Scott McTominay tetap bertahan! Napoli menolak tawaran dari Liga Premier dan Arab Saudi sementara pembicaraan mengenai kontrak baru terus berlanjut

Untuk mencegah minat dari klub lain, Napoli bergerak cepat untuk mengikat McTominay dengan kontrak baru yang sangat menguntungkan. Pembicaraan saat ini berlangsung dengan cepat untuk memperpanjang masa tinggalnya hingga 2030, dengan opsi perpanjangan hingga 2031. Hal ini secara efektif akan membuat pemain berusia 29 tahun tersebut mengabdikan sisa masa jayanya kepada Azzurri, disertai dengan kenaikan gaji yang signifikan untuk mencerminkan statusnya sebagai salah satu pemain terbaik di liga.

McTominay sebelumnya telah berbicara tentang kebahagiaannya di Italia, dengan menyatakan: "Agen saya belum berkomunikasi dengan siapa pun mengenai masa depan saya. Dia hanya berbicara dengan saya dan dengan klub. Dia belum mengatakan apa pun kepada media. Saya sangat bahagia di sini dan, sejauh yang saya ketahui, saya adalah pemain Napoli; itu satu-satunya hal yang saya pikirkan. Masa depan sangat penting dan saya bisa membayangkan diri saya berada di Napoli untuk waktu yang lama."



