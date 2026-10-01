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Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Scott McTominay kembali berlatih bersama Napoli hanya beberapa pekan setelah menjalani operasi jantung

S. McTominay
SSC Napoli
Serie A

Napoli mendapat dorongan signifikan setelah Scott McTominay resmi kembali ke lapangan latihan menyusul prosedur jantung yang baru-baru ini dijalaninya. Pemain internasional Skotlandia itu meningkatkan pemulihannya setelah masalah kesehatan yang sempat membuatnya absen singkat dari skuad Massimiliano Allegri.

  • Gelandang kembali berlatih bersama tim utama

    Pemain internasional Skotlandia itu kembali berlatih di lapangan bersama rekan-rekan setim yang tidak menjalani tugas internasional. Kehadirannya di Castel Volturno terjadi setelah ia menyelesaikan masa istirahat wajib selama dua pekan menyusul prosedur ablasi kateter pada 8 September di Spire Manchester Hospital. Operasi invasif minimal tersebut dilakukan untuk memperbaiki aritmia jantung jinak ringan.

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    Teknologi wearable mendeteksi masalah jantung

    Napoli mengonfirmasi kabar tersebut dengan mempublikasikan foto-foto di seluruh kanal media sosial mereka yang memperlihatkan sang gelandang ambil bagian dalam sesi latihan. Detak jantung tidak teratur itu terdeteksi oleh teknologi wearable yang digunakan selama pertandingan dan latihan, yang secara spesifik diidentifikasi setelah laga melawan Como pada 30 Agustus. Mengingat kondisi tersebut tergolong ringan dan umum dialami atlet, ia telah diizinkan memulai kembali aktivitas secara bertahap setelah prosedur kecil itu.

  • Protokol medis yang ketat mengatur comeback

    Sebelum diizinkan bermain dalam pertandingan resmi, gelandang tersebut harus menjalani pemeriksaan lanjutan dengan otoritas Italia, yang menerapkan regulasi ketat terkait masalah jantung. Mendapatkan persetujuan resmi tetap menjadi syarat wajib sebelum ia bisa sepenuhnya kembali beraksi di kompetisi.

    Keterlibatannya musim ini terbatas pada dua penampilan di Serie A: bermain 90 menit dalam kemenangan 2-0 di markas Genoa, lalu tampil selama 56 menit dalam kekalahan 2-1 melawan Como.

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  • Pisa SC v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport

    Napoli bersiap menghadapi jadwal musim gugur yang berat

    Napoli kembali beraksi di kompetisi domestik pada Sabtu, 10 Oktober, saat menjamu Frosinone pada pekan keenam Serie A. Hanya tiga hari kemudian, tim asuhan Allegri bertandang untuk menghadapi Villarreal dalam laga kedua fase liga Liga Champions. Kembalinya sang gelandang ke lapangan latihan memberikan dorongan yang tepat waktu saat skuad bersiap menjalani rangkaian pertandingan yang menuntut.

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