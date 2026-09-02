McTominay akan untuk sementara menjauh dari tugas klubnya di Italia guna menjalani prosedur medis. Napoli mengumumkan bahwa gelandang berusia 29 tahun itu memerlukan operasi untuk mengoreksi "aritmia jinak ringan" dalam beberapa hari ke depan.

Mantan pemain United itu telah memantapkan dirinya sebagai sosok krusial sejak kepindahannya senilai £25 juta pada 2024, dengan meraih gelar Serie A selama kiprahnya yang sangat sukses di Italia. Tenaga medis telah meredakan kekhawatiran soal tingkat keparahan jangka panjang dari masalah yang dialaminya saat ini, dengan menyatakan bahwa kondisi tersebut relatif umum di kalangan atlet dan tidak akan mengancam karier profesionalnya.

Penampilan domestik terbarunya terjadi saat kalah mengejutkan di kandang melawan Como pada akhir pekan. Pemain internasional Skotlandia itu sudah mencatatkan 82 penampilan dan 27 gol untuk raksasa Italia tersebut, serta 73 penampilan internasional dan 15 gol untuk negaranya.



