Scott McTominay 'sangat terpukul' melihat Billy Gilmour harus absen dari Piala Dunia setelah mengalami cedera 'yang sangat menyakitkan' dalam kemenangan pada laga persahabatan
Pukulan telak bagi Skotlandia
Asosiasi Sepak Bola Skotlandia (Scottish FA) mengonfirmasi kabar memilukan tersebut pada Sabtu malam, tak lama setelah kemenangan tim nasional atas Curacao. Apa yang semula diharapkan menjadi perayaan perpisahan bagi skuad asuhan Steve Clarke justru terhalangi oleh kehilangan salah satu pemain paling berpengaruh mereka, hanya beberapa hari sebelum turnamen dimulai.
Gilmour, yang telah menjadi poros lini tengah Skotlandia bersama McTominay, mengalami cedera pada babak kedua pertandingan persahabatan tersebut. Setelah melalui pemeriksaan medis, diputuskan bahwa bintang Napoli itu tidak akan bisa pulih tepat waktu untuk babak penyisihan grup, sehingga memaksanya untuk mundur sepenuhnya dari skuad.
McTominay dan rekan-rekan setimnya 'sangat terpukul'
Suasana di ruang ganti kabarnya telah berubah dari kegembiraan menjadi keheningan yang mendalam seiring menyadarnya kenyataan bahwa Gilmour tidak bisa bermain. McTominay, yang merupakan rekan setimnya di Napoli, dikabarkan "sangat terpukul" atas nasib rekan duetnya di lini tengah tersebut, mengingat keduanya telah membangun kerja sama yang sangat baik selama masa kebangkitan timnas Skotlandia di bawah asuhan Clarke.
McTominay menulis di Instagram: "Sungguh hancur hatiku untukmu, saudaraku. Sepak bola adalah permainan yang kejam dan kamu tidak pantas mengalami ini, tetaplah tegar. Para pemain, staf, dan negara ini mencintaimu."
Steve Clarke menanggapi waktu yang 'tidak tepat'
Clarke tidak menyembunyikan kekecewaannya saat membahas cedera yang dialami mantan pemain Chelsea dan Brighton tersebut. Pelatih kepala itu menekankan betapa pentingnya peran Gilmour selama perjalanan menuju kualifikasi, sehingga cedera yang terjadi pada saat ini terasa sangat sulit diterima oleh seluruh tim.
Clarke menyatakan: "Saya sangat sedih untuk Billy karena dia telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kampanye kualifikasi Piala Dunia kami. Waktu terjadinya cedera ini sungguh, sungguh kejam dan kami semua turut prihatin padanya. Dia tahu apa yang kami pikirkan tentang dirinya sebagai pesepakbola dan sebagai pribadi, dan meskipun tidak ada kata-kata yang dapat menghiburnya malam ini, saya yakin Billy akan memiliki banyak turnamen besar di depannya di masa depan."
Perhatian kini beralih ke rehabilitasi di Italia
Gilmour tidak akan tetap bersama skuad selama turnamen berlangsung, melainkan akan kembali ke Italia untuk memulai proses pemulihannya. Napoli akan mengambil alih proses rehabilitasinya dengan harapan sang playmaker dapat kembali beraksi di lapangan pada awal musim domestik berikutnya. Sebuah pernyataan dari Asosiasi Sepak Bola Skotlandia (Scottish FA) menambahkan: "Seluruh pihak yang terlibat dalam Tim Nasional Pria Skotlandia mendoakan agar Billy segera pulih. Ia kini akan kembali ke klubnya, SSC Napoli, untuk memulai rehabilitasi."
Skotlandia masih memiliki satu pertandingan persahabatan lagi sebelum kampanye Piala Dunia mereka. Mereka dijadwalkan menghadapi Bolivia di New Jersey pada Sabtu depan dalam pertandingan pemanasan terakhir mereka. Skotlandia berada di Grup C turnamen ini dan akan menghadapi Haiti serta Maroko di Boston sebelum bertolak ke Miami untuk menghadapi Brasil.