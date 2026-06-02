McTominay saat ini sedang bersiap untuk memimpin Skotlandia ke Piala Dunia pertamanya dalam 28 tahun, sebuah prestasi yang terwujud berkat tendangan salto ikoniknya melawan Denmark pada babak kualifikasi. Gol tersebut begitu legendaris hingga ia dan Billy Gilmour menempelkan setiap foto dari pertandingan itu di loker Rasmus Hojlund untuk mengingatkan rekan setim mereka di Napoli itu tentang kegagalan Denmark lolos ke Piala Dunia. McTominay bercanda bahwa sang striker "tak bisa lagi menonton tendangan salto itu" setelah canda-canda tanpa henti di lapangan latihan.

Tendangan tersebut telah menjadi fenomena budaya di Skotlandia hingga diabadikan dalam uang kertas. Sebuah mural gol tersebut juga berdiri megah di luar Hampden Park, meskipun McTominay tetap rendah hati mengenai pengakuan tersebut. "Saya sangat bersyukur atas hal itu, tetapi saya hampir merasa sedikit... bukan rasa malu, tetapi ketika itu terpampang di atas sana, di mana semua pemain dapat melihatnya saat latihan... kepala besar saya di sisi sebuah gedung adalah sesuatu yang sedikit tidak nyata bagi saya," katanya.



