim lalu, tetapi awalnya tetap dipercaya untuk membawa klub tersebut langsung kembali ke kasta tertinggi.
Namun, baru 13 pertandingan berjalan pada musim 2026/27, ketika West Ham mengoleksi 22 poin dan menelan dua kekalahan beruntun, Nuno diberhentikan. Sejumlah calon penggantinya, termasuk mantan pelatih Newcastle Eddie Howe, sempat disebut-sebut sebelum kembalinya Parker ke lingkungan yang sudah dikenalnya dengan kontrak berdurasi dua setengah tahun diumumkan.
Parker, yang mencatatkan 18 penampilan bersama timnas Inggris, pernah menghabiskan empat tahun sebagai pemain West Ham dan tampil 129 kali. Ia meninggalkan Upton Park setelah klub tersebut terdegradasi dari Liga Primer Inggris pada 2011. Rekam jejak kepelatihannya di kompetisi kasta kedua terbilang mengesankan.
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Parker promosi bersama Fulham, Bournemouth, dan Burnley
Parker pernah membawa Fulham, Bournemouth, dan Burnley meraih promosi. Dengan mempertimbangkan rekam jejak itu serta hubungan profesionalnya dengan klub, apakah ia pilihan yang paling masuk akal bagi West Ham saat ini? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Jarvis, mantan winger West Ham yang berbicara dalam rangka inisiatif Midnite Express yang menghadirkan pengalaman perjalanan unik bagi suporter pada hari pertandingan, ia mengatakan kepada GOAL: “Nama Eddie Howe dan nama-nama lain sempat ramai disebut, tetapi menurut saya, secara realistis ini keputusan yang sangat masuk akal. Rekam jejaknya di Championship sangat bagus. Ia mengenal klub ini. Ia punya ikatan dengan klub, yang saya kira membantu.
“Hal penting yang ingin saya katakan tentang Scott Parker adalah menurut saya ia komunikator yang luar biasa. Saya rasa itu akan sangat, sangat membantu tim. Soal Nuno, saya tidak tahu, saya tidak berada di dalam skuad, jadi saya tidak tahu seberapa baik ia berkomunikasi. Namun, saya rasa Anda bisa melihat bahwa tim-tim Scott Parker sangat terlatih. Mereka tahu persis apa yang harus dilakukan.
“Saya rasa itulah yang diharapkan semua orang dari Nuno, dan menurut saya mereka tidak sepenuhnya melihat itu. Nuno berada di sana cukup lama, menurut saya jauh lebih lama daripada yang dibayangkan orang. Saya rasa penonton dan suporter mungkin berharap ada sedikit lebih banyak konsistensi dalam struktur permainan.
“Sementara itu, ketika Scott Parker datang, para pemain akan menghormatinya. Para pemain akan tahu apa yang telah ia capai dalam kariernya sebagai pemain dan sebagai manajer. Rekam jejaknya pun sangat bagus. Saya rasa ia mampu menyampaikan gagasannya hingga diterapkan di lapangan. Ia mampu berkomunikasi dengan para pemain secara individu maupun sebagai tim, serta menyampaikan maksudnya dengan jelas. Menurut saya, ia membawa diri dengan sangat baik di hadapan pers. Ia berbicara dengan sangat baik. Ia memahami posisi yang dihadapinya dalam pekerjaan apa pun sebagai manajer. Menurut saya, ia sangat cocok.
“Meski semua orang mengatakan keputusan itu tergesa-gesa, keras, dan cepat, sekarang keputusan sudah dibuat dan ia sudah pergi. Jika dipikir-pikir, ada jeda internasional, jadi ini bisa menjadi awal yang sempurna bagi seorang manajer.”
Akankah Parker mendapat kesempatan lagi di Liga Primer?
Parker bisa dianggap sebagai pilihan yang sesuai untuk situasi tertentu karena ia berpengalaman membawa tim promosi dari Championship. Bisakah ia menjadi solusi jangka panjang? Rekornya sebagai manajer di Premier League bisa lebih baik, tetapi itu mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kemampuannya sebagai peracik strategi di kasta tertinggi.
Jarvis menambahkan soal gambaran yang lebih besar: “Saya sulit menerima argumen bahwa dialah sosok yang akan membawa West Ham promosi, lalu membawa mereka ke enam besar. Dia belum mampu melakukan itu bersama klub-klub yang pernah dibawanya promosi.
“Di sisi lain, apakah dia mendapat dukungan? Apakah dia punya pemain yang dibutuhkan? Kesenjangannya sangat besar ketika dia membawa tim promosi. Jarak antara Championship dan Premier League begitu lebar. Itu terlihat dari ketiga tim yang promosi: semuanya terdegradasi. Jadi, kesenjangannya memang sangat besar.
“Dalam beberapa tahun terakhir, kita melihat tim-tim promosi harus mengeluarkan setidaknya 150 juta bahkan hanya untuk bisa mendekati level yang dibutuhkan. Jadi, itu sebenarnya bukan semata-mata karena dia. Itu bergantung pada ambisi klub dan kemampuan finansial mereka.
“Saya akan melihatnya sebagai solusi jangka pendek. Dia orang yang tepat untuk datang ke West Ham saat ini dan menyatukan mereka, meski mereka sebenarnya tidak sedang menjalani rentetan hasil buruk. Mereka kalah dalam dua pertandingan. Itu tentu tidak ideal. Namun, mereka masih berada dalam persaingan. Satu kemenangan lagi, mereka akan kembali naik. Situasinya bisa berubah sangat cepat.
“Saya juga berpikir bahwa, bergantung pada situasinya, posisi akhir mereka dan apa yang terjadi musim ini, jika dia bekerja dengan baik dan membawa mereka promosi, klub harus mempertimbangkan untuk mendukungnya. Lihat saja ketiga klub yang promosi musim lalu. Semuanya mengeluarkan dana yang sangat besar, dan lihat posisi mereka saat ini.”
- Midnite
Jadwal West Ham 2026-27: Laga sengit dengan enam gol jadi pembuka bagi Parker
Parker untuk pertama kalinya memimpin tim, dibantu oleh Steve Potts, Gerard Prenderville, Billy Lepine, serta mantan rekan setimnya, Mark Noble, yang kini menjabat direktur olahraga, saat West Ham menghadapi Cardiff pada Rabu. Dalam laga seru itu, West Ham bangkit dari ketertinggalan tiga gol di Wales Selatan untuk meraih hasil imbang dramatis 3-3.
Lawatan ke Blackburn pada Sabtu akan menjadi laga terakhir West Ham sebelum jeda internasional terbaru. Laga pertama manajer baru mereka di bangku cadangan London Stadium akan berlangsung saat Preston, yang tengah kesulitan, bertandang ke ibu kota Inggris pada 21 November.
Midnite, Mitra Utama Wolverhampton Wanderers untuk musim 2026/27, menyediakan perjalanan dengan bus mewah melalui ‘Midnite Express’bagi 100 suporter Wolverhampton Wanderers. Mereka akan menempuh perjalanan pulang-pergi sejauh sekitar 209 km untuk menyaksikan tim kesayangan mereka menghadapi Wrexham, klub glamor di liga tersebut, Sabtu ini, 7 November.
Para suporter akan ditemani legenda klub Wolverhampton Wanderers, Steve Bull, Carl Ikeme, dan Matt Jarvis, di dalam bus tersebut. Mereka juga akan mengikuti kuis seputar klub dan sesi tanya jawab langsung, dengan kesempatan memenangi hadiah eksklusif.
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