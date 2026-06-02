Scott McTominay siap bertugas di Piala Dunia setelah menikmati liburan prakompetisi yang cerah bersama pacarnya, Cam Reading, yang dijuluki ‘Ratu Italia’

Sejak pindah dari Manchester ke Italia Selatan pada musim panas 2024, McTominay telah mengalami perkembangan yang luar biasa. Tak lagi sekadar opsi rotasi di Old Trafford, gelandang ini kini menjadi jantung dari klub raksasa Serie A tersebut, membawa mereka meraih gelar liga bersejarah. Dampaknya begitu besar hingga para penggemar setempat sepenuhnya menerimanya, sementara pasangannya, Cam Reading, dijuluki "Ratu Italia" oleh para pendukung Napoli yang fanatik.

Kini bersiap untuk mewakili Skotlandia di Piala Dunia 2026, McTominay memilih untuk menikmati sinar matahari dalam liburan santai bersama pacarnya, Cam Reading, menjelang turnamen tersebut. Pasangannya membagikan sekilas momen liburan mereka bersama, dengan mengunggah foto-foto pasangan tersebut di Instagram.



