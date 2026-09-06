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Scott McTominay akan menjalani operasi jantung di London saat Napoli memperkirakan garis waktu kembalinya bintang Skotlandia itu
Operasi di London untuk bintang Skotlandia
McTominay dijadwalkan menjalani operasi di London pada Senin saat Napoli mengambil langkah untuk mengatasi kondisi jantung yang untuk sementara membuatnya menepi. Gelandang mantan Manchester United itu, sosok berpengaruh sejak kepindahannya pada musim panas 2024 dengan 27 gol dalam 82 penampilan, didiagnosis mengalami episode fibrilasi jantung yang ringan dan jinak.
Laporan dari TuttoMercatoWeb mengungkapkan bahwa operasi itu akan berlangsung di London pada Senin. Napoli tetap yakin McTominay bisa kembali bermain pada Oktober, dengan asumsi pemulihannya berjalan sesuai rencana.
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Target Napoli kembali pada Oktober
Napoli menargetkan McTominay kembali bulan depan, tepat ketika daftar pertandingan mulai padat bagi tim asuhan Massimiliano Allegri. Pemain Skotlandia itu tampil dalam dua laga pembuka liga Napoli, kemenangan 2-0 atas Genoa dan kekalahan 2-1 dari Como, sebelum absen dalam kekalahan 3-2 dari Inter pada Sabtu. Klub berharap penanganan masalah ini sejak awal musim akan memungkinkannya mencapai kebugaran penuh menjelang periode musim dingin yang berat.
Menjelaskan langkah-langkah regulasi dan fisik untuk comeback-nya, Direktur Olahraga Giovanni Manna mengonfirmasi bahwa McTominay harus menunggu 28 hari sebelum mendapatkan izin medis penuh untuk bermain. Jeda wajib ini merupakan protokol standar untuk prosedur semacam itu, memastikan stabilitas irama jantung di bawah beban fisik yang tinggi.
Pemantauan ketat di Castel Volturno
Napoli akan memantau pemulihannya dengan cermat dalam beberapa pekan ke depan, sepenuhnya menyadari betapa penting perannya bagi skuad. Pemain asal Skotlandia itu memainkan peran krusial dalam keberhasilan mereka menjuarai Serie A 2024-25, yang membuatnya meraih penghargaan Pemain Terbaik Serie A, sebelum memimpin tim meraih Supercoppa Italiana 2025-26.
Kembalinya dia pada akhirnya bergantung pada bagaimana responsnya terhadap prosedur tersebut dan proses rehabilitasi setelahnya. Tim medis di markas klub di Castel Volturno akan mengawasi perkembangan hariannya setelah ia kembali dari Inggris.
- Getty Images Sport
Napoli berusaha bangkit saat menghadapi Arsenal dan Bologna
Setelah menelan dua kekalahan beruntun di liga, Napoli akan berusaha keras untuk kembali ke jalur saat memulai kampanye fase liga Liga Champions UEFA dengan menjamu Arsenal pada Rabu. Tim asuhan Allegri kemudian akan kembali memusatkan perhatian ke Serie A saat menyambut Bologna di Stadio Diego Armando Maradona pada Minggu.
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