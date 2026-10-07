Scott McTominay kembali berlatih penuh bersama Napoli setelah menerima izin medis resmi usai operasi jantung

McTominay telah kembali berlatih penuh setelah menjalani operasi ablasi korektif yang sukses bulan lalu, seperti dikonfirmasi oleh ESPN. Pemain berusia 29 tahun itu didiagnosis mengalami aritmia jinak ringan setelah ditarik keluar pada menit ke-56 dalam laga Napoli melawan Como pada awal musim ini.

Napoli telah memantau tanda-tanda vital sang pemain dengan menggunakan teknologi wearable canggih sebelum mengirimnya ke Spire Manchester Hospital. Dalam pernyataan resmi, klub mengumumkan: "Pada Rabu, Scott McTominay menjalani tes diagnostik lanjutan, yang menunjukkan bahwa ia fit untuk bermain. Karena itu, [ia] kembali berlatih bersama sisa tim setelah periode berlatih secara terpisah."