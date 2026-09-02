Action Plus
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Scott McTominay akan menjalani operasi jantung saat Napoli merilis pernyataan resmi tentang mantan bintang Manchester United itu
Bintang Skotlandia menepi karena masalah jantung
McTominay akan untuk sementara menjauh dari tugas klubnya di Italia guna menjalani prosedur medis. Napoli mengumumkan bahwa gelandang berusia 29 tahun itu memerlukan operasi untuk mengoreksi "aritmia jinak ringan" dalam beberapa hari ke depan.
Mantan pemain United itu telah memantapkan dirinya sebagai sosok krusial sejak kepindahannya senilai £25 juta pada 2024, dengan meraih gelar Serie A selama kiprahnya yang sangat sukses di Italia. Tenaga medis telah meredakan kekhawatiran soal tingkat keparahan jangka panjang dari masalah yang dialaminya saat ini, dengan menyatakan bahwa kondisi tersebut relatif umum di kalangan atlet dan tidak akan mengancam karier profesionalnya.
Penampilan domestik terbarunya terjadi saat kalah mengejutkan di kandang melawan Como pada akhir pekan. Pemain internasional Skotlandia itu sudah mencatatkan 82 penampilan dan 27 gol untuk raksasa Italia tersebut, serta 73 penampilan internasional dan 15 gol untuk negaranya.
- Getty Images Sport
Napoli keluarkan pernyataan soal kondisi McTominay
Klub Italia itu bergerak cepat untuk menjelaskan kondisi absennya sang gelandang, dengan mengonfirmasi bahwa ia akan segera menjalani perawatan dan diperkirakan absen dalam pertandingan-pertandingan mendatang.
Dalam pernyataan resmi klub yang dirilis pada Selasa, Napoli mengatakan: "Setelah munculnya aritmia jinak ringan, Scott McTominay akan menjalani operasi korektif menggunakan ablasi aritmia jantung (PFA) dalam beberapa hari ke depan. Ia akan kembali tersedia setelah jeda internasional."
Sebelum kondisi jantung itu diumumkan ke publik, pelatih Napoli Massimiliano Allegri sempat membahas kebugaran sang pemain setelah kekalahan dari Como. Juru taktik asal Italia itu mengungkapkan gelandang andalannya tersebut memang sudah menangani masalah fisik ringan.
Allegri berkata: "McTominay mengalami beberapa masalah lecet, jadi dia berlatih secara terbatas. Semoga kami bisa membawanya ke kondisi terbaik secepat mungkin."
Masa transisi di Naples
Kehilangan McTominay menjadi pukulan telak bagi Allegri, yang sedang menghadapi awal penuh gejolak dalam masa jabatannya sebagai pelatih. Napoli gagal mempertahankan gelar mereka setelah finis sebagai runner-up musim lalu sebelum memecat Antonio Conte, yang memicu musim panas penuh gejolak, baik di pinggir lapangan maupun di dalam skuad.
Sejumlah nama besar hengkang, termasuk Romelu Lukaku, Giovanni Simeone, dan Miguel Gutierrez. Sebagai respons, klub Serie A itu menuntaskan perekrutan permanen Rasmus Hojlund dari United dan mengamankan bek Chelsea Benoit Badiashile dengan status pinjaman selama satu musim.
Terlepas dari aktivitas transfer yang masif, tim asuhan Allegri kesulitan menemukan konsistensi di awal musim. Mereka saat ini berada di peringkat ke-10 kasta tertinggi Italia, setelah mencatat satu kemenangan dan satu kekalahan dari dua laga pembuka liga.
- Getty Images Sport
Laga-laga krusial menanti sebelum jeda
Napoli menghadapi rangkaian berat berupa empat pertandingan sebelum jeda internasional mendatang, yang kini harus mereka lalui tanpa jangkar lini tengah mereka. Duel domestik besar melawan juara Serie A Inter menanti Sabtu ini, lalu disusul laga Liga Champions berisiko tinggi kontra Arsenal.
Setelah ujian domestik berikutnya melawan Bologna dan Fiorentina, Allegri berharap bisa kembali memasukkan bintang lini tengahnya ke dalam skuad. Jika pemulihannya berjalan sesuai rencana, McTominay bisa menjalani comeback yang sangat dinantikan saat menghadapi Frosinone pada 10 Oktober.
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