McTominay dijadwalkan menjalani operasi di London pada Senin saat Napoli mengambil langkah untuk mengatasi kondisi jantung yang untuk sementara membuatnya menepi. Gelandang mantan Manchester United itu, sosok berpengaruh sejak kepindahannya pada musim panas 2024 dengan 27 gol dalam 82 penampilan, didiagnosis mengalami episode fibrilasi jantung yang ringan dan jinak.

Laporan dari TuttoMercatoWeb mengungkapkan bahwa operasi itu akan berlangsung di London pada Senin. Napoli tetap yakin McTominay bisa kembali bermain pada Oktober, dengan asumsi pemulihannya berjalan sesuai rencana.