Bahwa kompleks klub legendaris FC Bayern di Säbener Straße 51-57 kini tampak seperti yang terlihat saat ini, juga berkaitan dengan sebuah bar bernama Edmoses. Terletak di Prinzregentenstraße, München, tak jauh dari Haus der Kunst dan arena selancar buatan yang saat ini ditutup, Edmoses dianggap sebagai tempat nongkrong favorit hingga ditutup pada tahun 2013. "Tempat para peselancar dan pengacara saling mengucapkan selamat malam," demikian judul sebuah laporan Süddeutsche Zeitung tentang bar tersebut. Seharusnya ditambahkan: "Dan para pemain Bayern."
Schweinsteiger menyelinap masuk di malam hari, dua bintang melarikan diri lewat jendela: Markas legendaris FC Bayern München
Edmoses dirancang oleh firma arsitektur Arnold / Werner. Pada awal 2008, para arsitek asal Munich ini mengincar proyek yang jauh lebih besar. FC Bayern ingin memodernisasi kompleks klubnya yang saat itu sudah usang di Säbener Straße. Atau lebih tepatnya: Pelatih yang ditunjuk, Jürgen Klinsmann, menginginkannya, dan para bos Uli Hoeneß serta Karl-Heinz Rummenigge, yang terinspirasi oleh kisah dongeng Piala Dunia 2006, pun setuju.
"Beberapa arsitek diundang ke Hotel Palace di Bogenhausen untuk presentasi," kenang Sascha Arnold dalam wawancara dengan SPOX. "Di sana, kami harus mempresentasikan konsep kami tentang sebuah kompleks yang mencakup restoran, area wellness, ruang ganti, auditorium, dan sebagainya kepada Klinsmann, Hoeneß, dan Rummenigge." Kantornya mendapatkan proyek tersebut juga karena, "pada saat itu kami mengelola beberapa bar yang juga dikunjungi para pemain Bayern, misalnya Edmoses. Para bos berpikir bahwa kami memiliki hubungan dengan generasi muda dan memahami kebutuhan mereka."
Jürgen Klinsmann membawa FC Bayern memasuki era modern dalam hal infrastruktur
Rencananya seharusnya berhasil. Christian Lell, yang pada usia 23 tahun jelas merupakan bagian dari generasi muda ini, memuji lokasi tersebut sebagai "tempat yang keren banget" setelah selesainya pembangunan. Bercanda, Lell bahkan meminta sebuah unit apartemen terpisah: "Kalau kalian bangunkan itu untukku, aku akan selalu ada di sini." Hal itu memang tidak terwujud, namun para pemain FC Bayern tetap harus menghabiskan delapan jam setiap hari di fasilitas baru tersebut. Dengan demikian, Klinsmann ingin memperbaiki kekompakan tim di satu sisi, dan di sisi lain memantau kesehatan serta gizi para pemain, serta segala hal lainnya. Inspirasi untuk hal ini ia temukan dari klub-klub besar NBA dan NFL di negara tempat tinggalnya, Amerika Serikat.
Setelah renovasi, tiba-tiba ada auditorium dengan bilik untuk penerjemah simultan, perpustakaan, kursus bahasa, ruang santai dengan meja tenis meja dan biliar, PlayStation, serta meja DJ di Säbener Straße. "Ini unik di dunia, Real Madrid pun tidak punya, FC Barcelona juga tidak," kata Klinsmann dengan antusias. Kapten Mark van Bommel, yang sebelumnya bermain untuk Barca, mengatakan: "Hal seperti ini tidak ada di mana pun di Eropa. Mungkin di hotel-hotel di Dubai, tapi tidak di klub sepak bola."
Untuk sentuhan spiritual, arsitek interior pribadi Klinsmann, Jürgen Meißner, menempatkan patung-patung Buddha. Patung-patung itu dengan cepat menjadi simbol kegagalannya sebagai pelatih. Tanpa gelar apa pun, Klinsmann dipecat setelah hanya sepuluh bulan. Namun, dari segi infrastruktur, ia telah membawa klub terbesar di negara itu ke era modern.
Kurt Landauer memberikan markas bagi FC Bayern pada tahun 1949
FC Bayern 1900 didirikan di Cafe Gisela dekat Odeonsplatz, sedangkan tempat latihan pertamanya berlokasi di Schyrenstraße, di tepi Sungai Isar. Hingga Perang Dunia II, para pemain asal Munich ini berlatih di berbagai tempat, dan kantor administrasi klub pun beberapa kali pindah lokasi.
Pada tahun 1949, Presiden Kurt Landauer melakukan langkah strategis yang sangat penting ketika ia berhasil mendapatkan hak penggunaan fasilitas olahraga distrik Harlaching di Säbener Straße dari Pemerintah Kota München, sehingga memberikan klub kesayangannya sebuah rumah yang sesungguhnya. Kompleks ini terletak di selatan pusat kota, tidak jauh dari Stadion Grünwalder yang bersejarah dan kompleks klub rival lokal TSV 1860. Kini, kompleks tersebut dijaga oleh patung presiden legendaris tersebut.
"Awalnya ada tiga lapangan latihan," kenang Sepp Maier dalam perbincangan dengan SPOX. Kiper kelas dunia yang kemudian ini bergabung dengan FC Bayern pada 1958 sebagai pemain muda berusia 14 tahun. "Di sebelahnya ada rumah penjaga lapangan. Di bawah terdapat dapur teh, di atasnya dia tinggal. Terdapat barak kayu datar yang ditambahkan untuk berganti pakaian dan mandi. Di sebelah kiri untuk para profesional, di sebelah kanan untuk para amatir dan divisi pemuda. Di belakangnya ada ruang milik tukang sepatu kami, Sepp Renn." Voila!
Air panas mengalir di kamar mandi, kata Maier. "Tapi tidak terlalu lama. Kita harus selalu berusaha mandi lebih awal, karena setelah itu airnya jadi dingin sampai ketel memanaskan kembali air yang mengalir." Kantor pusat saat itu masih berlokasi di pusat kota. "Sekali sebulan kami harus pergi ke sana untuk mengambil gaji kami," kata Maier. "Saat itu belum ada transfer bank."
Pada tahun 1971, kantor pusat FC Bayern pindah ke Säbener Straße
Dalam kondisi tersebut, tim yang sedang naik daun yang dipimpin oleh Sepp Maier, Franz Beckenbauer, dan Gerd Müller berkembang menjadi yang terbaik di negara itu. Promosi pada 1965, gelar Bundesliga pertama pada 1969. Namun, Jerman saja tidak cukup; FC Bayern mengejar mahkota Eropa. Untuk bersaing setara dengan klub-klub terbesar di benua itu, pihak Munich merencanakan proyek infrastruktur besar pertamanya. Betapa beruntungnya mereka memiliki Wilhelm Neudecker, seorang pengusaha konstruksi, sebagai presiden, ditambah lagi dengan para anggota yang dermawan.
Pada tahun 1970, FC Bayern menggalang donasi melalui buletin klub untuk pembangunan markas baru di Säbener Straße. Bangunan ini tidak hanya akan berfungsi sebagai markas bagi tim-tim seperti sebelumnya, tetapi juga sebagai kantor administrasi. Terkumpul 500.000 Mark, namun biaya pembangunan akhirnya mencapai 3,8 juta Mark. Pada 17 Mei 1971, fasilitas tersebut diresmikan di hadapan 150 tamu oleh Wali Kota München, Hans-Jochen Vogel. Selain ruang-ruang yang luas dengan ruang ganti dan kantor, terdapat juga restoran, gedung olahraga serbaguna, empat lapangan rumput, dan satu lapangan keras. Barak-barak lama tetap dipertahankan untuk sementara waktu dan digunakan sebagai gudang peralatan kebun.
Seperti yang terjadi kemudian di bawah Klinsmann, para pemain juga diharapkan tetap berada di kompleks klub lebih lama melalui renovasi ini—namun upaya pertama itu gagal. "Di gedung baru ada beberapa kamar dengan tempat tidur. Sebenarnya kamar-kamar itu dimaksudkan agar kami menginap di sana pada hari Jumat setelah latihan dan mempersiapkan diri bersama untuk pertandingan pada hari Sabtu," kenang Maier. "Tapi kami mungkin hanya melakukannya tiga kali. Lalu kami mengeluh karena sama sekali tidak ada kenyamanan. Tempatnya terlihat seperti asrama pemuda. Itu sangat tidak kami sukai."
Manajer yang memang revolusioner, Robert Schwan, dengan cepat menunjukkan pemahaman terhadap permintaan para bintang tersebut. Pada akhirnya, Presiden Neudecker pun menyetujui penginapan di hotel; bahkan menjelang pertandingan besar, mereka menginap di Bachmair yang mewah di Danau Tegernsee. Kondisi latihan yang lebih baik di Säbener Straße, dipadukan dengan profesionalisasi secara umum, terbukti membuahkan hasil. Pada tahun 1974, 1975, dan 1976, tim Munich memenangkan Piala Eropa.
"Ayo minum bir, ayo pergi": Tempat kumpul di Säbener Straße
Sementara itu, ruang tidur tersebut diubah menjadi ruang ganti tambahan untuk tim junior dan amatir, sedangkan para pemain profesional sudah berganti pakaian di ruang bawah tanah sejak renovasi. "Di sana ada empat ruang ganti," kata Klaus Augenthaler dalam wawancara dengan SPOX. "Yang pertama untuk para pelatih, yang kedua untuk para bintang seperti Beckenbauer, Maier, dan Müller, yang ketiga untuk pemain inti lainnya, dan yang terakhir untuk semua pemain lainnya. Hierarki tim dapat dilihat dari susunan ruang ganti tersebut."
Ketika Augenthaler, yang kemudian menjadi kapten, tiba pada tahun 1975 saat berusia 17 tahun, ia harus mengantre di barisan paling belakang, termasuk saat mendapatkan perawatan medis. "Pijat kami, Josip Saric, sebenarnya hanya merawat pemain-pemain terkenal yang memberinya tip." Hanya di lapanganlah semua orang setara, baik bintang maupun pendatang baru yang masih muda. "Ketika kami kembali dari liburan musim panas, lapangan selalu terawat dengan baik," kata Augenthaler, "tetapi pada musim gugur sudah tidak layak lagi untuk klub Bundesliga."
Para penggemar pun selalu bisa menyaksikannya sendiri. Semua sesi latihan terbuka untuk umum, terutama saat liburan sekolah, suasana selalu ramai. Untuk makanan dan minuman, restoran baru "Insider" dengan teras yang lebih tinggi di samping lapangan latihan menjadi tempat yang menarik. Setelah sesi latihan, para penggemar dan pemain kadang-kadang duduk bersama di sana. "Jika kami bermain buruk, para penonton akan mengomel," kenang Maier. "'Kalian bermain sangat buruk pada hari Sabtu,' kata mereka, 'tapi tidak apa-apa, kami tidak marah lagi, mari minum bir, ayo pergi.'"
Schweinsteiger menyelinap masuk, sementara Scholl dan Elber melarikan diri melalui jendela
Tak lama kemudian, para penggemar memiliki alasan lain untuk berbondong-bondong datang ke Säbener Straße: Terinspirasi oleh perjalanannya ke Amerika Serikat, manajer muda Uli Hoeneß membuka apa yang disebut Bayern-Boutique pada tahun 1983 untuk menjual perlengkapan suporter. Pada tahun 1989, toko tersebut diperluas, dan dalam rangka renovasi besar-besaran kedua, kubah kaca yang hingga kini masih mencolok serta sebuah bangunan terpisah khusus untuk divisi profesional pun dibangun.
Sejak saat itu, para pemain tampaknya merasa sangat nyaman di sana. Sementara Sepp Maier & kawan-kawan bersikeras menginap di hotel karena nuansa asrama pemuda yang dulu ada, Bastian Schweinsteiger kini bahkan datang berkunjung secara sukarela. Pada tahun 2003, bintang muda berusia 18 tahun itu bersenang-senang di kolam air panas bersama seorang gadis muda pada pukul 2 dini hari. Ketika petugas keamanan yang terkejut oleh sistem alarm mendekat, ia memperkenalkannya sebagai sepupunya.
Sebaliknya, pada tahun 2000, Mehmet Scholl dan Giovane Elber hanya ingin segera keluar. Setelah kebakaran meletus di sauna di area basement, kedua bintang tersebut harus menyelamatkan diri dengan tali melalui jendela di lantai pertama. Fasilitas tersebut mengalami kerusakan parah saat itu, dengan kerugian mencapai sekitar dua juta Mark. Setelah renovasi kecil-kecilan, pada tahun 2008 dilakukan renovasi besar-besaran terakhir hingga saat ini di bawah kepemimpinan Klinsmann.
Seiring dengan renovasi pada tahun 2008, restoran tersebut pun tutup
"Secara keseluruhan, ini pasti proyek paling ekstrem yang pernah kami kerjakan," kata Arsitek Arnold hari ini. "Sebelumnya, kompleks klub itu adalah bangunan era 1970-an yang kondisinya setara dengan tahun 1980-an, yang sebagian tampak seperti sudut permainan kartu Schafkopf khas Bavaria. Dalam tujuh minggu, lebih dari 2.000 meter persegi dibongkar hingga kerangka bangunan dan kemudian dibangun kembali sepenuhnya." Proyek ini konon menelan biaya 15 juta euro. Pekerjaan dilakukan sepanjang waktu dalam tiga shift masing-masing delapan jam. "Itu adalah prestasi luar biasa, terutama dari pihak manajemen proyek dan para tukang."
Para pemain tentu saja menikmati fasilitas baru tersebut. Namun, ada juga yang dirugikan—yakni para penonton setia latihan serta pemilik warung Erika Niemeyer, karena warungnya harus tutup. "Saya terkejut dan sangat sedih," keluh Niemeyer saat itu. "Mereka merobek hati saya. Semua orang di sini, termasuk para penggemar, kehilangan sepotong rumah." Bertahun-tahun kemudian, "Paulaner Treff" memang muncul sebagai penggantinya. Namun, tempat itu hanya dapat diakses selama sesi latihan terbuka dan karenanya bahkan lebih eksklusif daripada Edmoses dulu. Kini, penggemar hanya diizinkan masuk pada beberapa tanggal tertentu dalam setahun.
Untuk menghalangi pandangan selama sesi latihan rahasia, tirai tinggi dipasang di pagar. Pada tahun 2024, Bild melaporkan bahwa bahkan para penggemar yang berdiri di balik tirai untuk mendengarkan idola mereka berlatih pun diusir. Sejak 2017, pemain muda klub pun tidak lagi diperbolehkan menonton. Karena keterbatasan ruang, seluruh divisi pemuda beserta asramanya pindah ke kampus baru senilai 70 juta euro yang dibangun di utara kota, dekat Allianz Arena.
Proyek renovasi berikutnya di kompleks klub: Apakah akan dimulai pada tahun 2026?
Di kompleks klub di Säbener Straße, sepanjang tahun 2010-an dibangun sebuah gedung serbaguna modern, gedung kantor tambahan, serta area luar ruangan baru yang dilengkapi dengan kolam pasir dan lapangan untuk tenis sepak bola. Kantor arsitektur Arnold / Werner membangun kolam renang dengan sistem arus balik untuk aqua jogging dan menambah lantai atap dengan area medis baru. Pada tahun 2013, para arsitek asal München ini juga merancang ulang kantor pelatih baru, Pep Guardiola.
"Untuk meja kerjanya, saya memberikan dua pilihan: model standar karya Norman Foster dan sebuah karya unik yang saya rancang sendiri, asimetris, dan berwujud patung," kata Arnold. "Pep menyukai meja saya dan sangat ingin memilikinya. Jadi, kami memesan pembuatannya kepada tukang kayu." Sebagai tempat duduk yang cocok, Arnold merekomendasikan "kursi Eames Alu berwarna abu-abu dengan bantalan empuk". Karena waktu pengiriman yang lama, Guardiola sementara waktu mendapatkan model yang sama dalam warna hitam. "Ketika kursi abu-abu akhirnya tiba, saya mengambil yang hitam," kata Arnold. "Saya masih menggunakannya hingga hari ini. Kursi Pep itu masih nyaman untuk diduduki."
Namun, karya lamanya di Säbener Straße mungkin akan segera memiliki tampilan baru. "Hotel rata-rata harus direnovasi setiap sepuluh hingga dua belas tahun," kata Arnold. "Jadi, tidak mengherankan jika Bayern kini merencanakan renovasi setelah 18 tahun." Mantan ketua dewan direksi Oliver Kahn pun sudah sempat mengisyaratkan rencana renovasi. Penggantinya, Jan-Christian Dreesen, mengumumkan pada 2024 dalam siaran pers: "Pusat pelatihan baru merupakan elemen kunci agar FC Bayern dapat terus menarik pemain internasional dan tetap kompetitif di level tertinggi."
Münchner Merkur melaporkan pada bulan Desember bahwa izin awal untuk proyek tersebut telah diperoleh. Pada hari Selasa, ada laporan bahwa pembangunan lapangan latihan baru dapat segera dimulai. Mungkin ini adalah awal dari renovasi besar-besaran. Proyek ini diperkirakan akan memakan waktu tiga tahun dan menelan biaya sekitar 100 juta euro; pekerjaan konstruksi bisa dimulai pada 2026. Awalnya barak, kemudian nuansa asrama pemuda, akhirnya hotel seperti di Dubai - dan apa selanjutnya?