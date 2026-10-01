Scott McTominay kembali berlatih bersama Napoli hanya beberapa pekan setelah menjalani operasi jantung

Sebelum diizinkan bermain dalam pertandingan resmi, gelandang tersebut harus menjalani pemeriksaan lanjutan dengan otoritas Italia, yang menerapkan regulasi ketat terkait masalah jantung. Mendapatkan persetujuan resmi tetap menjadi syarat wajib sebelum ia bisa sepenuhnya kembali beraksi di kompetisi.

Keterlibatannya musim ini terbatas pada dua penampilan di Serie A: bermain 90 menit dalam kemenangan 2-0 di markas Genoa, lalu tampil selama 56 menit dalam kekalahan 2-1 melawan Como.