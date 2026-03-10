Pertandingan terakhir yang dimainkan Antonin Kinsky bersama Tottenham adalah pada Oktober lalu, saat Spurs kalah 0-2 dari Newcastle di Piala Liga. Setelah hampir enam bulan sejak pertandingan terakhirnya, kiper asal Ceko itu kembali ke gawang secara mengejutkan dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Atletico Madrid. Namun, hal-hal tidak berjalan dengan baik: Marcos Llorente, Antoine Griezmann, dan Julian Alvarez membuat Kinsky kewalahan, skor 3-0 untuk tim Simeone setelah hanya 15 menit, dan dua menit setelah gol ketiga, kiper Tottenham digantikan dalam tangisan. Guglielmo Vicario masuk menggantikannya, yang tidak absen dalam pertandingan sejak 29 Oktober di Piala Liga.
Schmeichel tentang keputusan Tudor untuk menggantikan Kinsky: "Dia menghancurkan kariernya."
"HARUS BERADA DI SAMPINGNYA"
Menganalisis pertandingan tersebut, mantan kiper Manchester United asal Denmark, Peter Schmeichel, mengomentari keputusan Tudor untuk mengganti Kinsky hanya 17 menit setelah pertandingan dimulai karena dua kesalahan tersebut dan memasukkan pemain Italia Vicario sebagai penggantinya: "Ketika namanya disebut di masa depan, seluruh dunia sepak bola akan mengingat momen ini," jelas Schmeichel kepada CBS Sports. "Dia seharusnya didukung, setidaknya hingga babak pertama berakhir; dengan cara ini, Tudor telah menghancurkan kariernya sepenuhnya. Saya benar-benar menyesal untuknya..."
