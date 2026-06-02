Getty Images
Diterjemahkan oleh
Scott McTominay menceritakan selera fashion barunya dan kecintaannya pada rambut panjang sejak pindah dari Manchester United ke petualangan sensasional bersama Napoli
Menikmati gaya hidup dan mode Italia
Hidup di Naples jelas telah memengaruhi McTominay di luar lapangan, dengan gelandang tersebut kini tampil lebih rapi dan membiarkan rambutnya tumbuh panjang. "Aku suka banget pakaian di sini, bro. Pakaiannya, cara orang-orang berpakaian, dan bahan yang mereka gunakan. Aku menikmati proses beradaptasi dengan gaya hidup seperti ini, di mana kamu harus tampil sangat, sangat rapi," jelasnya dalam wawancara dengan majalah GQ.
Bintang Skotlandia ini bahkan telah menyewa seorang penjahit untuk membantunya menjelajahi dunia gaya Italia kelas atas, memilih estetika yang bersih dengan sedikit logo.
- Getty Images Sport
Gaya baru di kawasan Mediterania
Penampilan McTominay juga mengalami perubahan, karena ia terus mempertahankan gaya rambut yang lebih panjang yang telah menarik perhatian para penggemar di seluruh dunia. "Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya sama sekali tidak pernah berpikir, 'Saya akan membiarkan rambut ini tumbuh sampai panjang tertentu.'"
Ia menambahkan: "Saat saya di Manchester, saya sering mengganti gaya rambut, sedangkan sekarang saya telah menemukan sesuatu yang membuat saya merasa nyaman, dan saya sebenarnya menikmati memiliki rambut yang lebih panjang. Jujur saja, ini jauh lebih mudah," akunya, menyiratkan bahwa lingkungan Mediterania telah membuatnya merasa lebih nyaman dengan dirinya sendiri.
- (C)Getty Images
Menelusuri jejak sejarah bersama Skotlandia
Menjelang ulang tahunnya yang ke-30, McTominay bertekad untuk menikmati Piala Dunia yang akan datang di Amerika Utara alih-alih membiarkan tekanan menguasai dirinya. "Yang saya inginkan, bahkan selama masa persiapan, adalah menikmati setiap menitnya," katanya. "Saya tidak ingin nanti ketika berusia 40 atau 50 tahun, saya menoleh ke belakang dan berpikir, 'Dulu saya terlalu cemas, saya terlalu tegang.' Seiring bertambahnya usia, saya menyadari bahwa karier itu singkat. Anda harus menikmatinya."
Bagi Skotlandia, tujuannya sederhana namun ambisius: lolos dari babak penyisihan grup untuk pertama kalinya dalam sejarah negara tersebut.
Mengolok-olok Hojlund dan warisan tendangan salto
McTominay saat ini sedang bersiap untuk memimpin Skotlandia ke Piala Dunia pertamanya dalam 28 tahun, sebuah prestasi yang terwujud berkat tendangan salto ikoniknya melawan Denmark pada babak kualifikasi. Gol tersebut begitu legendaris hingga ia dan Billy Gilmour menempelkan setiap foto dari pertandingan itu di loker Rasmus Hojlund untuk mengingatkan rekan setim mereka di Napoli itu tentang kegagalan Denmark lolos ke Piala Dunia. McTominay bercanda bahwa sang striker "tak bisa lagi menonton tendangan salto itu" setelah canda-canda tanpa henti di lapangan latihan.
Tendangan tersebut telah menjadi fenomena budaya di Skotlandia hingga diabadikan dalam uang kertas. Sebuah mural gol tersebut juga berdiri megah di luar Hampden Park, meskipun McTominay tetap rendah hati mengenai pengakuan tersebut. "Saya sangat bersyukur atas hal itu, tetapi saya hampir merasa sedikit... bukan rasa malu, tetapi ketika itu terpampang di atas sana, di mana semua pemain dapat melihatnya saat latihan... kepala besar saya di sisi sebuah gedung adalah sesuatu yang sedikit tidak nyata bagi saya," katanya.