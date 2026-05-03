Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Scott McTominay secara pedas disebut sebagai ‘pemain biasa-biasa saja’ oleh ikon Serie A, sementara mantan bintang Man Utd itu disebut tidak ada yang istimewa setelah meraih penghargaan Pemain Terbaik Tahun Ini dan nominasi Ballon d’Or
Nainggolan melontarkan kritik pedas terhadap McTominay
Sejak kepindahannya senilai £26 juta ($35 juta) dari Old Trafford pada tahun 2024, McTominay telah menjadi kejutan bagi Napoli, meraih penghargaan MVP Serie A dan membawa klub tersebut meraih gelar Scudetto keempat mereka berkat gol akrobatik yang menakjubkan saat melawan Cagliari. Namun, mantan gelandang Roma dan Inter Milan, Radja Nainggolan, memicu kontroversi dengan meremehkan McTominay dalam ulasan tajamnya mengenai permainan sang pemain Skotlandia.
Meskipun telah mencetak 26 gol dalam 76 penampilan dan dinominasikan untuk Ballon d'Or, Nainggolan percaya bahwa pemain berusia 29 tahun itu kurang memiliki kematangan yang dibutuhkan untuk level tertinggi. "Saya tidak menyukainya," kata Nainggolan kepada Sky Calcio Unplugged. "Dia mencetak banyak gol, tapi dalam permainan secara umum… dia akan selalu mencetak 12, 13, atau 14 gol, tapi jika dia harus membangun serangan, dia tidak memiliki teknik untuk beroperasi di antara lini. Dia pemain biasa-biasa saja."
- AFP
Membandingkan para gelandang legendaris Serie A
Nainggolan, yang dikenal karena sifatnya yang blak-blakan dan gaya bermainnya yang tanpa kompromi saat berada di puncak kariernya di Italia, tidak berhenti pada McTominay. Pemain asal Belgia itu kemudian membandingkan kemampuannya dengan para bintang sepak bola modern, dengan mengklaim bahwa dirinya lebih unggul daripada McTominay dan Hakan Calhanoglu dari Inter, meskipun ia mengakui bahwa pemain timnas Italia, Nicolo Barella, berada di puncak daftar tersebut.
"Pada masa jayaku, aku lebih baik darinya (McTominay) dan Hakan Calhanoglu, tapi aku menempatkan Nicolo Barella di atas diriku," lanjut Nainggolan. "Dia tidak selalu mencetak banyak gol, tapi ketika dia mencetak gol, gol-gol itu penting, dan kamu selalu bisa merasakan perbedaannya saat dia bermain. Saya sangat menyukai Kevin De Bruyne, dia melihat hal-hal yang tidak dilihat orang lain. Saya akan menempatkannya di atas saya. Dan jika Anda menyebut Luka Modric… dia selalu menjadi salah satu yang terbaik di dunia."
'McFratm' dari Napoli tetap menjadi pahlawan legendaris
Pandangan Nainggolan sangat kontras dengan suasana di Naples, tempat McTominay telah meraih status sebagai ikon budaya. Dalam waktu dua tahun sejak kedatangannya, gambar sang gelandang telah terpampang di berbagai mural di seluruh kota dan ia dijuluki dengan penuh kasih sayang sebagai 'McFratm' (McBrother) oleh para pendukung setia Partenopei. Dampaknya membantu Napoli merebut gelar Supercoppa Italiana pada Desember 2025, yang semakin mengukuhkan posisinya dalam sejarah klub. Meskipun Inter tampaknya siap merebut kembali gelar Serie A dari Napoli musim ini, nilai individu McTominay tetap tinggi di mata sebagian besar pengamat. Rekor golnya dari lini tengah telah menjadi faktor penting bagi tim asuhan Antonio Conte.
- AFP
Mengurai Kegagalan 'Generasi Emas' Belgia
Mantan pemain internasional Belgia itu juga mengalihkan perhatiannya ke tim nasionalnya, sambil mengemukakan pendapatnya mengenai mengapa skuad yang diperkuat Romelu Lukaku, Eden Hazard, dan Kevin De Bruyne gagal meraih trofi besar. Nainggolan telah membela timnas sebanyak 30 kali sebelum pensiun setelah tidak dipanggil untuk Piala Dunia 2018, dan ia meyakini bahwa ego yang berlebihan adalah penyebab utama kegagalan tim yang dipenuhi bintang-bintang tersebut.
"Kami memiliki Lukaku, Hazard, De Bruyne, Courtois. Ketika Anda menggabungkan semua pemain ini, ada terlalu banyak protagonis, terlalu banyak diva," jelas Nainggolan. "Mereka semua ingin menjadi protagonis, menjadi pemain terpenting, dan itu tidak bisa berhasil." Komentarnya memberikan gambaran tentang gesekan di ruang ganti yang diduga banyak orang menghambat salah satu skuad paling berbakat dalam sejarah sepak bola Eropa.