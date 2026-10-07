Getty Images Sport
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Scott McTominay kembali berlatih penuh bersama Napoli setelah menerima izin medis resmi usai operasi jantung
Izin medis resmi telah dikonfirmasi
McTominay telah kembali berlatih penuh setelah menjalani operasi ablasi korektif yang sukses bulan lalu, seperti dikonfirmasi oleh ESPN. Pemain berusia 29 tahun itu didiagnosis mengalami aritmia jinak ringan setelah ditarik keluar pada menit ke-56 dalam laga Napoli melawan Como pada awal musim ini.
Napoli telah memantau tanda-tanda vital sang pemain dengan menggunakan teknologi wearable canggih sebelum mengirimnya ke Spire Manchester Hospital. Dalam pernyataan resmi, klub mengumumkan: "Pada Rabu, Scott McTominay menjalani tes diagnostik lanjutan, yang menunjukkan bahwa ia fit untuk bermain. Karena itu, [ia] kembali berlatih bersama sisa tim setelah periode berlatih secara terpisah."
- AFP
Jalan menuju pemulihan dan menenangkan penggemar
Prosedur tersebut mengharuskan dua pekan istirahat total sebelum McTominay bisa kembali menjalani latihan kebugaran non-kontak. Sebelum kembali menginjak lapangan, ia sempat menggunakan media sosial untuk menenangkan para pendukung dengan menulis: "Sampai jumpa segera Napoli, saya tidak akan lama."
Tunangannya, Cam Reading, juga membagikan pesan publik yang menyentuh, dengan menyatakan: "Selalu di sisimu, sangat bangga padamu." Setelah memenuhi protokol kebugaran dan keselamatan yang ketat dalam olahraga Italia, McTominay dengan cepat meredam kekhawatiran yang tersisa dengan mengatakan kepada para reporter: "Saya baik-baik saja. Prosedur itu adalah sesuatu yang sudah lama saya rencanakan untuk dilakukan bersama klub."
Pengaruh krusial lini tengah di Serie A
Sejak datang dari Manchester United seharga £25,7 juta pada 2024, McTominay memantapkan diri sebagai gelandang box-to-box yang tak tergantikan di Italia. Ia memainkan peran penting dalam mengantar Napoli meraih gelar Serie A 2024-25, menyabet penghargaan MVP kompetisi itu setelah mencetak 12 gol liga, sebelum mengangkat trofi Supercoppa Italiana 2025-26.
Dalam 82 penampilan di semua kompetisi, bintang Skotlandia itu membukukan 27 gol dan 10 assist, yang membuatnya menempati peringkat ke-18 dalam ranking Ballon d'Or 2025. Ketersediaannya memberikan dorongan teknis besar bagi skuad saat mereka menjalani kampanye domestik yang menantang.
- Getty Images Sport
Apa langkah berikutnya untuk Napoli?
Setelah absen dalam tiga laga terakhir Napoli dan jeda internasional terbaru bersama Skotlandia, McTominay kini berpeluang menjalani comeback kompetitifnya akhir pekan ini. Tim asuhan Max Allegri, yang saat ini berada di peringkat kesembilan Serie A dengan tujuh poin, akan menghadapi Frosinone pada Sabtu, ketika sang gelandang diperkirakan memulai laga dari bangku cadangan.
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