Kasper Schmeichel, mantan kiper Leicester City berusia 39 tahun yang menjuarai Liga Inggris pada 2016 dan kini menjadi penjaga gawang Celtic di Skotlandia, mungkin telah memainkan "pertandingan sepak bola terakhirnya" pada 22 Februari, seperti yang ia nyatakan sendiri, karena ia harus menjalani dua kali operasi bahu, sehingga ia harus absen dalam babak playoff Piala Dunia yang akan mempertemukan Denmark di semifinal melawan Makedonia Utara.
Schmeichel: "Mungkin ini adalah pertandingan sepak bola terakhir saya." Cedera yang dialami kiper asal Denmark itu sangat parah
KARIR SUDAH BERAKHIR?
"Saya sudah menjadi pesepakbola sejak lahir. Ini sungguh menghancurkan. Saat ini, saya benar-benar sulit menerima apa yang telah terjadi," kata Golazo kepada CBS Sports, di hadapan ayahnya, Peter, yang juga mantan penjaga gawang dan komentator di acara tersebut.
"Pada hari Selasa saya menerima kabar bahwa ini mungkin menjadi akhir dari karier saya. Saat saya bisa kembali bugar, mungkin saya sudah berusia lebih dari 40 tahun." Waktu pemulihan diperkirakan 11/12 bulan. "Saya akan melakukan segala yang mungkin untuk melihat apakah saya bisa kembali. Ini mungkin akan menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karier saya jika saya berhasil pulih dari cedera seperti ini. Saya akan berjuang, mencoba segala yang bisa saya lakukan. Saya akan menjalani rehabilitasi." Tapi cedera apa sebenarnya yang dialaminya?
EMPAT MASALAH SEKALIGUS
"Otot bisep dan rotator cuff saya robek, bahu saya terkilir, dan bibir glenoid saya terluka. Saya kehilangan segalanya. Untuk menjelaskannya dengan cara yang lebih mudah dipahami, ini seperti seorang pemain bisbol yang mengalami robekan ligamen anterior cruciate dan tendon Achilles secara bersamaan."