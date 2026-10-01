Fotoagenzia
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Scott McTominay kembali berlatih bersama Napoli hanya beberapa pekan setelah menjalani operasi jantung
Gelandang kembali berlatih bersama tim utama
Pemain internasional Skotlandia itu kembali berlatih di lapangan bersama rekan-rekan setim yang tidak menjalani tugas internasional. Kehadirannya di Castel Volturno terjadi setelah ia menyelesaikan masa istirahat wajib selama dua pekan menyusul prosedur ablasi kateter pada 8 September di Spire Manchester Hospital. Operasi invasif minimal tersebut dilakukan untuk memperbaiki aritmia jantung jinak ringan.
- sportphoto24
Teknologi wearable mendeteksi masalah jantung
Napoli mengonfirmasi kabar tersebut dengan mempublikasikan foto-foto di seluruh kanal media sosial mereka yang memperlihatkan sang gelandang ambil bagian dalam sesi latihan. Detak jantung tidak teratur itu terdeteksi oleh teknologi wearable yang digunakan selama pertandingan dan latihan, yang secara spesifik diidentifikasi setelah laga melawan Como pada 30 Agustus. Mengingat kondisi tersebut tergolong ringan dan umum dialami atlet, ia telah diizinkan memulai kembali aktivitas secara bertahap setelah prosedur kecil itu.
Protokol medis yang ketat mengatur comeback
Sebelum diizinkan bermain dalam pertandingan resmi, gelandang tersebut harus menjalani pemeriksaan lanjutan dengan otoritas Italia, yang menerapkan regulasi ketat terkait masalah jantung. Mendapatkan persetujuan resmi tetap menjadi syarat wajib sebelum ia bisa sepenuhnya kembali beraksi di kompetisi.
Keterlibatannya musim ini terbatas pada dua penampilan di Serie A: bermain 90 menit dalam kemenangan 2-0 di markas Genoa, lalu tampil selama 56 menit dalam kekalahan 2-1 melawan Como.
- Getty Images Sport
Napoli bersiap menghadapi jadwal musim gugur yang berat
Napoli kembali beraksi di kompetisi domestik pada Sabtu, 10 Oktober, saat menjamu Frosinone pada pekan keenam Serie A. Hanya tiga hari kemudian, tim asuhan Allegri bertandang untuk menghadapi Villarreal dalam laga kedua fase liga Liga Champions. Kembalinya sang gelandang ke lapangan latihan memberikan dorongan yang tepat waktu saat skuad bersiap menjalani rangkaian pertandingan yang menuntut.
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