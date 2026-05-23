Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Scott McTominay tetap bertahan! Napoli menolak tawaran dari Liga Premier dan Arab Saudi sementara pembicaraan mengenai kontrak baru terus berlanjut
McTominay dianggap tak tersentuh di Naples
Meskipun ada minat yang besar dari Inggris dan iming-iming kekayaan Liga Pro Arab Saudi, Napoli telah menutup rapat pintu bagi kemungkinan kepergian McTominay pada bursa transfer musim panas ini. Bahkan, menurut Tuttosport, Partenopei telah menolak tawaran dari dua klub Liga Premier dan satu klub Arab Saudi yang ingin menguji tekad mereka.
Mantan pemain Manchester United ini telah membuktikan dirinya sebagai pemain yang menonjol di Serie A, dan petinggi klub memandangnya sebagai pilar untuk proyek-proyek masa depan mereka. Meskipun ada laporan yang mengindikasikan kemungkinan kembalinya ke Liga Premier, raksasa Italia ini tidak berniat membiarkan McTominay hengkang hanya dua tahun setelah kedatangannya.
- Getty Images Sport
Kontrak jangka panjang baru sedang dibahas
Untuk mencegah minat dari klub lain, Napoli bergerak cepat untuk mengikat McTominay dengan kontrak baru yang sangat menguntungkan. Pembicaraan saat ini berlangsung dengan cepat untuk memperpanjang masa tinggalnya hingga 2030, dengan opsi perpanjangan hingga 2031. Hal ini secara efektif akan membuat pemain berusia 29 tahun tersebut mengabdikan sisa masa jayanya kepada Azzurri, disertai dengan kenaikan gaji yang signifikan untuk mencerminkan statusnya sebagai salah satu pemain terbaik di liga.
McTominay sebelumnya telah berbicara tentang kebahagiaannya di Italia, dengan menyatakan: "Agen saya belum berkomunikasi dengan siapa pun mengenai masa depan saya. Dia hanya berbicara dengan saya dan dengan klub. Dia belum mengatakan apa pun kepada media. Saya sangat bahagia di sini dan, sejauh yang saya ketahui, saya adalah pemain Napoli; itu satu-satunya hal yang saya pikirkan. Masa depan sangat penting dan saya bisa membayangkan diri saya berada di Napoli untuk waktu yang lama."
Italiano merebut posisi terdepan di bangku cadangan
Meskipun skuad tetap stabil, jajaran kepelatihan diprediksi akan mengalami perombakan besar-besaran. Laporan tersebut menambahkan bahwa Vincenzo Italiano muncul sebagai kandidat terkuat untuk menggantikan Antonio Conte, yang diperkirakan akan mengundurkan diri setelah laga terakhir liga melawan Udinese. Presiden Aurelio De Laurentiis telah lama mengagumi pelatih Bologna saat ini, setelah dua kali gagal merekrutnya pada tahun 2021 dan 2024.
Aturan 'ketiga kalinya adalah pesona' tampaknya berlaku saat Napoli mempersiapkan kontrak dua tahun dengan opsi untuk musim ketiga bagi Italiano. Pergeseran taktis akan signifikan, tetapi klub tetap berkomitmen pada staf inti mereka, dengan direktur olahraga Giovanni Manna yang akan tetap menjabat meskipun ada minat dari Roma. Tuttosport lebih lanjut menyarankan bahwa mantan bos Napoli Maurizio Sarri sedang menuju Atalanta daripada kembali ke Naples.
- Getty Images
Klub-klub besar Liga Premier mengincar Vergara
Sementara McTominay tetap bertahan, talenta Napoli lainnya menarik minat besar dari Inggris. Antonio Vergara dilaporkan telah menjadi sasaran tawaran resmi senilai antara €25 juta hingga €30 juta dari sebuah klub papan atas Liga Premier. Gelandang berusia 23 tahun ini juga telah menarik perhatian dua klub besar Serie A, sehingga berpotensi memicu persaingan penawaran menjelang bursa transfer musim panas.
Napoli menghadapi keputusan sulit terkait pemain muda ini, karena keuntungan modal yang signifikan dapat membantu mendanai bursa transfer pertama Italiano. Namun, untuk saat ini, prioritas klub tetap mempertahankan inti dari starting XI, memastikan bahwa manajer berikutnya memiliki alat yang diperlukan untuk bersaing memperebutkan Scudetto sekali lagi.