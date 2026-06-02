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Scott McTominay siap bertugas di Piala Dunia setelah menikmati liburan prakompetisi yang cerah bersama pacarnya, Cam Reading, yang dijuluki ‘Ratu Italia’
Kehidupan sebagai Raja Napoli
Sejak pindah dari Manchester ke Italia Selatan pada musim panas 2024, McTominay telah mengalami perkembangan yang luar biasa. Tak lagi sekadar opsi rotasi di Old Trafford, gelandang ini kini menjadi jantung dari klub raksasa Serie A tersebut, membawa mereka meraih gelar liga bersejarah. Dampaknya begitu besar hingga para penggemar setempat sepenuhnya menerimanya, sementara pasangannya, Cam Reading, dijuluki "Ratu Italia" oleh para pendukung Napoli yang fanatik.
Kini bersiap untuk mewakili Skotlandia di Piala Dunia 2026, McTominay memilih untuk menikmati sinar matahari dalam liburan santai bersama pacarnya, Cam Reading, menjelang turnamen tersebut. Pasangannya membagikan sekilas momen liburan mereka bersama, dengan mengunggah foto-foto pasangan tersebut di Instagram.
Hasil karya seorang "penggemar pemulihan"
Musim 2024-25 menjadi saksi pencapaian McTominay yang melampaui ekspektasi banyak orang saat ia meninggalkan Liga Premier. Ia dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Musim Ini di Serie A dan secara mengejutkan masuk dalam nominasi Ballon d’Or, mengungguli bintang-bintang dunia seperti Erling Haaland dan Jude Bellingham. Lonjakan performa ini bukanlah kebetulan; ini adalah hasil dari mentalitas "recovery geek" yang membuatnya mengadopsi terapi cahaya merah dan kacamata penahan cahaya biru untuk memastikan performa puncak.
Terlepas dari penghargaan individu yang diraihnya, McTominay tetap berpegang teguh pada etos kerja yang ditanamkan padanya sejak masa mudanya. Ia adalah salah satu dari sedikit pesepakbola langka, salah satu yang terakhir dibentuk oleh sistem akademi Manchester United pada era Sir Alex Ferguson. Obsesi tanpa kompromi terhadap standar tinggi inilah yang ingin ia bawa ke panggung internasional musim panas ini.
Obsesi terhadap performa tinggi
Persiapan McTominay menjelang Piala Dunia sama telitinya dengan latihan taktisnya di bawah asuhan Conte. "Saya selalu bangga karena kondisi fisik saya sangat prima dan ingin terus bermain selama mungkin," katanya. "Menurut saya, itu hal yang mendasar." Bahkan saat sedang libur, gelandang ini tetap fokus pada peningkatan-peningkatan kecil yang telah mengubahnya menjadi salah satu pemain box-to-box paling efektif di dunia sepak bola.
Dalam wawancara baru-baru ini, ia datang 30 menit lebih awal - bukti disiplin yang membuatnya menjadi favorit setiap manajer yang pernah melatihnya. "Kami telah menyelesaikan latihan hari ini, jadi saya hanya beristirahat sebelum pertandingan berikutnya," jelasnya selama sesi tersebut. Bagi McTominay, setiap momen istirahat adalah langkah yang diperhitungkan untuk memastikan ia dapat mendominasi lini tengah selama 90 menit.
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Menyesuaikan diri dengan budaya baru
McTominay tidak hanya tampil gemilang di lapangan; ia juga telah sepenuhnya beradaptasi dengan gaya hidup Italia. Meskipun Antonio Conte dikenal sebagai pelatih yang sangat disiplin di lapangan latihan, ia juga berperan dalam proses adaptasi budaya sang gelandang. McTominay mengakui bahwa belajar bahasa Italia merupakan tantangan, namun ia menghadapinya dengan semangat yang sama seperti saat ia berlatih di gym.
Berbicara tentang kendala bahasa, McTominay mengatakan: "Bahasa Italia tidak mudah, karena saya berbicara dengan cepat. Namun, setiap kali saya mendengarkan orang-orang berbicara dalam bahasa Italia, mereka berbicara sangat cepat! Saya menyerap sedikit demi sedikit saat sesi latihan, di hotel, dan di kota." Dengan Piala Dunia yang semakin dekat, pria yang sering dibandingkan dengan "pemimpin baru" di Naples ini siap membuktikan bahwa ia dapat menunjukkan kewibawaan yang sama di panggung terbesar di dunia.