Scott McTominay secara pedas disebut sebagai ‘pemain biasa-biasa saja’ oleh ikon Serie A, sementara mantan bintang Man Utd itu disebut tidak ada yang istimewa setelah meraih penghargaan Pemain Terbaik Tahun Ini dan nominasi Ballon d’Or

Nainggolan, yang dikenal karena sifatnya yang blak-blakan dan gaya bermainnya yang tanpa kompromi saat berada di puncak kariernya di Italia, tidak berhenti pada McTominay. Pemain asal Belgia itu kemudian membandingkan kemampuannya dengan para bintang sepak bola modern, dengan mengklaim bahwa dirinya lebih unggul daripada McTominay dan Hakan Calhanoglu dari Inter, meskipun ia mengakui bahwa pemain timnas Italia, Nicolo Barella, berada di puncak daftar tersebut.

"Pada masa jayaku, aku lebih baik darinya (McTominay) dan Hakan Calhanoglu, tapi aku menempatkan Nicolo Barella di atas diriku," lanjut Nainggolan. "Dia tidak selalu mencetak banyak gol, tapi ketika dia mencetak gol, gol-gol itu penting, dan kamu selalu bisa merasakan perbedaannya saat dia bermain. Saya sangat menyukai Kevin De Bruyne, dia melihat hal-hal yang tidak dilihat orang lain. Saya akan menempatkannya di atas saya. Dan jika Anda menyebut Luka Modric… dia selalu menjadi salah satu yang terbaik di dunia."