Babak baru terkait stadion AC Milan. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Klub Rossonero, Paolo Scaroni, dalam acara 'Motore Italia - Edisi Milano Olimpica Internazionale 2026': "Ini adalah proyek yang sangat penting bagi pertumbuhan klub. Dalam beberapa tahun terakhir, Milan telah menunjukkan daya tarik yang besar; kini kota ini semakin menjadi ibu kota olahraga; Olimpiade Milan-Cortina 2026 merupakan langkah penting. Dalam pertemuan terbaru Assolombarda, disebutkan bahwa Olimpiade tersebut dapat menghasilkan sekitar 2,5 miliar euro dalam produksi dan lebih dari satu miliar euro nilai tambah di wilayah Milan."
Scaroni tentang stadion baru San Siro: "Milan bisa meraup 100 juta euro lebih banyak, proyek ini akan dibangun di kawasan hijau dan modern"
PENTINGNYA OLAHRAGA BAGI KOTA MILAN
Dalam pidatonya, Scaroni juga menganalisis pentingnya olahraga dan sepak bola bagi Kota Milan: "Olahraga memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian kota, termasuk berkat sepak bola serta Milan dan Inter, dua klubnya yang diakui di seluruh dunia. Milan menarik lebih dari 72 ribu penonton ke stadion per pertandingan, yang merupakan angka rata-rata tertinggi di Italia dan salah satu yang tertinggi di Eropa. Gerakan ini menciptakan nilai bagi seluruh perekonomian kota. San Siro yang baru dapat menjadi pendorong bagi sepak bola, negara, dan seluruh sistem olahraga Italia, sebagaimana ditunjukkan oleh proyek-proyek baru yang sedang terbentuk di berbagai kota, mulai dari Roma hingga Palermo. Ini merupakan prospek yang penting bagi Milan dan bagi negara kita."
BERAPA BANYAK YANG DAPAT DIKUMPULKAN OLEH MILAN
Mengenai stadion baru, ia menambahkan: "Dalam hal ini, proyek stadion baru sangat penting, yang dipimpin dan didukung oleh RedBird serta visi strategis Gerry Cardinale. Bagi kota dan wilayah ini, kita berbicara tentang investasi swasta sebesar sekitar 1,5 miliar euro: sebuah infrastruktur yang terletak di kawasan baru yang modern dan hijau, dengan lebih dari 50% areanya diperuntukkan bagi taman dan ruang publik, yang dirancang untuk dinikmati sepanjang tahun. Proyek ini dapat menghasilkan dampak ekonomi lebih dari 4,5 miliar euro selama fase konstruksi dan lebih dari 3 miliar euro per tahun setelah beroperasi penuh. Bagi Milan, ini berarti pendapatan tambahan sebesar 100 juta euro dari stadion, sebuah langkah penting untuk memperkuat daya saing Klub dan menawarkan pengalaman modern kepada para penggemar. Sebuah proyek yang didukung oleh pemilik kami, RedBird, yang membawa keahlian internasional dalam pengembangan stadion, sejalan dengan model virtuositas Milan yang didasarkan pada daya saing olahraga dan disiplin keuangan".